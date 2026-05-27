Totale Sonnenfinsternis 2026: Die besten Camper-Spots in Spanien

Am 12. August 2026 wird Spanien zum Schauplatz eines seltenen astronomischen Ereignisses. In einem mehrere hundert Kilometer langen, schmalen Streifen ist eine totale Sonnenfinsternis zu sehen, der Mond schiebt sich vor die Sonne und sein Schatten fällt auf die Erde. Wer in diesem Kernschatten steht, erlebt, wie es immer dunkler wird, die Temperatur sinkt und die Korona der Sonne sichtbar wird. Entscheidend sind dabei vor allem der richtige Ort und ein freier Blick Richtung Westen, denn die Sonne steht zum Zeitpunkt der Finsternis bereits sehr tief.

Die totale Phase dauert nur wenige Minuten, deshalb lohnt es sich, den Standort bewusst zu wählen. Ideal ist ein Platz mit freier Sicht in flachem Gelände und mit Blick Richtung Westen, weil die Sonne zum Zeitpunkt der Finsternis bereits sehr tief steht. Gut geeignet sind Küstenabschnitte und breite Strände mit offenem Horizont, aber auch Hochebenen wie in Kastilien-La Mancha. Ob die Beobachtung gelingt, entscheidet am Ende vor allem das Wetter, denn nur bei klarem Himmel ist die Finsternis wirklich zu sehen. Für Camper ist das ideal, weil sie ihren Standort flexibel so wählen können, dass Sicht, Umgebung und Wetter passen.

Getty Images Im Kernschatten der totalen Sonnenfinsternis wird die Korona der Sonne sichtbar.



Wo in Spanien lohnt es sich besonders? Besonders gute Chancen auf ein intensives Erlebnis hat man im Norden und Nordwesten Spaniens. Dort liegt ein Teil der Küstenregionen im Kernschatten, dazu kommt häufig ein freier Blick auf den westlichen Horizont über dem Atlantik. Eine große Stadt im Kernschatten ist die Hafenstadt A Coruña in der Region Galizien. Sie ist touristisch gut erschlossen, aber deutlich weniger überlaufen als etwa Valencia. Ein guter Beobachtungspunkt liegt ganz im Norden rund um das Wahrzeichen der Stadt, den Leuchtturm Torre de Hércules. Er ist von einem großen Park umgeben, von dem aus sich der Blick weit über den Atlantik öffnet.

Stellplatz: Parking Marina Coruña in A Coruña

15001 La Coruña(ES) Parking Marina Coruña 6 Bewertungen 47,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Auch die Küstenstadt Gijón in Asturien liegt am 12. August im Kernschatten. Die Stadt ist geprägt von Hafen, Promenade und drei Stränden, besonders bekannt ist der Playa de San Lorenzo. Einen guten Überblick bietet der Cerro de San Catalina, ein Hügel westlich des Strandes, von dem aus man weit über Stadt und Meer blickt.

Stellplatz: Parking de Poniente in Gijón

In A Coruña und Gijón beginnt die partielle Sonnenfinsternis um 19:30 Uhr und endet um 21:21 Uhr. Das Maximum der Verdunkelung startet um 20:27 Uhr. Wer lieber außerhalb der großen Städte das Himmelsschauspiel erleben möchte, kann viele kleinere Orte entlang der stark gegliederten Nordküste zwischen A Coruña und Gijón ansteuern.

Im Landesinneren von Spanien Auch im Landesinneren gibt es Orte im Kernschatten, oft mit weiten Horizonten und guten Bedingungen, wenn das Wetter mitspielt. Die Stadt Cuenca in Kastilien-La Mancha ist Hauptstadt der gleichnamigen Provinz und gehört mit ihrer historischen Altstadt zum UNESCO-Welterbe. Sie liegt auf einem Felsplateau rund 950 Meter hoch über den Schluchten der Flüsse Huécar und Júcar und ist bekannt für ihre "hängenden Häuser", die direkt an der Felskante stehen. In Cuenca beginnt die partielle Sonnenfinsternis um 19:29 Uhr und endet ebenfalls um 21:21 Uhr. Das Maximum der Verdunkelung startet um 20:27 Uhr.

Stellplatz: Parking del Auditorio in Cuenca

16001 Cuenca(ES) Parking del Auditorio 3 Bewertungen 21,00 EUR/Nacht WC vorhanden WC vorhanden

Weitere größere Städte im Landesinneren, die am 12. August im Kernschatten liegen, sind zum Beispiel Valladolid (Kastilien-León), Guadalajara (östlich von Madrid) oder Zaragoza (Aragonien).

Geeignete Orte herausfinden Wer seinen Standort genauer planen möchte, findet dafür ein praktisches Tool beim spanischen Nationalen Geografischen Institut. Auf der Website lässt sich die Sonnenfinsternis für jeden Ort in Spanien durchspielen, inklusive Uhrzeiten, Dauer und Grad der Verdunkelung. Dafür einfach den gewünschten Ort ins Suchfeld eingeben und die Angaben für den eigenen Beobachtungsplatz prüfen.

Das spanische Fremdenverkehrsamt rechnet rund um den 12. August mit einem großen Ansturm aus dem In- und Ausland. Camper sind zwar flexibel, dennoch lohnt es sich, frühzeitig einen Stell- oder Campingplatz zu reservieren, denn auch viele Plätze werden schnell voll sein. Wer für die Nacht spontan frei stehen möchte, sollte die Regeln vor Ort besonders berücksichtigen: In Wohngebieten wie auch in der Nähe von Camping- und Stellplätzen sowie an Stränden ist das freie Übernachten untersagt. Andernorts ist es nur mit Genehmigung der örtlichen Behörden erlaubt. Um Bußgelder zu vermeiden, bieten sich offizielle Plätze an oder eine kurze Rückfrage bei der Gemeinde, welche Vorgaben dort gelten.

Unbedingt die Augen schützen Bei einer Sonnenfinsternis gilt: Niemals ungeschützt in die Sonne schauen, auch nicht nur kurz und auch nicht bei Wolken. Normale Sonnenbrillen schützen nicht ausreichend und können die Augen schwer schädigen, bis hin zur Erblindung. Sicher ist die Beobachtung nur mit einer geprüften Sonnenfinsternisbrille nach ISO 12312-2, die in einwandfreiem Zustand ist.

Getty Images Sicher ist die Beobachtung einer Sonnenfinsternis nur mit einer geprüften Sonnenfinsternisbrille.



Wer mit Teleskop, Fernglas oder Kamera beobachten möchte, braucht zwingend zugelassene Sonnenfilter, die vorne vor das Objektiv gehören. Eine Sonnenfinsternisbrille einfach davorzuhalten, reicht nicht aus. In allen partiellen Phasen bleibt die Brille auf. Nur während der echten Totalität kann sie kurz abgenommen werden und muss sofort wieder aufgesetzt werden, sobald der erste helle Sonnenrand zurückkommt. Wer Kinder dabei hat, sollte sie zu ihrer Sicherheit besonders beaufsichtigen.