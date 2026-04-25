Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Ratgeber
Sonstige Ratgeber

10 vermeidbare Fehler beim Wohnmobilkauf: Ratgeber für einen reibungslosen Kauf

Neues Wohnmobil kaufen
10 Fehler beim Wohnmobilkauf

Nebenkosten, Motorisierung, Zuladung – beim Wohnmobilkauf entscheiden Details über Freude oder Frust. promobil zeigt, wie Sie richtig kaufen und die zehn typischen Fehler vermeiden.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.04.2026
Als Favorit speichern
Pärchen, Wohnmobil, Kauf, Kaufen, Kosten
Foto: GoodLifeStudio via GettyImages

Schockverliebt beim Reisemobilhändler: Da steht er, der heiß ersehnte Traum-Camper. Der Grundriss passt für zwei, die Sitzgruppe lädt zum Verweilen ein und die Küche lässt keine Wünsche offen. Endlich der Richtige! Doch wer sich beim Wohnmobilkauf nur von Gefühlen leiten lässt, kann später böse Überraschungen erleben. Nicht einkalkulierte Zusatzkosten, geringer Wiederverkaufswert, unterschätzte Folgekosten und zu spät entdeckte Mängel – die Liste möglicher Fehler beim Reisemobilkauf ist lang. promobil zeigt, worauf Sie beim Kauf eines Reisemobils unbedingt achten sollten, damit die große Liebe nicht zum teuren Frust wird.

1. Basisfahrzeug bewusst auswählen

Wer sich beim Reisemobilkauf nur auf Bett, Bad, Sitzgruppe und Küche konzentriert, vergisst ...