Freescape The New Ultimate by Rhön Camp: Campervan mit krassem Dachzelt

Freescape The New Ultimate by Rhön Camp
Neuer Campervan mit einzigartigem Dachzelt

CMT 2026

Die neue Marke Freescape stellt sich auf der CMT vor. Der Clou ist das seitlich öffnende Aufstelldach.

Veröffentlicht am 28.12.2025
Dachzelt, Campingbus, Freescape, Rhön Camp, Camping, Dachzelt
Foto: Freescape/Rhön Camp

Mit Freescape erscheint 2026 eine neue Marke im Segment kompakter Campingbusse. Grundlage ist ein Fahrzeug auf Basis des Ford Transit Custom oder VW New Transporter. Freescape nutzt diese Plattformen, um einen Van zu entwickeln, der sowohl im Alltag als auch auf Reisen eingesetzt werden kann. Kern des Konzepts ist ein neu konstruiertes Schlafdach, das im Windkanal optimiert wurde und sich durch eine besonders flache Form auszeichnen soll.

Hinter diesem Projekt stecken zwei bekannte Player im Wohnmobilmarkt. Zum einen das Designbüro Syn um Tom Klüber-Voss, das hier als Freescape auftritt. Zum anderen Rhön Camp, Hersteller von Campingbussen und Teilintegrierten, der unter eigenem Namen ebenfalls ein Modell vertreiben will und beide Varianten produzieren wird. Beim Freescape wird die Küche auch draußen nutzbar sein, beim Rhön Camp fest eingebaut.

Einzigartige Dachkonstruktion

Dachzelt, Campingbus, Freescape, Rhön Camp, Camping, Dachzelt
Freescape/Rhön Camp

Bis Redaktionsschluss gab es nur Computerbilder. Auf der CMT wird der Van samt Dach stehen.

Doch das entscheidende Merkmal des Vans ist das Dach. Nach dem Öffnen der Dachschale entfaltet sich durch Aufblasen per Pumpe eine Wohnraumstruktur mit bis zu 15 Kubikmetern Volumen. Anders als bei klassischen Aufstelldächern entsteht der zusätzliche Raum aber nicht nur über, sondern vor allem neben dem Fahrzeug. Da sich der Schlafbereich im seitlichen Teil befindet, steht im Bus durchgängig Stehhöhe zur Verfügung. Die Liegefläche erreicht 200 mal 140 Zentimeter, die Matratze ist acht Zentimeter dick und das Innenzelt aus Baumwolle.

Die Möbeloberflächen bestehen aus Linoleum, ergänzt durch Echtholzfurnier und Moos-Dekor. Linoleum basiert überwiegend auf nachwachsenden Rohstoffen, ist langlebig und wird erstmals in dieser Konsequenz in einem Camper-Van eingesetzt. Nachhaltigkeit ist den Entwicklern ohnehin wichtig. Ein 3.000-W-Wechselrichter kann gleichzeitig die E-Bikes laden und das Induktionskochfeld mit Strom versorgen, gespeist aus einer 320-Ah-Batterie, die von einer 320-W-Solaranlage wieder aufgefüllt wird. Für Wärme sorgt in dem gasfreien Bus eine Dieselheizung.

Als Basis können Antriebsvarianten sowohl mit Diesel- oder Hybrid- als auch mit Elektromotor dienen.

Innenraum, Campingbus, Freescape, Rhön Camp, Camping, Dachzelt
Freescape/Rhön Camp

Bei einer Variante lässt sich die Küche auch nach draußen verschieben.

Technische Daten und Preis: Freescape / Rhön Camp

  • Preis: k. A.
  • Basis: Ford Transit/VW New Transporter, Diesel-, Hybrid- oder Elektromotor
  • Gesamtgewicht: 3.300 kg
  • Länge/Breite/Höhe: 5.050/2.050/2.060 mm
  • Empfohlene Personenzahl: 2
  • Baureihe: Neben dem Freescape Mobile Kitchen mit variabler Küche gibt‘s den Classic von Rhön Camp mit fester Pantry. Jeweils in drei Designlinien: Adventure-, Sport- und Street-Line.

Fazit

