Rimor Sailer 56: Italienisches Wohnmobil mit Luxusküche auf der CMT 2026

Mit dem Rimor Sailer 56 Plus erweitert der italienische Hersteller seine beliebte Sailer-Baureihe um einen Grundriss, der all jene ansprechen dürfte, die eine großzügige Küche im teilintegrierten Wohnmobil schätzen.

Wer gerne mit Airfryer, Thermomix & Co. in den Campingurlaub startet und üppige Mahlzeiten zaubert, wird sich beim Betreten des Rimor Sailer 56 Plus die Augen reiben. Blickt man nach links auf die große Winkelküche, wird schnell klar: Hier fehlt es weder an Küchenstauraum noch an Arbeits- und Abstellfläche. Die serienmäßige Filterkaffeemaschine inklusive Wechselrichter lässt angesichts der Herkunft des Herstellers leicht schmunzeln, dürfte aber viele deutsche Kaufinteressierte abholen.

Der Drei-Flammen-Gasherd ist so positioniert, dass man beim Kochen ab und an den Blick durch das praktische Heckfenster werfen und gleichzeitig lüften kann. Gegen Küchengerüche hilft außerdem ein serienmäßiger Dunstabzug. Ein 141-Liter-Kühlschrank mit separatem Gefrierfach bietet Platz für frische Lebensmittel.

Ingolf Pompe Im Heck wartet das Fahrzeug mit einer großen Küche auf. Die L-Küchenzeile ist großzügig, praktisch und ideal ausgestattet, um unterwegs kulinarische Köstlichkeiten zu zaubern.



Flexible Sitzgruppe und variable Schlaflösungen Beim Blick nach rechts in den vorderen Fahrzeugbereich setzt sich das großzügige Raumangebot fort: Zwei Längsbänke ergeben zusammen mit den drehbaren Cockpitsitzen ausreichend Platz für sechs Personen. Auf dem rechteckigen Klapptisch lässt es sich mit gleicher Personenstärke problemlos tafeln.

Zum Doppelbett umgebaut, entsteht aus der Sitzgruppe eine 1,40 × 2,20 m große Liegefläche. Darüber lässt sich das optionale Hubbett (1,37 × 2,00 m) elektrisch absenken. Nutzt man alle vier Schlafoptionen, wird es oben im Hubbett etwas eng, da hierfür eine recht hohe Position nötig ist, die händlerseitig fest eingestellt wird.

Ingolf Pompe Die großzügige Sitzgruppe des Rimor Sailer 56 Plus bietet Platz zum Entspannen und Geselligkeit während der Reise.



Stauraumlösungen mit kleinen Abstrichen Für Kleidung steht im Heck ein großer Kleiderschrank zur Verfügung. Weitere Hängeschränke im Wohn- und Schlafbereich sucht man jedoch vergeblich. Im Zweifel kann man einen der zahlreichen Hängeschränke in der Küche nutzen.

Ein pfiffiges Detail findet sich außen hinten auf der Fahrerseite: ein extern zugängliches Staufach hinter der Küchenfront, das den vorhandenen Raum oben effizient nutzt – allerdings ist es von innen nicht erreichbar und für kleinere Personen von außen nur mit einer Steighilfe zugänglich.

Die Form des Spiegels neben der Aufbautür findet sich als Bullauge auch in der Badtür wieder. Dahinter verbergen sich eine Kassettentoilette, ein Waschtisch mit aufgesetztem Becken und eine separate Dusche mit Schiebetür.

Ingolf Pompe ​Komfort und Funktionalität in jedem Detail – der moderne Sanitärraum des Rimor Sailer 56 Plus sorgt für Wohlfühlmomente auch unterwegs.



Moderne Bordtechnik und vernetzte Steuerung Für Heizung und Warmwasser ist eine Truma Combi 6 an Bord. Mit dem intelligenten Energiemanagement MEB-300 Smart Energy System lassen sich die Energieflüsse zwischen Lichtmaschine, Solaranlage und Netzanschluss per Smartphone-App steuern. Auch die Wasserfüllstände lassen sich anzeigen, und die Lichter sowie andere Funktionen lassen sich bequem per Smartphone steuern.

Der Grundpreis liegt bei 66.484 Euro. Darin enthalten sind etwa hochwertige Rahmenfenster, ein Skyroof vorn und ein beheizbarer Abwassertank. Das Ausstellungsfahrzeug auf der Messe kommt abzüglich eines Aktionsrabatts von knapp 4.500 Euro auf 71.750,32 Euro. Darin enthalten sind unter anderem eine Markise, eine Solaranlage, eine 100-Ah-AGM-Batterie sowie das Hubbett. Beim Basisfahrzeug gibt es das Automatikgetriebe mit 165-PS-Motor und das Camper Premium Pack dazu.

Fahrzeugdetails Rimor Sailer 56 Plus (2026)

Basisfahrzeug: Ford Transit, 165 PS, Automatikgetriebe

Ford Transit, 165 PS, Automatikgetriebe Länge / Breite/ Höhe: ca. 6,95/2,34/ca. 2,85 m

ca. 6,95/2,34/ca. 2,85 m Max. Gesamtgewicht: 3.500 kg (fahrbar mit Klasse B)

3.500 kg (fahrbar mit Klasse B) Gurt- und Schlafplätze: 4/4

4/4 Preis: 71.750,32 € (inkl. Ausstattungsvorteil von 4.500 €)