10 vermeidbare Fehler beim Wohnmobilkauf: Ratgeber für einen reibungslosen Kauf

Schockverliebt beim Reisemobilhändler: Da steht er, der heiß ersehnte Traum-Camper. Der Grundriss passt für zwei, die Sitzgruppe lädt zum Verweilen ein und die Küche lässt keine Wünsche offen. Endlich der Richtige! Doch wer sich beim Wohnmobilkauf nur von Gefühlen leiten lässt, kann später böse Überraschungen erleben. Nicht einkalkulierte Zusatzkosten, geringer Wiederverkaufswert, unterschätzte Folgekosten und zu spät entdeckte Mängel – die Liste möglicher Fehler beim Reisemobilkauf ist lang. promobil zeigt, worauf Sie beim Kauf eines Reisemobils unbedingt achten sollten, damit die große Liebe nicht zum teuren Frust wird.