Ein passender Campingstuhl gehört zur Grundausstattung jeder Reise mit Wohnwagen oder Wohnmobil. Das zeigt sich auch an der großen Auswahl an Klapp-, Falt- und Regiestühlen, die im Campinghandel und den Zubehörkatalogen präsentiert wird. Besonders beliebt unter den Klappstühlen fürs Camping sind Hochlehner: Sie bieten stabile, gepolsterte Sitz- und Rückenflächen und mehrere Sitzpositionen für komfortables Sitzen in allen Alltagssituationen. Die Rückenlehnen lassen sich über die Armlehnen leicht verstellen.In Kombination mit einer Fußauflage ersetzt der Hochlehner auch noch eine separate Campingliege. Laut Herstellern verlagert sich gerade der Trend vom ansteckbaren Fußteil hin zu separaten Hockern, die sich bei Bedarf auch als zusätzliche Sitzgelegenheit nutzen lassen. Sitzhöhen, Gewichte und Belastbarkeit der HochlehnerDie meisten der Campingstühle im Test gibt es in unterschiedlichen Größen. Um Vergleichbarkeit zu schaffen, wurden möglichst ähnliche Modelle bestellt. Die technischen Daten der Muster im Testfeld liegen deshalb in ähnlichen Fenster:Gewicht: 4,8 kg bis 6,1 kgBelastbarkeit: 120 kg bis 150 kgSitzhöhe: 44 cm bis 49 cm\n\t\t\t,\n\t\tUm herauszufinden, welche Modelle im Campingalltag überzeugen, hat promobil 15 Stühle verschiedener Hersteller ausgewählt und getestet. Wie komfortabel, handlich und qualitativ hochwertig die Hochlehner sind, zeigt unser Praxistest.15 Hochlehner-Campingstühle im Test\n\t\t\t,\n\t\tSo testet promobilEin hoher Sitzkomfort ist die wichtigste Anforderung an einen Campingstuhl. In die Bewertung flossen die Maße von Sitzfläche und Rückenlehne, die Unterstützung von Rücken- und Lendenbereich, der Komfort der Armlehnen und die Kopfunterstützung ein. Wie bequem ein Modell empfunden wird, ist jedoch individuell. Daher testeten mehrere Redaktionsmitglieder die Modelle und beurteilten den Sitzkomfort. Für die Bewertung der Handhabung wurde berücksichtigt, wie leicht sich die Stühle aufstellen lassen, wie gut die Lehnenverstellung funktioniert und wie praktikabel der Transport ist. Zusätzlich flossen Materialqualität und Verarbeitung der Bezüge, Polster, Armlehnen und Gestelle in die Bewertung mit ein.