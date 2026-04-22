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Touren & Tipps

6 spannende Ziele für den Campingurlaub im Mai

Campingsaison-Start quer durch Europa
Im Mai ancampen von Südtirol bis Dänemark

Von Südtirol bis Dänemark: Unsere Touren-Tipps für den Start der Campingsaison führen von Fahrradtouren mit Seeblick über Hängebrücken bis zu einem Campingresort in Dänemark.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.04.2026
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See, Südtirol, Italien, Vinschgau, Alpen
Foto: IDM Südtirol - Kirsten Sörries

Der Mai ist fast da und vielerorts startet endlich die neue Campingsaison samt Sonne, blauem Himmel und vielen spannenden Erlebnissen. Jetzt können Camperinnen und Camper das tolle Wetter genießen und trotzdem auf die Urlaubsmassen der Sommermonate verzichten. Genau für einen solchen vorsommerlichen Erholungsurlaub haben wir wieder besondere Ziele für einzigartige Touren mit dem Wohnmobil herausgesucht.

Diesen Monat führen unsere Vorschläge von Fahrradtouren im schönen Vinschgau über Fondue direkt am Platz in Tirol bis zu einem hervorragenden dänischen Campingplatz, der zum 50. Jubiläum einige Neuerungen bietet.

Zwischendrin warten eine brandneue, 600 m lange Hängebrücke über das Neckartal, spannende Burgen im Elsass sowie zahlreiche interessante ...