Wintercamping im Campingbus: Kann das Rauschen der Heizung ein Kaminfeuer ersetzen?

Ich verreise sehr gerne im Winter, so etwa in die Schweiz oder in die Dolomiten bei −20 °C. Mein Kastenwagen ist ein Adria Supreme mit beheizbarem Abwassertank und Fußbodenheizung. Ich habe immer Wasser im Tank und den Leitungen und wenig Probleme damit. Natürlich muss man das Fahrzeug dann durchgängig heizen. Einmal ist mir das Wasser der Klospülung eingefroren. Für mich ganz wichtig ist eine zweite Heizmöglichkeit, bei mir ist es die Truma Combi mit Gas und Elektro. Deswegen ist es ein großer Vorteil, wenn man Landstrom hat. Ein Problem hatte ich mal mit der Vereisung der Frontscheibe: Die Scheibenwischer waren zu einem Eisblock gefroren und ich musste nach Hause fahren. Trotz größter Vorsicht und Verwendung von kaltem Wasser zum Auftauen hatte die Scheibe danach einen Riss und musste ausgetauscht werden. Gut sind eine Gasumschaltanlage und eine Gasfüllanzeige. Im Kastenwagen sind die Türen und das Fahrerhaus Schwachpunkte, die hänge ich mit großen Decken ab. Außerdem habe ich eine Außenabdeckung für die Scheiben. Das Tolle beim Wintercamping ist für mich die Nähe zu Skipisten und natürlich die Natur: dass man mitten im Winter draußen sein kann, tolle Ausblicke hat und auch das Abenteuer genießt.