Pickerl adé: Was Campende 2027 zur Österreich-Vignette wissen müssen

Wenn Ihre Route Sie durch oder nach Österreich führt, gehört ein Punkt seit jeher fest zur Reiseplanung: die Vignette, das berühmte "Pickerl". Doch hier findet gerade ein wichtiger Wandel statt. Die digitale Vignette ist auf dem Vormarsch und könnte den klassischen Aufkleber für die Windschutzscheibe schon 2027 komplett ablösen. Wir bringen Licht ins Dunkel und erklären, welche Option für Sie als Campende die beste ist.

2026 zum letzten Mal: die Qual der Wahl zwischen Sticker und Digital

2026 ist das letzte Jahr, in dem Reisende noch die Möglichkeit haben, zwischen der digitalen und der Klebevignette zu wählen:

Die 10-Tages-, 2-Monats- und Jahresvignette sind sowohl als traditionelle Klebevignette für die Windschutzscheibe als auch als moderne digitale Vignette erhältlich. Sie können frei entscheiden, welche Variante Sie bevorzugen.

sind sowohl als traditionelle für die Windschutzscheibe als auch als moderne erhältlich. Sie können frei entscheiden, welche Variante Sie bevorzugen. Die einzige Ausnahme ist die seit 2024 verfügbare 1-Tages-Vignette. Diese gibt es ausschließlich in digitaler Form. Diese Wahlmöglichkeit ist zeitlich begrenzt. Laut ASFINAG wird die Klebevignette für das Jahr 2026 zum letzten Mal angeboten. Ab dem Vignettenjahr 2027 (gültig von Dez. 2026 bis Januar 2028) steht dann nur noch die "Digitale Vignette" zur Verfügung.

Damit Sie bestens auf die Umstellung vorbereitet sind, erklären wir Schritt für Schritt, wie die digitale Vignette für Österreich funktioniert und welche Stolperfallen es gibt.

Wie funktioniert das digitale System? Das Prinzip hinter der digitalen Vignette ist unkompliziert und für Reisende sehr bequem. Anstatt eines Aufklebers wird Ihr Kfz-Kennzeichen in einer zentralen Datenbank der österreichischen Autobahngesellschaft (ASFINAG) registriert.

An den Autobahnauffahrten und entlang der Strecken sind Kamerasysteme installiert. Diese scannen automatisch die Kennzeichen der vorbeifahrenden Fahrzeuge und gleichen sie in Sekundenschnelle mit der Datenbank ab. Ist Ihr Kennzeichen für den gewählten Zeitraum registriert, fahren Sie einfach weiter. Ist keine gültige Vignette hinterlegt, wird ein Mautvergehen registriert, was zu empfindlichen Strafen führen kann.

Für Sie als Camperin oder Camper ist der Vorteil der digitalen Variante offensichtlich: kein Anhalten, kein Suchen nach einer Verkaufsstelle und vor allem kein mühsames Entfernen von Kleberesten von der großen Windschutzscheibe Ihres Wohnmobils oder Zugfahrzeugs mehr.

Wo bekomme ich die digitale Vignette und was muss ich angeben? Die digitale Vignette können Sie an mehreren Stellen erwerben. Um sie zu kaufen, benötigen Sie nur drei Dinge:

Ihr Kfz-Kennzeichen (Achten Sie unbedingt auf die korrekte Schreibweise!) Das Zulassungsland Ihres Fahrzeugs Eine gültige E-Mail-Adresse für die Kaufbestätigung Hier können Sie die digitale Vignette kaufen:

Online im Webshop oder über die App der ASFINAG: Dies ist der offizielle und direkteste Weg.

