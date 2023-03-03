Markenverzeichnis öffnen
Irina Ziegler

Redakteurin promobil / CARAVANING

Meine erste Erinnerung an Camping reicht in die 70er-Jahre zurück. Beim Wintercamping in Österreich wurden meine Eltern, meine Schwester und ich in unserem Wohnwagen eingeschneit. Zum Glück hatten meine Großeltern in der benachbarten Pension übernachtet und schaufelten uns frei. Wir Kinder fanden das herrlich abenteuerlich.

Bis ins Teenageralter war ich mit meiner Familie in wechselnden Caravan-Modellen unterwegs. Danach ging es mit Fahrrad, Bahn und Zelt auf eigene Faust zum Campen. Mit Anfang zwanzig tauschte ich das Fahrrad gegen ein Motorrad, das Zelt wurde größer und die Isomatte dicker.

Der absolute Luxus war mit Anfang 30 ein Ford Transit, der ein notdürftiges Bett und viele Kunststoffkisten als Schrankersatz an Bord hatte. Heute bin ich im ausgebauten Kastenwagen unterwegs. Die Motorräder reisen (fast) immer im Anhänger mit. Bewegt werden die Bikes dann im Urlaub wahlweise auf kurvigen Straßen oder abseits auf holprigen Schotterpisten. Am liebsten auf Sardinien, in den Pyrenäen oder auf alten Militärstraßen in den Seealpen.

Meine aktuellsten Artikel:

Stellplätze, Bayern, Urlaub, Camping
Wohnmobiltouren-Tipps Oktober

Herbstziele für Wellness- und Aktivurlauber

Touren & Tipps
Abstellen, Winterpause, Wohnwagen, Einwintern
So können Sie den Wohnwagen winterfest machen

13 Profi-Tipps fürs Wohnwagen-Winterlager

Tipps & Tricks
Young Family Enjoying Outdoor Meal by Scenic Sea
Umfrage zum perfekten Campingtag

Wo verbringen Sie den perfekten Campingurlaub?

Sonstige Ratgeber
Falkensteinsee Dusche, Hund
Zubehör fürs Sommercamping mit Hund

So schützen Sie Hunde vor Überhitzung

Zubehör
France, highway security.
Regeln auf Frankreichs Autobahnen im Pannenfall

Kein Schutz durch ADAC & Co. auf Autobahnen

Sonstige Ratgeber
Dethleffs Family XL
Badezimmer beim Camping - Umfrage

Welches Bad brauchen Sie im Wohnmobil?

Sonstige Ratgeber
Kaffeemaschinen
Umfrage zum Kaffeegenuss beim Camping

So kochen Sie am liebsten Ihren Kaffee

Sonstige Ratgeber
Kostenlose_Apps_Datenvolumen
Tipps für die Reiseplanung

Diese kostenlosen Apps müssen Camper kennen

Sonstige Ratgeber
Sardinien
Die 15 schönsten Campingplätze auf Sardinien

Campen am Traumstrand auf der Trauminsel

Übernachtungstipps
Gebraucht-Kauf Ratgeber
Dichtigkeitsprüfung beim Reisemobil - Umfrage

Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Dichtigkeit?

Sonstige Ratgeber
Top-Campingplätze in deutschen Landeshauptstädten

Die besten Plätze für einen Städtetrip

Übernachtungstipps
Fernsehen, Pärchen, Sitzgruppe
Ihre Meinung zum Fernsehen beim Camping

Verzichten Sie beim Camping aufs Fernsehen?

Zubehör
Sofa, Küche
Töpfe, Pfannen und Besteck fürs Wohnmobil

Zubehör für die Campingküche im Test

Zubehör
Wohnmobilkauf von gebraucht - 5 Gründe

Darum sind Gebrauchtcamper für Einsteiger „Beste“

Kaufberatung
Reisemobil auswintern
Camper fit machen für die erste Frühlingstour

Was Sie jetzt am Basisfahrzeug tun müssen

Sonstige Ratgeber
Paar sitzt mit Laptop am Tisch und plant eine Reise
Wohnmobilurlaub planen oder spontan bleiben?

So verreisen Sie mit dem Wohnmobil am liebsten

Sonstige Ratgeber
Caravaning-Branche Vertrieb
Entwicklung der Deutschen Camping-Branche

Reisemobil-Branche wirklich im Fall?

Ratgeber
Gefuehrte Wohnmobilreisen i
Geführte und organisierte Camping-Reisen

Das bieten geführte Wohnmobilreisen

Reportagen
