Hier sollten Camper im April hinfahren: Touren-Tipps vom Legoland bis Litauen

Der Frühling naht und so auch eine neue Campingsaison voller interessanter Erlebnisse und Ziele. Für den April hat promobil deshalb bereits einige Outdoor-Aktivitäten als besondere Tipps herausgesucht: besonders aktive Camperinnen und Camper finden am Panoramastellplatz Friedburg im Salzburger Land nicht nur eine wunderschöne Landschaft vor, sondern auch von neuen Freizeitangeboten wie einem Klettersteig oder Bogenschießparcours. Für Familienurlaube dagegen bietet sich das endlich wieder geöffnete Legoland in Billund an, das über einen eigenen, sehr gut ausgestatteten Campingplatz verfügt.

Das kulturelle Angebot bildet sich im April durch einen besonders schönen Aussichtsturm in Litauen, von dem aus auch gleich der Rest dieses als Geheimtipp geltenden Landes erkundet werden sollte, und das inmitten von Weinbergen gelegene Lauda-Königshofen mit beeindruckenden Brücken und einer historischen Altstadt. Wer bereits einen Sommerurlaub buchen möchte, dem sei außerdem die große Jubiläumswoche des Campingplatz Seeblick Toni in Tirol ans Herz gelegt ‒ inklusive brandneuem, komfortablem Sanitärgebäude!

Familientipp

Partners in Beeld Rasante Achterbahnfahrt im Legoland im dänischen Billund.



Das Legoland Billund öffnet am 28. März wieder seine Tore. Team Familie war bei der letztjährigen Camp Life Test-Tour von den Angeboten des dänischen Freizeitparks begeistert – die rasanten Achterbahnen inklusive. Ein lohnender Stopp auf einer Dänemarkreise mit dem Reisemobil. Übernachten: Legoland Village, 450 Meter entfernt.

7190 Billund(DK) Legoland Village 1 Bewertung 42,17 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Neues Bad zum Jubiläum

Campingplatz Seeblick Toni Das neue Sanitärgebäude auf Camping Seeblick Toni mit moderner Ausstattung.



Der Campingplatz Seeblick Toni in Kramsach/Tirol feiert sein 60-jähriges Bestehen – und hat sich zum Jubiläum ein neues Sanitärgebäude gegönnt. Das im Frühjahr 2025 fertiggestellte Gebäude überzeugt mit moderner Ausstattung. Die Jubiläumswoche findet vom 8. bis 15. Juni statt, Pauschalpreis: 999 Euro für zwei Personen auf einem Standardstellplatz inkl. Strom, Umweltabgabe und Kurtaxe sowie Teilnahme an allen Essen und Veranstaltungen laut Jubiläumsprogramm.

6233 Kramsach(AT) Camping Seeblick Toni 7 Bewertungen 50,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Klettern und Bogensport im Salzburger Land

Tauernguide Die Felswand an der Friedburg bietet Routen in mehreren Schwierigkeitsgraden.



Ab Mai profitieren Gäste der Familie Unterrassner auf dem Panoramastellplatz Friedburg im Salzburger Land von neuen Freizeitangeboten. Zu Fuß erreichbar ist die Felswand der Friedburg mit einem neuen Klettersteig, der den bestehenden Familienklettersteig ergänzt.

Neu ist außerdem ein 3D-Bogenparcours, kreiert und betrieben vom mehrfachen Welt- und Europameister Christian Vorderegger. Neben dem Parcours gibt es einen Einschussplatz sowie einen Bogenverleih mit Einweisungen für Anfänger. Die Region bietet zudem weitläufige Rad- und Mountainbikestrecken. Die Krimmler Wasserfälle mit 380 Meter Fallhöhe liegen nur acht Kilometer entfernt.

5741 Neukirchen am Großvenediger(AT) Panoramastellplatz Friedburg 57 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Litauen von oben

Kipras S?treimikis Blick vom Aussichtsturm Kirkilu bei Biržai in Litauen.



Litauen gilt als eine der unentdeckten Perlen des Baltikums – und besticht mit Natur, Kultur und Kulinarik. Ein besonderes Highlight im Nordosten des Landes ist der Aussichtsturm Kirkilu bei Biržai: In der Form zweier ineinander verschlungener Bierflaschen – eine Hommage an Litauens Bierhauptstadt – eröffnet er einen großartigen Blick über die Karstseenlandschaft. Ein Ziel für Naturliebhaber und Fotografen gleichermaßen.

Fränkische Auszeit

Die gotische Tauberbrücke mit Nepomukstatue in Lauda-Königshofen.



Lauda-Königshofen an der Romantischen Straße verdankt seinen charmanten Charakter neben seiner Lage zwischen Hügeln und Weinbergen auch den historischen Brücken imposanten Fachwerkhäusern und Bildstöcken. Nach einem Stadtbummel lädt das Hallenbad mit finnischer Sauna zum Entspannen ein. Reisemobile stehen direkt an der Winzergenossenschaft Beckstein, wo man in verschiedenen Probierstuben Weine verkosten kann.