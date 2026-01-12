Diese kostenlosen Apps müssen Camper kennen

Im Urlaub will man zwar nicht ständig am Mobiltelefon hängen, doch in vielen Situationen kann es ein nützlicher Helfer sein. Während die Internetrecherche schnell vom eigentlichen Ziel ablenkt, bieten spezialisierte Apps einen klaren Fokus. Sie lenken nicht ab, sondern konzentrieren sich auf ein Thema – und genau das macht sie so praktisch.
Ein gutes Beispiel ist die promobil-Stellplatz-Radar-App, die gezielt bei der Suche nach Camping- und Stellplätzen oder Entsorgungsstationen unterstützt. Doch nicht nur Übernachtungsplätze und Entsorgungsmöglichkeiten sind im Campingurlaub unverzichtbar. Wir haben kostenlose Apps aus fünf Kategorien zusammengestellt, die im Krankheitsfall, bei Sprachbarrieren oder in Notfällen in fremder Umgebung weiterhelfen.
3 Apps für Sicherheitshinweise im Reiseland
Je nach Reiseland sollte man sich schon vor dem Losfahren über aktuelle Entwicklungen am Zielort informieren.
1. "Sicher Reisen"-App
Mit der App "Sicher Reisen" vom Auswärtigen Amt kann man im Vorfeld und unterwegs die Reise- und Sicherheitshinweise des Urlaubslands im Blick behalten. Bei aktuellen Änderungen wird man auf Wunsch automatisch informiert. Außerdem findet man in der App detaillierte Informationen zu Ansprechpartnern der deutschen Auslandsvertretungen. Die App enthält zudem Hinweise, wie man im Urlaub vorgeht, falls der Ausweis verloren geht oder der Zugang zum Konto oder zur Kreditkarte nicht mehr möglich ist.
- Apple Store: Sicher Reisen im App Store
- Google-Play-Store: Sicher Reisen – Apps bei Google Play
2. "Nina"-App
Sogenannte Notfall-Informations-Apps senden bei Unwettern und anderen Katastrophenlagen Push-Nachrichten aufs Mobiltelefon. Sie warnen vor Gefahren wie etwa Hochwasser, Feuer oder auch bei Gefährdungslagen, etwa nach Anschlägen. Wer innerhalb Deutschlands unterwegs ist, wird über die App "Nina" vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz bei Gefahrenlagen an heimischen Standorten gewarnt.
- Apple Store: NINA im App Store
- Google-Play-Store: NINA – Die Warn-App des BBK
3. "Katwarn"-App
Bei Reisen innerhalb von Europa empfiehlt sich eine international vernetzte Warn-App wie "Katwarn". Dank der sogenannten "Katwarn-Roaming-Technologie" erhält man – bei entsprechender Einstellung – auch im Ausland Warnmeldungen für den aktuellen Aufenthaltsort, ohne die App des jeweiligen Landes installieren zu müssen.
- Apple Store: KATWARN im App Store
- Google-Play-Store: KATWARN – Apps bei Google Play
9 Gesundheits-Apps: Unterwegs ärztlichen Rat suchen
Gerade im Urlaub und womöglich noch im Ausland kann es herausfordernd sein, einen Arzt oder ein Krankenhaus zu finden. Da ist es beruhigend, wenn man sich im Vorfeld bereits auf eine solche Situation vorbereitet hat. Viele nutzen auch im Alltag schon Apps, um Arzttermine zu buchen oder sich per Videosprechstunde von einem Arzt beraten zu lassen.
1. Teleclinic-App
Unabhängig von einer bestimmten Krankenversicherung kann man beispielsweise über die App des Münchner Unternehmens Teleclinic Online-Arztgespräche vereinbaren, ggf. sogar beim eigenen Arzt, wenn er dort gelistet ist.
