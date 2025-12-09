Allrad-Wohnmobil für B-Führerschein: Dethleffs Globebus Performance 4x4 T16

Mit dem neuen Grundriss T16 bekommt die noch junge Allrad-Baureihe Dethleffs Globebus Performance 4x4 Zuwachs. Erst im Sommer 2025 feierte die Baureihe ihre Premiere. Der Neue ist bedeutend kürzer und leichter, als das erste Modell T46. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen richtet sich an die breite Masse.

Kompaktmaß mit Vollausstattung Der neue Grundriss T16 ist genau 60 Zentimeter kürzer als das Modell T46 und misst damit nur 6,25 Meter. Das bringt Vorteile beim Rangieren – und beim Gewicht. Die 3,5-Tonnen-Zulassung erlaubt nicht nur das Fahren mit B-Führerschein, sie erspart zukünftigen Haltern und Halterinnen auch Tempobeschränkungen und höhere Steuern. Gleichzeitig bietet das Fahrzeug praxisnahe Zuladungsreserven von 510 Kilogramm – ein Spagat, der in der Klasse der 3,5-Tonnen-Allrad-Wohnmobile selten gelingt.

Bewährter Aufbau, neues Layout Im T16 kommt ein Querbett im Heck unter, das spart Platz. Ein Halbdinette-Sitzbereich, eine funktionale Küchenzeile mit höhergelegtem Kühlschrank sowie ein Bad mit Schwenkwand-Dusche runden die Innenausstattung ab. Trotz kompakter Außenmaße punktet das Modell mit Bewegungsfreiheit im Wohnbereich und einer geräumigen Heckgarage – ausreichend für zwei Fahrräder.

Dethleffs Aufgrund der kompakten Maße kann im T16 nur ein platzsparendes Querbett im Heck unterkommen.

Allradtechnik aus dem VW Crafter Herzstück des Fahrzeugs ist der VW Crafter mit 163 PS starkem Motor, 8-Gang-Automatik und permanentem Allradantrieb. Serienmäßig mit Differenzialsperre, Bergan-/Bergabfahrhilfe und verstärkter Vorderachse ausgerüstet, richtet sich der T16 an Camperinnen und Camper, die auch abgelegene Stellplätze erreichen möchten. Eine optionale Luftfederung an der Hinterachse sorgt zusätzlich für Fahrkomfort.

Autark dank Dieseltechnik Dethleffs setzt beim T16 auf weitgehende Unabhängigkeit von Gasversorgung. Eine Dieselheizung sorgt für Wärme und Warmwasser. Der Kompressorkühlschrank läuft elektrisch. Nur der Zwei-Flammen-Kocher nutzt eine kleine 2,8-kg-Gasflasche – größere Gasvorräte entfallen so komplett. Eine 150-Ah-Lithium-Batterie ist serienmäßig, optional sind 300 Ah verfügbar. Damit eignet sich das Fahrzeug auch für autarke Standzeiten auf Stellplätzen ohne eigene Stromversorgung.

Dethleffs Außen: mattschwarze AT-Felgen, LED-Lightbar, mattschwarze Markise und auffällige Lackierung.



Auch optisch positioniert sich der T16 als Offroad-Camper: mit mattschwarzen AT-Felgen, LED-Lightbar, mattschwarzer Markise und auffälliger Lackierung. Der Einstiegspreis liegt bei 94.999 Euro – angesichts der umfangreichen Technik und Ausstattung ein markttypisches Angebot für diese Fahrzeugklasse.

Dethleffs Globebus Performance 4x4 T16: Daten und Preis Länge/Breite/Höhe: 6,25/2,20/2,88 m

6,25/2,20/2,88 m Zul. Gesamtgewicht: 3,5 t

3,5 t Basis: VW Crafter, 163 PS

VW Crafter, 163 PS Personen: 2

2 Preis: ab 94.999 Euro