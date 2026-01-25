Markenverzeichnis öffnen
Wie wirkt sich die schmale Aufbaubreite aus? Mobilvetta Kea Kompakt 64 im Test

Mobilvetta Kea Kompakt 64 im Test
Schmaler Teilintegrierter als Raumwunder

Für die Fahrt durch enge Altstadtgassen ist der Kea Kompakt 64 wie gemacht. Doch bleibt im durchgestylten Italiener ausreichend Platz? promobil hat den ersten Mobilvetta seiner Art getestet.

25.01.2026
Als Favorit speichern
f_Mobilvetta_Kea_Aufmacher
Foto: Ingolf Pompe

Die italienische Traditionsmarke Mobilvetta bietet neben Integrierten und Teilintegrierten seit einigen Jahren auch Campingbusse an. Mit dem Kea Kompakt besetzt die designorientierte Marke aus der Trigano-Gruppe seit Kurzem auch noch das Segment der schmalen Teilintegrierten, auch Vans genannt. Mit Breiten zwischen 2,05 und 2,25 Metern spricht diese Klasse besonders Kunden an, die die Vorteile eines Kastenwagens mit den Annehmlichkeiten eines Teilintegrierten verbinden wollen. Die drei Kea-Kompakt-Modelle (55, 64, 68) liegen mit einer Außenbreite von 2,15 Metern im Mittelfeld dieser schmalen TIs.

Der getestete Kea Kompakt 64 gehört mit 6,99 Metern nicht gerade zu den kürzesten seiner Klasse. Doch das wundert nicht, kommt er doch mit über 1,90 ...