- Apple Store: TeleClinic-Online-Arzt
- Google-Play-Store TeleClinic-Online-Arzt
2. ADAC Medical App
Auch der ADAC bietet diesen Service in Kooperation mit Teleclinic und Doctolib an. Dafür kann man den ADAC-Onlinezugang nutzen. Für die Online-Sprechstunde ist eine ADAC-Mitgliedschaft oder ein Auslandskrankenschutz des ADAC notwendig.
- Apple Store: ADAC Medical: Gesundheitsapp im App Store
- Google-Play-Store: ADAC Medical: Gesundheitsapp – Apps bei Google Play
3. bis 6. Apps der gesetzlichen Krankenversicherungen
Auch viele Krankenversicherungen bieten ihren Versicherten den Service der Telesprechstunde in eigenen Apps. Hier einige Beispiele der größten gesetzlichen Krankenversicherungen:
AOK NAVIDA:
- Apple-Store: AOK NAVIDA im App Store
- Google-Play-Store: AOK NAVIDA – Apps bei Google Play
Barmer Teledoktor-App:
- Apple-Store: BARMER Teledoktor-App im App Store
- Google-Play-Store: BARMER Teledoktor-App – Apps bei Google Play
DAK-App:
- Apple-Store: DAK App im App Store
- Google-Play-Store: DAK App – Apps bei Google Play
Techniker Krankenkasse TK-Doc:
- Apple-Store: TK-Doc im App Store
- Google-Play-Store: TK-App – Apps bei Google Play
7. Auslands-SOS
Viele private Krankenversicherer bieten ihren Versicherten ebenfalls Apps für den Krankheits- oder Notfall an, wie etwa der Kölner Krankenversicherer Debeka mit der App "Auslands SOS".
- Apple-Store: Debeka Auslands-SOS – Apps bei Google Play
- Google-Play-Store: Debeka Auslands-SOS im App Store
8. + 9. Doctolib und Jameda
Vor-Ort- und Onlinetermine buchen kann man auch über die Apps von Doctolib oder Jameda. Bei Doctolib findet man neben Arztpraxen in Deutschland auch Ärztinnen und Ärzte in Frankreich und Italien.
Doctolib:
- Apple-Store: Doctolib - Die Gesundheits-App im App Store
- Google-Play-Store: Doctolib - Die Gesundheits-App – Apps bei Google Play
Jameda:
- Apple-Store: jameda: Ärzte finden & buchen im App Store
- Google-Play-Store: jameda: Ärzte finden & buchen – Apps bei Google Play
3 Übersetzungs-Apps, die Sprachprobleme überwinden
Wer in Europa reist, trifft unweigerlich auf Situationen, in denen er sich in einer fremden Sprache nur schwer oder gar nicht verständigen kann.
Statt eines klassischen Wörterbuchs greifen viele inzwischen zu Übersetzungsapps. Eine empfehlenswerte Alternative zu den US-Anbietern Google und Microsoft ist die App von DeepL die in Köln entwickelt wird.
DeepL gilt dabei als besonders präzise bei europäischen Sprachen, während Google Translate die meisten Sprachen unterstützt. Alle drei Apps entwickeln sich laufend weiter und unterstützen auch die Kamera- und Bildübersetzung. So kann man etwa fremdsprachige Speisekarten oder die Beschreibung von Sehenswürdigkeiten direkt übersetzen lassen. Auch die Spracheingabe und -ausgabe unterstützen alle drei. Der Vorteil der Übersetzungs-App von Microsoft ist die Offline-Nutzung, wenn man sich eine bestimmte Sprache in der App im Vorfeld heruntergeladen hat.
