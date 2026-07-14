Der richtige Reifendruck im Wohnmobil: Tipps für Sicherheit und Komfort

Mal ehrlich, wie oft prüfen Sie den Reifendruck bei Ihrem Reisemobil? Alle 14 Tage, wie es etwa die DEKRA empfiehlt? Das machen wohl die wenigsten. Vielleicht muss es nicht ganz so ambitioniert sein, aber einen regelmäßigen Check sollte man den Pneus und der Luft darin schon gönnen.

Schließlich sind die Reifen die einzige Kontaktfläche zur Straße, über die alle Kräfte übertragen werden müssen. Zudem ist der häufigste Grund für technische Fahrzeugmängel und daraus resultierende Unfälle laut Statistischem Bundesamt zurückzuführen auf: Probleme mit der Bereifung.