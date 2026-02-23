Neun Top-Campingplätze in Europa: Campingurlaub von Dänemark bis Portugal

Wir präsentieren Ihnen die beliebtesten Campingplätze aus sechs Reiseländern, in denen es nur wenige Top-Plätze gibt. Zur besseren Einordnung dienen Zitate aus Gäste-Kommentaren. Die Spitzenreiter wurden anhand der Bestenliste von CARAVANING ermittelt. Aus zahlreichen Bewertungen auf den Online-Portalen Camping.info, Eurocampings.de (ACSI), Google, Pincamp.de sowie Zoover.com ergibt sich die übergeordnete Rangfolge.

Platz 1: Hvidbjerg Strand Feriepark in Dänemark

"Zum Check-in werden mehrere Spuren für Gespanne und Wohnmobile bereitgestellt. Die Wege sind alle breit, die Anlage sehr gepflegt und sauber", notierte Heiko R. bei Camping.info zu dem "top Platz" und berichtet weiter: "Es gibt mehrere Waschhäuser, die mehrfach am Tag gereinigt werden....