1. Zur App von DeepL geht es hier:
- Apple-Store: DeepL Translate on the App Store
- Google-Play-Store: DeepL Übersetzer – Apps bei Google Play
2. Der "Google Übersetzer" in den App-Stores:
- Apple-Store: Google Übersetzer im App Store
- Google-Play-Store: Google Übersetzer – Apps bei Google Play
3. Hier geht es zum Microsoft-Übersetzer:
- Apple-Store: Microsoft Translator im App Store
- Google-Play-Store: Microsoft Übersetzer – Apps bei Google Play
2 Notruf-Apps für In- und Ausland: Im Notfall Hilfe rufen
In Ausnahmesituationen vergisst man oft die einfachsten Dinge. Die Rufnummer 112 ist in Deutschland und Europa die Notrufnummer für lebensbedrohliche Notfälle wie Brände, Unfälle und medizinische Notfälle. Sie ist ohne Vorwahl und kostenlos erreichbar.
1. Die Nora-App für Deutschland
In Deutschland kann man einen Notruf auch über die App "Nora" absetzen. Sie ist in Kooperation der Bundesländer entstanden. Zuvor muss man sich mit der eigenen Mobilfunknummer registrieren und per Postident mit seinem Ausweis identifizieren. So soll unter anderem Missbrauch verhindert werden. Nach der Verifizierung kann man über einen Button in der App bei Notfällen die Polizei, die Feuerwehr und den Rettungsdienst überall in Deutschland alarmieren. Mit der Standort-Funktion des Mobiltelefons wird der genaue Standort an die Leitstelle übermittelt. Über die App können auch Notrufe abgesetzt werden, ohne sprechen zu müssen.
Zum Download der "Nora"-App:
- Apple-Store: nora - Notruf-App im App Store
- Google-Play-Store: nora - Notruf-App – Apps bei Google Play
2. EchoSOS funktioniert weltweit.
Die in der Schweiz entwickelte Notruf-App "EchoSOS" funktioniert im Gegensatz zu "Nora" weltweit. Auch sie erkennt den Standort und zeigt die Notrufnummer des entsprechenden Landes an. Der Notruf kann dann wie bei "Nora" aus der App heraus automatisch gestartet werden. Dabei wird auch der Standort an die Leitstelle übertragen. Ist am Notrufort kein mobiles Internet verfügbar, dann wird über die App automatisch eine SMS an die Leitstelle verschickt.
Hier geht es zum Download von "EchoSOS":
- Apple-Store: EchoSOS on the App Store
- Google-Play-Store: EchoSOS – Apps bei Google Play
In beiden Apps kann man sich auf die Nutzung der Anwendung im Notfall vorbereiten und über eine Demo den Notfall simulieren.
4 Mobilfunk-Apps, die Ihre mobilen Daten im Blick haben
Viele Apps funktionieren nicht offline, sondern verbrauchen mobile Daten. Daher steht am Anfang jeder Auslandsreise der Blick auf den Mobilfunktarif und das verfügbare Datenvolumen in EU und Nicht-EU. Besonders in Grenzregionen zu Nicht-EU-Staaten wie etwa der Schweiz kann es vorkommen, dass sich das Mobiltelefon in das Netz des Nachbarlands einwählt und je nach Tarif hohe Roaming-Gebühren anfallen.
Abhilfe bieten die Apps der Mobilfunkanbieter, über die man die persönlichen Tarifdetails einsehen, sein verbrauchtes Datenguthaben kontrollieren und gegebenenfalls erweitern kann.
1. Die Telekom bietet diesen Service in der "Magenta-App":
- Apple Store: MeinMagenta: Handy & Festnetz im App Store
- Google-Play-Store: MeinMagenta: Handy & Festnetz – Apps bei Google Play
2. Bei Telefónica findet man die Funktionen in der "Mein O2-App":
- Apple Store: Mein o2 im App Store
- Google-Play-Store: Mein o2 – Apps bei Google Play
3. Bei Vodafone in der App "Mein Vodafone":
- Apple Store: MeinVodafone – Apps bei Google Play
- Google-Play-Store: MeinVodafone im App Store
4. Bei 1&1 gibt es dafür die App "Control-Center":
- Apple Store: 1&1 Control-Center im App Store
- Google-Play-Store: 1&1 Control-Center – Apps bei Google Play