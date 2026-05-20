Camping zum Sommerbeginn: Vier Reiseziele für 2026

Kaum neigt sich der Mai dem Ende zu, steigen in Europa die Temperaturen rasant an. Der meteorologische Sommerbeginn am 1. Juni macht seinem Namen alle Ehre und so ist spätestens dann auch die neue Campingsaison wieder in vollem Gange.

Die Hitze kann aber auch unangenehm sein und so bietet es sich an, während der heißen Mittagsstunden Unterschlupf in klimatisierten Museen oder Abkühlung im kühlen Nass zu suchen.

Wir zeigen Ihnen verstecktes Komfort-Camping im beschaulichen Allgäu und lassen Motorsportfans in Frankreich auf ihre Kosten kommen. Dazu weitere Kulturhighlights wie das Jubiläum des egaparks in Erfurt sowie die Geschichte einer ganzen Stadt in Südtirol. Hier kommen vier spannende Ziele für Ihren Campingausflug zum Sommerbeginn.

Abtauchen im Waldbad in Isny "Fast wie wild campen – nur mit mehr Komfort." So beschreiben Isabel, Christoph und Aaron vom Camping Waldbad Isny ihren neuen Campingplatz im Allgäu. Auf einer Waldlichtung, knapp 30 Minuten vom Bodensee entfernt, haben die drei Unterallgäuer einen Rückzugsort geschaffen – zum Krafttanken, um etwas zu erleben, sich zu spüren, sich auszutauschen.

88316 Isny im Allgäu (D) Waldbad Camping Isny 2 Bewertungen 28,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Platz bietet 50 überwiegend mit Rasengittersteinen befestigte Stellplätze – ideal auch für schwerere Reisemobile. Im Event-Atelier finden Workshops, Konzerte und weitere Veranstaltungen wie Weinverkostungen oder Yoga-Specials statt, die sich an Tagesbesucher und Campinggäste richten.

Campin Waldbad Im Event-Atelier am Badesee finden vielfältige Veranstaltungen statt.



Wer Freizeitangebote abseits des Campingplatzes sucht, erreicht die Altstadt von Isny zu Fuß in wenigen Minuten. Ein absolutes Highlight ist der Eistobel. Die durch die Obere Argen geformte Schlucht liegt nur ein paar Autominuten vom Campingplatz entfernt. Hier lassen sich zahlreiche Wasserfälle sowie beeindruckende Felsformationen in einer angenehm kühlen Umgebung bestaunen.

Am Platz selbst lädt außerdem der Felderholzweiher zum Baden ein. Für Genießer gibt es in der kleinen Jausenstation mit Seeterrasse regionale Brotzeiten, hausgemachte Kuchen und kühle Drinks. Weitere Infos und Buchung unter www.waldbad-isny.de

Museum am Rundkurs: Le Mans

Louis Monnier Das berühmte Autorennen von Le Mans wird Ende Mai in einem neuen Museum präsentiert.



In der französischen Stadt Le Mans öffnet am 28. Mai ein Highlight für Motorsportfans: Das M24 – Musée du Sport Automobile ist die Weiterentwicklung des Musée des 24 Heures du Mans und liegt direkt am Rundkurs des 24-Stunden-Rennens. Das Museum soll das Erbe des legendären Rennens erlebbar machen.

72100 Le Mans(FR) Parking le Mans 6 Bewertungen Kostenlos Wasser vorhanden Wasser vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Zum Übernachten bietet sich Parking Le Mans an. Der Stellplatz für bis zu zehn Mobile liegt in der Innenstadt von Le Mans, direkt an der Sarthe. Von dort erreicht man die kleine, aber feine Altstadt in nur wenigen Minuten zu Fuß. Besonders viele Annehmlichkeiten findet man allerdings nicht vor Ort. Darum eignet sich der Stellplatz am besten für autarke Camper.

Meraner Geschichte: Palais Mamming Museum

Alex Filz Die Sammlung im Palais Mamming gibt einen Überblick über die historische Entwicklung der Stadt Meran.



Die Totenmaske Napoleons? Eine ägyptische Mumie? Eine sudanesische Waffensammlung? All das und vieles mehr ist in Meran in Südtirol zu bestaunen. Das im Jahr 1900 gegründete Palais Mamming Museum erzählt die Entwicklung der Stadt im Etschtal und vieles mehr.

39012 Meran(IT) Camper Stop Merano 17 Bewertungen 32,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Übernachtet wird auf dem Camper Stop Merano am Stadtrand. Bis zu 32 Mobile finden hier Platz. Der Stellplatz ist mit Strom, Wasser und Entsorgungsmöglichkeiten ausgestattet. Sanitäre Anlagen fehlen jedoch.

Jubiläum im Grünen: Gartenausstellung egapark

SWE Im Jubiläumsjahr bietet der egapark einen bunten Strauß an Veranstaltungen rund um Natur, Garten, Kultur und Familie.



Der egapark in Erfurt feiert 2026 das 65. Jahr seines Bestehens. Von April bis Oktober können Besucherinnen und Besucher eine Vielzahl von Ausstellungen und Veranstaltungen aus 65 Jahren Landesgartenschaugeschichte im 36 Hektar großen Garten- und Freizeitpark der thüringischen Landeshauptstadt bewundern.

99097 Erfurt (D) Wohnmobilpark Trautmann 102 Bewertungen 16,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Für eine Übernachtung empfiehlt sich der Wohnmobilpark Trautmann. Er liegt im Südosten der Stadt und bietet Platz für bis zu 20 Mobile. Direkt vor der Tür befindet sich ein ÖPNV-Anschluss, mit dem man den egapark in einer knappen halben Stunde erreichen kann.