Die besten Ausflugstipps für Camping im Januar

Der Januar ist die perfekte Zeit, um neue Orte zu entdecken und besondere Erlebnisse im Winter zu genießen. Unsere Touren-Tipps für den Jahresauftakt zeigen, wie abwechslungsreich Ausflüge in dieser Jahreszeit sein können – vom Wanderweg durch Bremerhaven über spannende Rätsel-Pisten in den Schweizer Alpen bis hin zu Kulturhighlights in Dresden und Moritzburg.
Leuchtende Lichtinstallationen, spannende Mitmach-Ausstellungen und stimmungsvolle Wintermärkte sorgen dafür, dass für jede Altersgruppe etwas dabei ist. Familien, Kulturinteressierte, Wintersportfans und Wohnmobilreisende finden ebenso passende Anregungen wie alle, die einfach mal etwas Neues erleben möchten. Entdecken Sie faszinierende Landschaften, historische Orte und winterliche Highlights in Deutschland, der Schweiz und darüber hinaus – und starten Sie den neuen Jahresabschnitt mit frischen Eindrücken und besonderen Momenten.
Marine-Wanderweg
Wandern durch Bremerhaven klingt ungewöhnlich. Doch durch die Seestadt führt ein 15 Kilometer langer Wanderweg, der an sehenswerten, geschichtsträchtigen und überraschenden Ecken vorbeiführt. Er wurde vom passionierten Wanderer Frank Reininghaus konzipiert und lässt sich in Etappen erkunden.
Pistenspaß und Rätselspaß in Arosa
In Arosa im Schweizer Kanton Graubünden verbinden die Escape Routes Pistenspaß mit Rätselspaß. Im 225 Pistenkilometer großen Skigebiet von Arosa und Lenzerheide (www.arosalenzerheide.swiss) warten auf verschiedenen Abfahrten kleine Aufgaben auf Ski- und Snowboardfahrer. Wer sie löst, findet den richtigen Weg. Das Angebot richtet sich an Erwachsene und Kinder und ist ideal für alle, die beim Skifahren Bewegung mit Denksport verbinden möchten.
Als Basislager bietet sich der kleine Camping Arosa auf etwa 1.800 Meter Höhe an. www.arosacamping.ch
Winterausflug nach Sachsen
Frisch saniert und modernisiert präsentiert sich der Dresdner Zwingerhof nach etwas mehr als viereinhalb Jahren Bauzeit wieder für die Öffentlichkeit. Neben der sichtbaren Neugestaltung wie den nach historischem Vorbild frisch angelegten Rasenflächen und moderner Beleuchtung fanden vor allem umfangreiche Arbeiten im Untergrund statt. Im Frühjahr werden zusätzlich wieder die Orangenbäumchen im Innenhof aufgestellt, die an die Orangerie von August dem Starken erinnern.
Während sich der Zwingerhof in neuem Glanz zeigt, verwandelt sich nur wenige Kilometer weiter Schloss Moritzburg in das Märchenschloss aus dem Kultfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Noch bis zum 1. März können Besucher am Originaldrehort hinter die Kulissen des deutsch-tschechischen Märchenfilmklassikers blicken.
Weitere Infos und Tickets unter: www.schloss-moritzburg.de.
Übernachten: Caravaning-Park schaffer-mobil in Dresden-Kaditz, GPS 51°05’08’’N, 13°40’58’’E
Leuchtende Erlebniswelt
Zwischen Natur und Lichtkunst. Noch bis 2. Februar bewegt man sich im Wildpark Schwarze Berge in Rosengarten bei Hamburg durch eine leuchtende Erlebniswelt. Auf einem zwei Kilometer langen Rundweg erzählen jeweils von Donnerstag bis Sonntag über 300 Lichtfiguren und 35 Szenen die Geschichte der Erde.
Infos: www.wildpark-schwarze-berge.de.
Basislager: Stellplatz am Wildpark, GPS 53°02’30’’N, 09°53’14’’E.
Neuer Film im Science Dome der Experimenta
Die Experimenta im baden-württembergischen Heilbronn soll Naturwissenschaft und Technik für alle erlebbar machen. Im Science Dome, einer Mischung aus Planetarium und Theater, erzählt jetzt der Animationsfilm "Wie Fische laufen lernten" kindgerecht von den Wundern der Evolution.
Informationen: www.experimenta.science/erleben/science-dome
Unterm Zeltdach in Braunlage
Der "Sagenhafte Wintermarkt" in Braunlage im Harz empfängt Besucher wettergeschützt unterm Zeltdach und mit wärmenden Getränken. Noch bis 4. Januar haben die Buden täglich, danach bis zum 4. Februar an Wochenenden geöffnet.
Informationen: www.braunlage.de
Winterland im Tessin
Noch bis zum 6. Januar verwandelt sich Locarno in ein bezauberndes Winterdorf mit Streetfood-Spezialitäten, historischer Eisbahn, Live-Konzerten und Eis-Minigolf. Eine audiovisuelle Show erzählt das Märchen "Nel cuore del tempo” (Im Herzen der Zeit) auf der Piazza Grande und der Piazza Magnolia und verwandelt die Stadt in ein Theater aus Licht.
Informationen: www.winterland-locarno.ch