Zu fünft im Campingbus: No-Go oder Traumurlaub?

Begrenzte Bewegungsfreiheit und wenig Stauraum im Campingbus erfordern eine gute Organisation im Campingalltag. Doch es gibt Familien, die auf die kompakten Wohnmobile schwören, und Hersteller, die mit speziellen Angeboten für Familien genau diese Zielgruppe ansprechen.

Grundvoraussetzung für Urlaub im Campingbus mit fünf Personen sind ausreichende Gurt- und Schlafplätze. Häufig werden Fünf-Personen-Camper auf dem Fiat Ducato oder einem der Schwestermodelle Citroën Jumper oder Peugeot Boxer realisiert. Die Längen variieren zwischen 5,41 und 6,36 Meter, teils mit Superhochdach oder Aufstelldach.

Waren Sie schon als Familie im Campingbus unterwegs? Für viele Familien ist der Campingbus der Einstieg ins mobile Reisen. Diese Wohnmobilklasse ist kompakter und alltagstauglicher als aufgebaute Wohnmobile. Doch mit mehreren Personen kann die Nähe im Campingbus schnell zur Belastung werden. Eingespielte Abläufe und klare Regeln können in solchen Situationen den Campingalltag erleichtern. Waren Sie selbst schon als fünfköpfige Familie im Campingbus unterwegs? Wie sind Ihre Erfahrungen?

Wo lagen für Sie die größten Herausforderungen zu fünft im Campingbus? Mit fünf Personen steigen die Anforderungen an Platz, Stauraum sowie Wasser- und Gasvorräte. Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre im Campingbus gibt es kaum, was vor allem bei längeren Reisen oder schlechtem Wetter zur Herausforderung werden kann. Auch beim Reisegepäck müssen sich alle Familienmitglieder auf das Nötige beschränken und der Transport von Sportgeräten wird zur Herausforderung. Gleichzeitig entwickeln viele Familien pragmatische Lösungen, um mit dem begrenzten Raum im Campingbus auszukommen. Wo lagen für Sie die größten Herausforderungen beim Familiencamping im Campingbus? Wie haben Sie die Herausforderungen gemeistert?

Welches Fahrzeugkonzept halten Sie für familientauglich? Nicht jede Familie sieht den Campingbus als ideale Lösung für fünf Personen. Teilintegrierte, Integrierte und Alkovenmodelle bieten mehr Platz und Komfort, schränken dafür die Flexibilität ein. Manche Familien setzen bewusst auf das kompakte Format von Campingbussen, nutzen das Fahrzeug auch im Alltag und nehmen dafür Einschränkungen im Urlaub in Kauf. Welches Fahrzeugkonzept ist für Sie persönlich familientauglich? Setzen Sie auf kompakte Campingbusse, oder kommt für Sie für den Familienurlaub nur ein aufgebautes Wohnmobil wie ein Teilintegrierter, ein Alkovenmobile oder ein Integrierter infrage?