Dies ist der offizielle und direkteste Weg. Bei Automobilclubs: z. B. beim ADAC in Deutschland.

z. B. beim ADAC in Deutschland. An ausgewählten Tankstellen und Raststätten in Grenznähe.

in Grenznähe. An ÖAMTC-Stützpunkten in Österreich. Achtung, Preisunterschiede! Wo buche ich am günstigsten? Ja, es gibt Preisunterschiede, und hier sollten Sie genau hinschauen. Die offiziellen Preise für einen Pkw oder ein Wohnmobil bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht (Stand 2026) sind von der ASFINAG festgesetzt:

1-Tages-Vignette (nur digital): 9,60 Euro

9,60 Euro 10-Tages-Vignette: 12,80 Euro

12,80 Euro 2-Monats-Vignette: 32,00 Euro

32,00 Euro Jahresvignette: 106,80 Euro Unser klarer Tipp: Kaufen Sie die Vignette immer direkt bei der ASFINAG (im Webshop unter shop.asfinag.at oder über die offizielle App "Unterwegs") oder bei offiziellen Vertriebspartnern wie den Automobilclubs. Hier zahlen Sie garantiert den Originalpreis.

Andere Online-Portale bieten die Vignette ebenfalls an, schlagen aber eine Servicegebühr auf den Preis auf. Diese kann mehrere Euro betragen. Sie zahlen also für die gleiche Leistung deutlich mehr. Vergleichen Sie nicht lange – der günstigste Weg ist fast immer der direkte Kauf.

Wichtiger Hinweis für Spontan-Reisende: Die 18-Tage-Frist Wenn Sie die digitale 2-Monats- bzw. Jahresvignette online als Privatperson (Verbraucher) im ASFINAG-Shop kaufen, ist diese aufgrund des europäischen Konsumentenschutzgesetzes erst ab dem 18. Tag nach dem Kauf gültig. Das liegt am 14-tägigen Widerrufsrecht plus Bearbeitungszeit.

Was aber, wenn Sie spontan losfahren möchten?

Für spontane Kurzreisen lohnt sich die Jahres- oder 2-Monats-Vignette meist ohnehin nicht. Hier empfiehlt sich die Tagesvignette (bei Durchreise) oder die 10-Tages-Vignette (bei Kurz-Aufenthalten). Beide können beim Online-Kauf als "sofort gültig" erworben werden.

Doch wenn Sie doch einmal spontan eine längere Reise durch Österreich antreten und dabei viele Fahrtage planen, haben wir für Sie mehrere einfache und legale Lösungen:

1. Kauf vor Ort an Verkaufsstellen

Kaufen Sie die digitale Vignette bei einer physischen Verkaufsstelle (z. B. ADAC, grenznahe Tankstelle, ÖAMTCs-Stützpunkte). Dort ist sie sofort gültig, da kein Widerrufsrecht greift.

2. Klassische Klebevignette

An denselben Verkaufsstellen können Sie auch die klassische Klebevignette für 1 Jahr oder 2 Monate kaufen – ebenfalls sofort gültig.

3. Rechtzeitig vorausplanen

Wenn Sie Ihre Reise im Voraus planen können: Kaufen Sie die digitale Vignette einfach 18 Tage vor Reisebeginn online – so profitieren Sie vom bequemen Online-Kauf.

4. Für Geschäftsreisende

Wenn Sie tatsächlich geschäftlich unterwegs sind und als Unternehmen kaufen, können Sie beim Online-Kauf auf das Widerrufsrecht verzichten. Die Vignette ist dann sofort gültig.

Unser Tipp: Für spontane Trips ist der Kauf an der Tankstelle die schnellste und unkomplizierteste Lösung!

Was muss ich als Camperin/Camper sonst noch beachten? Fahrzeuge über 3,5 Tonnen: Fahren Sie ein schweres Wohnmobil über 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht? Dann benötigen Sie keine Vignette, sondern die streckenabhängige GO-Maut mittels einer sogenannten GO-Box , die im Fahrzeug angebracht wird. Hier lesen Sie mehr dazu.

Fahren Sie ein schweres Wohnmobil über 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht? Dann benötigen Sie keine Vignette, sondern die streckenabhängige mittels einer sogenannten , die im Fahrzeug angebracht wird. Hier lesen Sie mehr dazu. Sondermautstrecken: Achtung! Bestimmte Strecken wie die Brenner-, Tauern- oder Pyhrnautobahn sowie der Arlberg- und Karawankentunnel sind nicht in der Vignette enthalten. Hier fällt eine separate Maut an, die Sie vor Ort oder ebenfalls vorab online als "Digitale Streckenmaut" bezahlen können. Die Packliste für den Campingurlaub ist lang, die Vorfreude riesig. Wir helfen Ihnen, nichts mehr zu vergessen: