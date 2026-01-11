Die größten Schwachstellen im Wohnmobil: Häufige Defekte und was Sie tun können

Viele Besitzerinnen und Besitzer vergleichen ihr Fahrzeug mit einem Haus, an dem es immer etwas zu reparieren gibt. Doch eigentlich möchte man mit dem eigenen Mobil vor allem sorgenfreie Urlaube verbringen – und nicht ständig in der Werkstatt landen. Um herauszufinden, wo bei Wohnmobilbesitzenden besonders "der Schuh drückt", befragen wir regelmäßig unsere Leserinnen und Leser zu ihren Erfahrungen.

In der Leserwahl 2025 wollten wir wissen, ob Wohnmobilbesitzerinnen und -besitzer in den vergangenen zwölf Monaten Probleme mit ihrem Fahrzeug hatten. Das Ergebnis: 64 Prozent der Teilnehmenden gaben an, in den letzten 12 Monaten Schwierigkeiten gehabt zu haben – drei Prozentpunkte mehr als 2024. Der Aufwärtstrend setzt sich also fort: 2022 waren es noch 49 Prozent, 2023 bereits 59 Prozent.

Die Top 3: Basisfahrzeug, Bordelektrik und Wasseranlage An der Spitze der Problemstatistik stehen Basisfahrzeug, Bordelektrik und Wasseranlage. Wer hier betroffen ist, muss seinen Urlaub häufig verschieben oder abbrechen. Spitzenreiter ist das Basisfahrzeug: Über ein Viertel der Besitzer (26 Prozent) meldeten Probleme – ob das Fahrzeug neu oder alt ist, macht dabei kaum einen Unterschied.

Auch die Bordelektrik sorgt häufig für Ärger: 22 Prozent aller Teilnehmenden nannten entsprechende Defekte, wobei jüngere Wohnmobile bis zu vier Jahre mit 26 Prozent deutlich anfälliger waren als ältere (20 Prozent). Gleichauf liegt die Wasseranlage mit ebenfalls 22 Prozent: Bei älteren Fahrzeugen berichteten 26 Prozent von Problemen, bei neueren 20 Prozent.

Möbelbau: Junge Wohnmobile deutlich anfälliger

Verriegelungen und Scharniere können oft Probleme machen.



Knapp hinter Bordelektrik und Wasseranlage landet der Möbelbau mit 21 Prozent. Auffällig ist der Unterschied nach Fahrzeugalter: Bei den jungen Mobilen bis vier Jahre klagte mehr als ein Drittel (34 Prozent) über defekte Möbel. Zwar ist ein lockeres Scharnier oder ein defekter Push-Lock kein Grund den Urlaub abzubrechen oder zu verschieben. Aber ärgerlich ist es allemal, wenn edle Möbelfronten plötzlich mit Klebeband befestigt werden müssen und Schubladen sich nur noch mit Fingerspitzengefühl öffnen lassen.

Bei älteren Fahrzeugen dagegen traten Möbelprobleme deutlich seltener auf (14 Prozent). Bei neuen Wohnmobilen bricht und klemmt es mehr als doppelt so häufig wie bei älteren Modellen. Das könnte auf eine sinkende Qualität beim Möbelbau hindeuten. Doch unsere Leserrückmeldungen zeigen auch, dass Probleme mit den Möbeln häufig schon kurz nach dem Kauf auftreten und damit längst behoben sind, wenn das Wohnmobil in die Jahre kommt.

Damit kämpfen vorrangig ältere Mobile Deutliche Unterschiede zeigen sich auch beim Kühlschrank: Fahrzeuge über vier Jahre machten hier mit 22 Prozent deutlich öfter Probleme als jüngere mit 16 Prozent. Bei Fenstern und Dachhauben herrscht nahezu Gleichstand (19 bzw. 20 Prozent). Bei der Aufbaudichtigkeit dagegen treten Alterserscheinungen klar hervor: 18 Prozent der älteren Mobile kämpfen mit Feuchtigkeit, bei neueren sind es nur 12 Prozent.

Nahezu gleichauf: Aufbautür, Markise und Gasinstallation Aufbautür und Heizung folgen nahezu gleichauf (14 bzw. 11 Prozent bei älteren, 16 bzw. 10 Prozent bei jüngeren Fahrzeugen). Deutlicher fällt der Abstand bei der Markise aus: 12 Prozent der älteren, aber nur 6 Prozent der jüngeren Wohnmobile hatten hier Probleme. Schlusslicht der Statistik bildet die Gasinstallation – betroffen waren 5 Prozent der älteren und 3 Prozent der neueren Fahrzeuge.

