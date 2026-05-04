10 Stellplätze in der Garfagnana-Region: Eine Wohnmobil-Tour durch die unbekanntere Toskana

Die Garfagnana ist ein echter Geheimtipp für alle, die die Toskana abseits der bekannten Postkartenmotive entdecken möchten. Zwischen wilden Tälern, dichten Wäldern und charmanten Bergdörfern entfaltet sich eine ursprüngliche Landschaft, die wie geschaffen ist für eine entschleunigte Reise mit dem Camper. Wir empfehlen 10 Stellplätze für unterwegs.

Ein kurzer Reiseführer für die unbekannte Toskana Nur rund 20 Kilometer nördlich von Lucca beginnt bei Borgo a Mozzano eine andere Welt: Die markante Ponte della Maddalena, auch als Ponte del Diavolo bekannt, spannt sich in eleganter Kurve über den Serchio und markiert den Eingang zur Garfagnana.