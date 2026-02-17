5 besondere Campingziele im März: Wellness, Wattenmeer und Rockmusik

Der Frühling naht und so auch eine neue Campingsaison. Denn schon vor dem großen Sommerurlaub gibt es viele interessante Ziele, die eine Tour wert sind. Gleichzeitig verzichtet man in der Nebensaison auch auf die großen Urlaubermassen der Sommermonate.

Für einen Kurztrip im März haben wir fünf einzigartige und ganz verschiedene Ziele herausgesucht. Dabei geht es von Südtirol einmal quer durch Deutschland bis an die Nordseeküste und dann wieder zurück an das Mittelmeer. Für alle Ziele liefern wir auch gleich passende Stell- und Campingplätze in der Nähe mit.