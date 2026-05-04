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10 Stellplätze in der Garfagnana-Region: Eine Wohnmobil-Tour durch die unbekanntere Toskana

10 Wohnmobil-Stellplätze in der Garfagnana-Region
Stellplatz-Juwelen in der unbekannten Toskana

Wir stellen 10 interessante Stell- und Campingplätze vor, die sich als ideale Ausgangslage für eine Wohnmobil-Tour durch die Garfagnana-Region eignen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.05.2026
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Eisenbahnbrücke, Italien, Toskana, Camping, Urlaub, Wohnmobil
Foto: Udo Bernhart

Die Garfagnana ist ein echter Geheimtipp für alle, die die Toskana abseits der bekannten Postkartenmotive entdecken möchten. Zwischen wilden Tälern, dichten Wäldern und charmanten Bergdörfern entfaltet sich eine ursprüngliche Landschaft, die wie geschaffen ist für eine entschleunigte Reise mit dem Camper. Wir empfehlen 10 Stellplätze für unterwegs.

Ein kurzer Reiseführer für die unbekannte Toskana

Nur rund 20 Kilometer nördlich von Lucca beginnt bei Borgo a Mozzano eine andere Welt: Die markante Ponte della Maddalena, auch als Ponte del Diavolo bekannt, spannt sich in eleganter Kurve über den Serchio und markiert den Eingang zur Garfagnana.

Von hier aus folgt man dem Serchio-Tal nordwärts und erreicht nach kurzer Fahrt das auf einem Hügel gelegene ...