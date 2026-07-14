Wohnmobil ohne Scheiben unterwegs! Polizei stoppt verkehrswidrigen Camper

Es war Freitag, der 10. Juli 2026, als der Polizei in Lippstadt während eines Schwerpunkteinsatzes ein Wohnmobil entgegenkam. Die Beamten trauten ihren Augen kaum: Dem Fahrzeug fehlte nicht nur die Windschutzscheibe – sondern sämtliche Scheiben.

Der Grund? Das Wohnmobil habe keine Klimaanlage, erklärte der Fahrer. Der saß übrigens auch nicht angeschnallt hinter dem Lenkrad.

Polizei findet deutliche Worte Die Beamten stoppten das Gefährt sofort. Und bei der genaueren Begutachtung wurde es nicht besser. Die Polizei sprach von einem "rollenden Schrotthaufen" und fand einen Vergleich, der sitzt: Das Fahrzeug sei "von der Verkehrssicherheit in etwa so weit entfernt wie die Deutsche Fußballnationalmannschaft vom WM-Titel 2026".

Die Weiterfahrt? Untersagt. Dem Fahrer droht jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

KPB Soest/polizei.nrw Clevere Variante für mehr Fahrtwind? Die Polizei sagt: Nein.

Bei dem Einsatz fielen den Beamten übrigens noch 17 Raser auf, vier Autos ohne Versicherung und ein E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss. Aber das Wohnmobil ohne Scheiben war das Highlight des Tages.

Warum das Scheiben-Ausbauen keine gute Idee ist Klar, so verlockend eine "luftige" Fahrt bei 30 Grad auch klingt: Eine fehlende Windschutzscheibe ist ein massiver Verstoß gegen die Zulassungsvorschriften. Und gefährlich. Steinschlag, Insekten, fehlende Stabilität der Karosserie – die Liste ist lang. Doch es geht auch anders.

So bleibt Ihr Wohnmobil verkehrssicher Mit diesen Maßnahmen bleibt das Campingfahrzeug sicher.

1. Regelmäßig zur Hauptuntersuchung: Alle zwei Jahre steht die HU an – bei der Erstzulassung erst nach drei Jahren. Dabei werden Bremsen, Beleuchtung, Reifen und auch die Gasanlage geprüft. Hier lesen Sie, welche Checks Sie regelmäßig durchführen sollten.

2. Reifendruck und Beladung im Blick behalten: Vor jeder Fahrt sollten Sie den Reifendruck prüfen – angepasst an die Zuladung. Zu niedriger Druck kann bei Hitze richtig gefährlich werden. So ermitteln Sie den richtigen Reifendruck für Ihr Wohnmobil.

3. Gasprüfung nicht vergessen: Alle zwei Jahre muss die Gasanlage nach DVFG G 607 geprüft werden. Pflicht für alle privaten Camper. Was bei der Gasprüfung passiert und was sie kostet, lesen Sie hier.

Hitze im Wohnmobil? So kühlen Sie richtig Mit diesen Tipps bleiben Reisemobil und Campingbus kühl im Sommer – auch ohne Klimaanlage.

1. Clever parken und richtig lüften: Suchen Sie sich einen Schattenplatz oder stellen Sie das Wohnmobil mit der Heckseite zur Sonne. Morgens und abends richtig durchlüften – eine Dachhaube hilft, die warme Luft rauszubekommen. Alle Tipps gegen Hitze im Wohnmobil finden Sie hier.

2. Verdunklungen nutzen: Rollos, Plissees und Thermoschutzfolien halten die Hitze draußen. Im Außenbereich schaffen Markise und Sonnensegel zusätzlichen Schatten. So können Sie selbst eine Verdunklung nachrüsten.

3. Klimaanlage nachrüsten: Wer es sich leisten kann und will: Eine Dach-Klimaanlage oder ein mobiles Split-Gerät bringt echte Abkühlung. Lassen Sie sich aber vom Profi beraten. Welche Klimaanlagen es gibt und was sie können, lesen Sie hier.