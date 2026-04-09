Zuladungs-Champions: 12 Campingbusse mit mehr als 750 kg Reserve für die Ladung

Ausreichende Zuladungsreserven sind eines der meistunterschätzten Themen beim Reisen mit dem Wohnmobil. Während viele Camperinnen und Camper großen Wert auf Komfort, Technik und Ausstattung legen, gerät das Gesamtgewicht dabei oft aus dem Blick.

3,5 Tonnen – mehr dürfen die meisten Camper in Deutschland nicht wiegen. Für alle, die einen Kastenwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen fahren, zählt jedes Kilogramm. Doch in der Praxis sieht es oft düster aus: Oft bleiben nur 300–400 kg an tatsächlicher Zuladung – für Insassen, Gepäck, Lebensmittel und Fahrräder. Bei Familien oder Paaren mit E-Bikes wird es schnell kritisch.