Umfrage: Wie versorgen Sie Ihr Wohnmobil mit Gas im Winter?

Die kalte Jahreszeit stellt Wohnmobilisten vor besondere Herausforderungen. Während im Sommer eine Gasflasche oft wochenlang ausreicht, können die Vorräte beim Wintercamping besonders durch die Heizung und den Warmwasserboiler schnell erschöpft sein.

Welche Erfahrungen haben Sie beim Wintercamping mit der Gasversorgung gemacht? Benutzen Sie Tauschflaschen oder lassen Sie vorhandene Gasflaschen befüllen? Haben Sie Erfahrungen mit Leihflaschen im Ausland gemacht? Oder nutzen Sie im Wohnmobil andere Energiequellen?

Sind Sie mit Tauschflaschen für Gas unterwegs? Leere Gasflaschen einfach gegen volle auszutauschen, ist für viele Wintercamper das Mittel der Wahl, wenn es um den Gasnachschub geht. Leere Stahlgasflaschen kann man in Deutschland an vielen Campingplätzen, in Baumärkten, an Tankstellen und im Campingfachhandel bequem gegen volle austauschen.

Auch in einigen Ländern in Europa können die heimischen Stahlflaschen einfach getauscht werden. Wo das nicht der Fall ist, kann man während der Campingreise auf die dort landestypischen Gasflaschen zurückgreifen. Allerdings passt das Gewinde des deutschen Druckreglers im Wohnmobil häufig nicht auf die ausländische Flasche. Hier hilft ein Europa-Entnahme-Set, mit dem sich ausländische Gasflaschen an deutsche Druckregler anschließen lassen.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Tausch von heimischen Gasflaschen in Deutschland und im Ausland? Haben Sie sich im europäischen Ausland auch schon mit landestypischen Gasflaschen versorgt? Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

Lassen Sie vorhandene Gasflaschen auffüllen? Das Auffüllen eigener Gasflaschen an speziellen Füllstationen ist bei Campingreisen ins europäische Ausland eine beliebte Lösung, um die Gasvorräte im Wohnmobil aufzufüllen. Da es in Europa keine einheitlichen Standards für Gasflaschenanschlüsse gibt, sollte man zum Befüllen der deutschen Gasflaschen immer ein Adapterset dabeihaben. Damit kann man trotz unterschiedlicher Gewindegrößen und Drehrichtungen die heimischen Gasflaschen an autorisierten Abgabestellen befüllen lassen.

Haben Sie diese Form der Gasversorgung bereits ausprobiert? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Nutzen Sie heimische Gasflaschen oder landestypische Gasflaschen zum Befüllen? Hatten Sie schon einmal Probleme damit, eine autorisierte Abgabestelle zu finden?

Setzen Sie auf gasunabhängige Energiequellen im Wohnmobil? Gasfreie Wohnmobile liegen im Trend. Viele Camper vertrauen beim Heizen, bei der Warmwasserbereitung oder auch beim Kochen und Kühlen auf andere Energiequellen. Gerade im Winter macht eine Dieselheizung wie die Truma Combi D Campern das Leben leichter. Voraussetzung ist lediglich ein gefüllter Dieseltank.

Sind Sie unabhängig von Gas mit dem Wohnmobil unterwegs? Wie zufrieden sind Sie damit insbesondere im Winterbetrieb?

Schreiben Sie uns! Bei der Umfrage mitmachen und gewinnen! Wie versorgen Sie sich im Winter mit Campinggas? Nutzen Sie Tauschflaschen oder lassen Sie heimische oder landestypische Gasflaschen befüllen? Oder versorgen Sie Ihr Wohnmobil mit anderen Energiequellen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit den Lesern und Nutzern von promobil.

Schreiben Sie an: thema-des-monats@promobil.de

