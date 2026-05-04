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Von Aufbau bis Sturmsicherung – In 5 Minuten zum Markisen-Profi

Zum ersten Mal Camping – Der Markisenführerschein
In 5 Minuten zum Markisen-Profi

Die Handhabung der Markise kann Einsteiger ganz schön ins Schwitzen bringen. Schluss damit! Mit unseren Markisen-Grundregeln vermeiden Campingneulinge die gängigsten Anfängerfehler.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.05.2026
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Sicherung Markise
Foto: Ingolf Pompe

Die brennendsten Fragen zur Markise am Wohnmobil, Kastenwagen oder auch am Wohnwagen beantworten wir hier und erklären die wichtigsten Markisen-Regeln für unterwegs.

6 Grundregeln für den Umgang mit der Markise unterwegs

Für die Markise gibt es ein paar wichtige Regeln, die man beachten sollte, um sowohl die Markise als auch das Fahrzeug zu schützen und im Zweifel auch die eigenen Nerven.

Der Kurbel-Kniff: Ein kleiner Trost vorweg: Die kleine Öffnung zum Einhaken der Markisenkurbel auf Anhieb zu treffen, ist eine Kunst für sich. Verzweifeln Sie nicht, wenn Sie anfangs etwas "stochern" müssen – das passiert selbst Campern mit jahrzehntelanger Erfahrung. Sehen Sie es mit einem Augenzwinkern: Das ist kein Zeichen von Unerfahrenheit, sondern einfach ...

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