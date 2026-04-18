Wer sein Freizeitfahrzeug längere Zeit auf dem Privatgrundstück parkt, fragt sich oft: Brauche ich dafür überhaupt eine gültige TÜV-Plakette? Die kurze, aber wichtige Unterscheidung lautet: Steht das Fahrzeug nur privat – oder ist es zusätzlich noch zugelassen?In Deutschland ist die Hauptuntersuchung (HU, umgangssprachlich "TÜV") an die Zulassung gekoppelt. Das bedeutet: Solange ein Wohnwagen oder Wohnmobil zugelassen ist (Kennzeichen, Eintragung im Register), muss die HU fristgerecht gemacht werden – auch dann, wenn das Fahrzeug ausschließlich auf Privatgrund steht und keinen Meter fährt. Genau darauf weist auch der ADAC hin: Ein angemeldetes Fahrzeug braucht die HU innerhalb der Frist, selbst wenn es auf Privatgelände steht.Zugelassen heißt: HU-Pflicht bleibtSteht der Wohnwagen zum Beispiel in einer von der Straße einsehbaren Hofeinfahrt, können Polizei oder Ordnungsamt bei einer abgelaufenen HU-Plakette ein Knöllchen verteilen. Anders verhält es sich natürlich bei einem nicht öffentlich einsehbaren Standplatz wie einer Garage. Rechtlich ändert das aber nichts an der Pflicht zur gültigen HU-Plakette.\n\t\t\t,\n\t\tZum Problem wird die abgelaufene HU spätestens, wenn man mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil über öffentliche Straßen zur Prüfstelle fährt, um die HU zu erneuern. Wer zur Prüfstelle fährt oder auf öffentlichen Flächen (Straße, öffentlicher Parkplatz) steht, muss bei einer Kontrolle mit Sanktionen rechnen – je länger die HU überzogen ist, desto relevanter wird das.\n\t\t\t,\n\t\tKennzeichen abnehmen? Keine LösungManche Halter kommen auf die Idee, die Kennzeichen einfach abzuschrauben. Das ist keine rechtlich saubere Alternative: Das Fahrzeug bleibt trotzdem zugelassen – und damit HU-pflichtig. Das Kennzeichen ist nur das sichtbare "Schild", die Zulassung selbst bleibt bestehen, solange man das Fahrzeug nicht offiziell außer Betrieb setzt.Abmelden als offizieller WegWer sein Fahrzeug wirklich über Monate (oder den Winter) stehen lässt und keine HU machen will oder kann, hat eine klare Option: offiziell abmelden/außer Betrieb setzen. Dann besteht keine laufende HU-Pflicht aus der Zulassung mehr – allerdings darf das Fahrzeug anschließend nicht mehr im öffentlichen Raum abgestellt oder ohne entsprechende Regelung bewegt werden.Weitere StolpersteineUnabhängig vom TÜV können bei sehr langer Standzeit andere Themen auftauchen: örtliche Vorgaben, Nachbarschaftsbeschwerden oder Fragen der "Daueraufstellung" und Nutzung. Das ist aber nicht automatisch ein TÜV-Thema.\n\t\t\t,\n\t\t