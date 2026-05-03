Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Reiseplanung

Camping mit Hund: 11 Tipps für entspannte Tage unterwegs

Camping mit Hund
11 Tipps für das Camping mit Hund

Mit Hund im Camper unterwegs? Diese 11 Tipps machen die Reise entspannter – für Zwei- und Vierbeiner.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 03.05.2026
Als Favorit speichern
i_Camping_mit_Hund_Wohnmobil
Foto: Nadine Regel

Camping mit Hund ist Urlaub mit Heimvorteil: Ihr Vierbeiner ist dabei – und das Abenteuer beginnt direkt vor der Tür. Mit diesen 11 Tipps reisen Sie entspannt, sicher und hundegerecht.

1) Vorbereitung & Regeln

Wählen Sie Reiseziel und Route so, dass Klima und Saison zu Ihrem Hund passen. Prüfen Sie vorab, ob Hunde auf dem Platz willkommen sind und welche Regeln gelten – etwa Leinenpflicht, Gebühren oder besondere Bereiche wie Hundestrand, Auslaufzonen und ruhige Stellplatzbereiche. Behalten Sie außerdem im Blick, dass Naturschutzgebiete, Sehenswürdigkeiten, Restaurants oder Badestellen teils eigene Vorgaben haben – von Zugangsbeschränkungen bis zu Leinen- oder Maulkorbpflicht.

2) Einreise & Dokumente

Impfungen, Chip und EU-Heimtierausweis ...