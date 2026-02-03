Die Preise von 2016 für Wohnmobile wünschen wir uns zurück: Instagram-Trend 2016 vs. 2026

"2026 ist das neue 2016" lautet ein aktueller Trend auf Instagram. Doch warum eigentlich? Einerseits stammt der Trend vermutlich daher, dass es die ein oder anderen erstaunt, dass 2016 tatsächlich schon zehn Jahre her ist. Andererseits war das Jahr für viele Millennials und Gen Zler – die größte Usergruppe von Instagram – noch eine unbeschwerte Zeit. Instagram war neu und eher verspielt. Total im Trend war der Hundefilter. Das Leben wurde noch nicht so stark von Social Media diktiert, wie es heute der Fall ist.

promobil nimmt den 2016er-Trend zum Anlass, ebenfalls in die Vergangenheit zu blicken. Dabei fällt auf: So viel hat sich gar nicht verändert.

Hymer B-Klasse Die Hymer B-Klasse gibt es zwar schon ein paar Jahrzehnte länger, trotzdem sorgte sie 2016 für Aufsehen. Direkt zum Jahresbeginn präsentierte Hymer mit der B-Klasse Dynamic Line einen Integrierten mit einem zulässigen Gesamtgewicht von weniger als 3,5 Tonnen.

2026 gibt es mit der B-Klasse Modern Comfort ebenfalls eine Variante, die es noch unter diese Gewichtsmarke schafft. Die B-Klasse MC wurde fürs Modelljahr 2026 neu aufgelegt.

Hymer Grand Canyon

Christian Hass Der erste seiner Art: der Hymer Grand Canyon S auf Mercedes Sprinter.

Witzigerweise sind 2016 und 2026 starke Hymer-Jahrgänge. Vor 10 Jahren gab es ein wahres Neuheitenfeuerwerk der Marke und 2026 sieht es ganz ähnlich aus: erneuerte Hymer B-Klasse MC, Sonderedition des Grand Canyon und neue Baureihe Hymer GT-S.

Brandneu war 2016 der Grand Canyon S. Einen Campingbus auf Sprinter-Basis gab es von der Marke noch nicht. Das Modell kostete damals noch bescheidene 55.490 Euro im Grundpreis. Fast dreimal so viel kostet das 2026er-Sondermodell Grand Canyon Crosstrail (148.900 Euro).

Niesmann + Bischoff

Andreas Becker 2016 eine der aufregendsten Neuheiten: der TI Smove von Niesmann + Bischoff.

Eine absolute Sensation lieferte Niesmann + Bischoff 2016 mit dem Smove. Der erste edle Teilintegrierte der Marke, die bisher nur für Arto und Flair bekannt war. Den Smove gab es damals ab 78.920 Euro.

Der Teilintegrierte konnte sich nicht im Modellportfolio von Niesmann + Bischoff nicht halten. Doch seinen Nachfolger, den Integrierten iSmove, gibt es heute noch. Ab 112.850 Euro ist der Integrierte auf Ducato-Basis zu haben.

Allrad-Camper voll im Trend

KH Augustin Schon damals wussten Chefredakteur Dominic Vierneisel und Stellvertreter Jürgen Bartosch: Allrad ist in!

Schon 2016 zeichnete sich ein Trend zu Allradcampern ab. Damals begaben sich Chefredakteur Dominic Vierneisel und Stellvertreter Jürgen Bartosch mit einem Allradmobil in den matschigen Offroadpark.

2026 ein ähnliches Bild: Aktuell müssen sich Allradfahrzeuge wieder zwischen matschigen Hügeln beweisen.

Clever Van

Ingolf Pompe Manche Dinge ändern sich nicht: Jürgen Bartosch testet immer noch fleißig Camper wie den Clever Van.

2016 feierte der Clever Flex E seine Premiere. Ein 6,36 Meter langer Campingbus mit Einzelbetten und Hubbett zu einem Preis von 40.990 Euro. Testchef und stellvertretender Chefredakteur Jürgen Bartosch posiert auf dem Titelbild im Campingbus.

Und auch knapp 10 Jahre später steht er wieder vor einem Clever-Campingbus. Der Clever Spirit 600 ist sogar knapp vierzig Zentimeter kürzer als der Bus aus 2016. Trotzdem hat sich eines massiv geändert und das ist der Preis. Obwohl Clever immer noch eine der günstigeren Einsteiger-Marken ist, kratzen die Campervans aktuell an der 60.000 Euro Marke.