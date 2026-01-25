Wie wirkt sich die schmale Aufbaubreite aus? Mobilvetta Kea Kompakt 64 im Test

Die italienische Traditionsmarke Mobilvetta bietet neben Integrierten und Teilintegrierten seit einigen Jahren auch Campingbusse an. Mit dem Kea Kompakt besetzt die designorientierte Marke aus der Trigano-Gruppe seit Kurzem auch noch das Segment der schmalen Teilintegrierten, auch Vans genannt. Mit Breiten zwischen 2,05 und 2,25 Metern spricht diese Klasse besonders Kunden an, die die Vorteile eines Kastenwagens mit den Annehmlichkeiten eines Teilintegrierten verbinden wollen. Die drei Kea-Kompakt-Modelle (55, 64, 68) liegen mit einer Außenbreite von 2,15 Metern im Mittelfeld dieser schmalen TIs.