So vermeiden Sie typische Probleme mit dem Wohnmobil

Ohne die richtige Kontrolle und Vorbereitung kann ein langes Abstellen viel Schaden anrichten.

Basisfahrzeug: Inspektionen nach Herstellervorgaben einhalten – auch bei wenig gefahrenen Fahrzeugen.

Vor längeren Touren Ölstand, Kühlwasser, Bremsflüssigkeit und Reifendruck prüfen. Bordelektrik: Batterie in Standzeiten regelmäßig nachladen oder an ein Erhaltungsladegerät anschließen.

Sicherungen und Steckverbindungen auf Korrosion prüfen, besonders nach dem Winter.

Hier weiterlesen: 13 Tipps, um den Wohnwagen winterfest zu machen + Checkliste Tipps Wasseranlage:

Mit etwas Übung hat man das Wassersystem fix entleert.

Wassertank vor der Winterpause vollständig entleeren. Anleitung: Wasseranlage im Wohnmobil richtig entleeren im Winter

Frischwassertank mindestens zweimal jährlich reinigen und desinfizieren. Hier weiterlesen: Tankreinigung im Wohnmobil: Tipps für sauberes Wasser

Nach der Winterpause Wasseranlage auf Frostschäden prüfen, Boiler ggf. entkalken. Anleitung: Muss der Boiler im Wohnmobil gereinigt werden? Die Wahrheit und Methoden im Check

Tipps Möbelbau:

Mängel im Innenraum sollten schnellstmöglich reklamiert werden.

Bei der Übergabe alle Klappen und Schubladen mehrfach testen, Mängel sofort dokumentieren.

Möbel nicht überlasten, Pushlocks bei Bedarf nachstellen.

Während der Fahrt Klappen sichern, lose Scharniere oder Griffe umgehend nachziehen.

In der Gewährleistungszeit jeden Mangel schriftlich melden. Tipps Kühlschrank:

Zum Schluss sollte man die Innenseite der beiden Lüftungsgitter ebenfalls mit Druckluft abpusten.



Absorberkühlschränke nur in waagerechter Position betreiben, Lüftungsgitter und Brenner regelmäßig reinigen. Anleitung: Reinigen des Brenners eines Absorberkühlschranks im Caravan

Türdichtungen regelmäßig reinigen und geschmeidig halten.

Vor Standzeiten: Kühlschrank leeren, sauber machen, trocknen und Tür einen Spalt offen lassen. Tipps Aufbaudichtigkeit:

Wenn die einst stützenden Latten wie Mulch aus dem Aufbau rieseln, ist die Reparatur unumgänglich.



Regelmäßig Dichtigkeitsprüfung durchführen lassen und Schäden ausbessern. Ratgeber: Wasserschaden im Wohnmobil oder Wohnwagen vermeiden

Nach jedem Regen: Innenraum auf Feuchtigkeitsspuren absuchen.

Dachluken und Serviceklappen regelmäßig öffnen und Dichtgummis reinigen.

Regelmäßig lüften, um Kondenswasser zu vermeiden. Tipps Aufbautür:

Die Schlösser und Scharniere von Serviceklappen bedürfen regelmäßiger Pflege, um leichtgängig zu bleiben. Doch nicht jedes Pflegemittel ist geeignet.





Türdichtungen und Schließmechanismus regelmäßig kontrollieren und pflegen. Anleitung: Pflege und Austausch von Wohnmobil-Dichtungen

Scharniere und Schlösser pflegen. Anleitung: Schloss- und Scharnierpflege im Reisemobil

Tipps Heizung: Bedienung vorab kennenlernen und regelmäßig warten lassen. Hier weiterlesen: Wie funktioniert Truma Heizsystem von Truma im Caravan?

Tipps Markise:

Besonders beim Markisentuch entscheidet eine regelmäßige Reinigung über dessen Langlebigkeit und Funktion.



Nur im trockenen und sauberen Zustand einfahren.

Markisentuch regelmäßig säubern.

Bei Wind Markise einfahren.

Gelenkarme, Befestigungen und Markisentuch regelmäßig auf Schäden kontrollieren. Ratgeber: Pflege-Tipps für die Wohnmobil-Markise

Tipps Gasinstallation: Gasprüfung regelmäßig durchführen – ab 2025 wieder Pflicht. Hier weiterlesen: Gasprüfung ab 2025 wieder Pflicht: So vermeiden Camper Bußgelder