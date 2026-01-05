Neue Forster Vibe-Editions Modelle T 745 EF und T 745 QF auf Transit-Basis für mehr Komfort

Den Ford Transit als Basis nutzt Forster bisher nur bei den schmalen Coupé-Modellen. Nun erweitert die Marke ihr Programm um die neue Baureihe "Vibe" und setzt dabei erstmals eine normalbreite Teilintegrierten-Kabine auf das Transit-Fahrgestell. Zwei Modelle zeigt Forster erstmals auf der CMT als "limitierte Sonderedition".

Zwei Grundrisse verfügbar Der T 745 EF mit Einzelbetten und der T 745 QF mit Queensbett sind jeweils 7,45 Meter lang und damit geräumige Komfortmobile. Beide sind 2,35 Meter breit, wie die Teilintegrierten der Marke auf Fiat Ducato, allerdings rund zehn Zentimeter niedriger.

Davon abgesehen hat der Vibe wenig gemein mit den Ducato-Modellen von Forster. Mit silberfarbenem Fahrerhaus und grauem Aufbau treten die Teilintegrierten komplett eigenständig auf. Der Blick ins Innere zeigt ein gänzlich neues Wohnraumdesign, das mit klarer Möbelarchitektur, geraden Linien, grifflosen Klappen und Fronten sowie generell mehr und helleren Holztönen sehr wohnlich wirkt.

Forster Das Interior Design der neuen Vibe-Edition von Forster überzeugt: helle Cremetöne sorgen für ein wohliges Wohngefühl und mehr Platz im Reisemobil.

Komfort-Grundriss nach französischem Muster Der Grundriss strukturiert den Wohnraum des vorgestellten 745 QF mit einer offenen Face-to-Face-Sitzgruppe. Armlehnen stehen für den Lümmelfaktor, der hälftig klappbare Tisch für einen bequemen Durchgang von vorn nach hinten. Darüber hängt standardmäßig ein elektrisches Hubbett. Dahinter schließt sich die kompakte Küche mit 138-Liter-Kühlschrank an, bevor ein Raumbad die gesamte Fahrzeugbreite nutzt. Dusche und Waschraum lassen sich getrennt schließen und nutzen, wodurch ein großzügiger Sanitärbereich entsteht. Im Heck liegt ein elektrisch höhenverstellbares Zentralbett. Seine Mechanik erlaubt es, den Stauraum darunter flexibel anzupassen. Über seitliche Klappen ist die Garage gut zugänglich.

Ingolf Pompe Die Küche bietet durch Schränke und Schubbladen genug Stauraum für den normalen Camping Alltag.

Komplette Ausstattung, angemessener Preis Serienmäßig tritt der T 745 QF mit 165 PS an, in der Vibe-Edition stets kombiniert mit Automatikgetriebe. 3,5 Tonnen darf das Modell stemmen, optional auch 4,1 Tonnen, was angesichts des hohen Leergewichts die bessere Wahl sein dürfte. Der GfK-Aufbau ist mit soliden Rahmenfenstern ausstaffiert. Zur Serienausstattung gehören darüber hinaus eine Lithium-Bordbatterie, WIFI-Router, TV-Vorbereitung und die Pakete "Travelline", "Comfortline" und "Silver Dust". Beide Vibe-Modelle gibt es zum Grundpreis ab 75.000 Euro.

Die neuen Forster-Modelle im Überblick

Forster Hier zu sehen ist der Grundriss des T 745 QF Vibe Modelles mit Queensbett.

Preis: ab 75.000 Euro

ab 75.000 Euro Basis: Ford Transit, Flachrahmen, Vorderradantrieb, ab 121 kW/165 PS

Ford Transit, Flachrahmen, Vorderradantrieb, ab 121 kW/165 PS Gesamtgewicht: 3.500 kg

3.500 kg Länge/Breite/Höhe: 745,0/235,0/286,0 cm

745,0/235,0/286,0 cm Empfohlene Personenzahl: 2–4

2–4 Baureihe: Vorerst kommt der Vibe als Sonderedition. Ob das so bleibt, wird von der Resonanz auf die neue Baureihe abhängen, mit der sich Forster – größenmäßig wie preislich – klar nach oben orientiert. Deutschen Kunden dürfte der 745 EF mit Einzelbetten mehr zusagen als das Queensbettmodell QF.