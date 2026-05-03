Camping mit Hund: 11 Tipps für entspannte Tage unterwegs

Camping mit Hund ist Urlaub mit Heimvorteil: Ihr Vierbeiner ist dabei – und das Abenteuer beginnt direkt vor der Tür. Mit diesen 11 Tipps reisen Sie entspannt, sicher und hundegerecht.

1) Vorbereitung & Regeln

Wählen Sie Reiseziel und Route so, dass Klima und Saison zu Ihrem Hund passen. Prüfen Sie vorab, ob Hunde auf dem Platz willkommen sind und welche Regeln gelten – etwa Leinenpflicht, Gebühren oder besondere Bereiche wie Hundestrand, Auslaufzonen und ruhige Stellplatzbereiche. Behalten Sie außerdem im Blick, dass Naturschutzgebiete, Sehenswürdigkeiten, Restaurants oder Badestellen teils eigene Vorgaben haben – von Zugangsbeschränkungen bis zu Leinen- oder Maulkorbpflicht.