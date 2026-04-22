6 spannende Ziele für den Campingurlaub im Mai

Der Mai ist fast da und vielerorts startet endlich die neue Campingsaison samt Sonne, blauem Himmel und vielen spannenden Erlebnissen. Jetzt können Camperinnen und Camper das tolle Wetter genießen und trotzdem auf die Urlaubsmassen der Sommermonate verzichten. Genau für einen solchen vorsommerlichen Erholungsurlaub haben wir wieder besondere Ziele für einzigartige Touren mit dem Wohnmobil herausgesucht.