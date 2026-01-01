Die besten Ausflugstipps für Camping im Januar

Der Januar ist die perfekte Zeit, um neue Orte zu entdecken und besondere Erlebnisse im Winter zu genießen. Unsere Touren-Tipps für den Jahresauftakt zeigen, wie abwechslungsreich Ausflüge in dieser Jahreszeit sein können – vom Wanderweg durch Bremerhaven über spannende Rätsel-Pisten in den Schweizer Alpen bis hin zu Kulturhighlights in Dresden und Moritzburg.

Leuchtende Lichtinstallationen, spannende Mitmach-Ausstellungen und stimmungsvolle Wintermärkte sorgen dafür, dass für jede Altersgruppe etwas dabei ist. Familien, Kulturinteressierte, Wintersportfans und Wohnmobilreisende finden ebenso passende Anregungen wie alle, die einfach mal etwas Neues erleben möchten. Entdecken Sie faszinierende Landschaften, historische Orte und winterliche Highlights in Deutschland, der Schweiz und darüber hinaus – und starten Sie den neuen Jahresabschnitt mit frischen Eindrücken und besonderen Momenten.

Marine-Wanderweg Wandern durch Bremerhaven klingt ungewöhnlich. Doch durch die Seestadt führt ein 15 Kilometer langer Wanderweg, der an sehenswerten, geschichtsträchtigen und überraschenden Ecken vorbeiführt. Er wurde vom passionierten Wanderer Frank Reininghaus konzipiert und lässt sich in Etappen erkunden.

Pistenspaß und Rätselspaß in Arosa

Urban Engel Perspectiva Pistenspaß mit Rätselspaß kann man in Arosa bei den Escape Routes miteinander verbinden.



In Arosa im Schweizer Kanton Graubünden verbinden die Escape Routes Pistenspaß mit Rätselspaß. Im 225 Pistenkilometer großen Skigebiet von Arosa und Lenzerheide (www.arosalenzerheide.swiss) warten auf verschiedenen Abfahrten kleine Aufgaben auf Ski- und Snowboardfahrer. Wer sie löst, findet den richtigen Weg. Das Angebot richtet sich an Erwachsene und Kinder und ist ideal für alle, die beim Skifahren Bewegung mit Denksport verbinden möchten.

Als Basislager bietet sich der kleine Camping Arosa auf etwa 1.800 Meter Höhe an. www.arosacamping.ch

Winterausflug nach Sachsen

Archiv Ideal zum Übernachten: Caravaning-Park schaffer-mobil am Ortsrand von Dresden-Kaditz.



Frisch saniert und modernisiert präsentiert sich der Dresdner Zwingerhof nach etwas mehr als viereinhalb Jahren Bauzeit wieder für die Öffentlichkeit. Neben der sichtbaren Neugestaltung wie den nach historischem Vorbild frisch angelegten Rasenflächen und moderner Beleuchtung fanden vor allem umfangreiche Arbeiten im Untergrund statt. Im Frühjahr werden zusätzlich wieder die Orangenbäumchen im Innenhof aufgestellt, die an die Orangerie von August dem Starken erinnern.

Während sich der Zwingerhof in neuem Glanz zeigt, verwandelt sich nur wenige Kilometer weiter Schloss Moritzburg in das Märchenschloss aus dem Kultfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Noch bis zum 1. März können Besucher am Originaldrehort hinter die Kulissen des deutsch-tschechischen Märchenfilmklassikers blicken.

Weitere Infos und Tickets unter: www.schloss-moritzburg.de.

Übernachten: Caravaning-Park schaffer-mobil in Dresden-Kaditz, GPS 51°05’08’’N, 13°40’58’’E

01139 Dresden (D) CaravaningPark schaffer-mobil 179 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Leuchtende Erlebniswelt

Wildpark Schwarze Berge Im Wildpark Schwarze Berge bei Hamburg leuchten über 300 Lichtfiguren auf einem zwei Kilometer langen Rundweg.



Zwischen Natur und Lichtkunst. Noch bis 2. Februar bewegt man sich im Wildpark Schwarze Berge in Rosengarten bei Hamburg durch eine leuchtende Erlebniswelt. Auf einem zwei Kilometer langen Rundweg erzählen jeweils von Donnerstag bis Sonntag über 300 Lichtfiguren und 35 Szenen die Geschichte der Erde.

Infos: www.wildpark-schwarze-berge.de.

Basislager: Stellplatz am Wildpark, GPS 53°02’30’’N, 09°53’14’’E.

21224 Rosengarten (D) Stellplatz am Wildpark 44 Bewertungen 24,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Neuer Film im Science Dome der Experimenta

experimenta GmbH Im neuen Film „Wie Fische laufen lernten“ wird im Science Dome der Experimenta kindgerecht von der Evolution erzählt.



Die Experimenta im baden-württembergischen Heilbronn soll Naturwissenschaft und Technik für alle erlebbar machen. Im Science Dome, einer Mischung aus Planetarium und Theater, erzählt jetzt der Animationsfilm "Wie Fische laufen lernten" kindgerecht von den Wundern der Evolution.

Informationen: www.experimenta.science/erleben/science-dome

Unterm Zeltdach in Braunlage

Miriam Bundse Wettergeschützt empfängt der Weihnachtsmarkt in Braunlage unter dem Zeltdach.



Der "Sagenhafte Wintermarkt" in Braunlage im Harz empfängt Besucher wettergeschützt unterm Zeltdach und mit wärmenden Getränken. Noch bis 4. Januar haben die Buden täglich, danach bis zum 4. Februar an Wochenenden geöffnet.

Informationen: www.braunlage.de

38700 Braunlage (D) Stellplatz am Bärenbache 26 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Winterland im Tessin

Andre Meier Ein bezauberndes Winterdorf wartet im schweizerischen Locarno auf Besucherinnen und Besucher.



Noch bis zum 6. Januar verwandelt sich Locarno in ein bezauberndes Winterdorf mit Streetfood-Spezialitäten, historischer Eisbahn, Live-Konzerten und Eis-Minigolf. Eine audiovisuelle Show erzählt das Märchen "Nel cuore del tempo” (Im Herzen der Zeit) auf der Piazza Grande und der Piazza Magnolia und verwandelt die Stadt in ein Theater aus Licht.

Informationen: www.winterland-locarno.ch