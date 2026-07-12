Wohnmobilstellplatz Wassersuppe in Seeblick: Naturcamping am See im Havelland

Der Wohnmobilstellplatz Wassersuppe verfügt über vier Stellplätze für Wohnmobile und befindet sich direkt am Ufer des Sees. Mit einer maximalen Aufenthaltsdauer von drei Nächten eignet sich der Platz besonders für Kurzurlaube oder Zwischenstopps auf einer Wohnmobiltour durch das Havelland.

Die nicht parzellierten Stellflächen befinden sich auf einer überwiegend ebenen Rasenfläche, die teilweise durch Bäume beschattet wird. Die Ausstattung ist einfach und zweckmäßig: WLAN steht kostenfrei zur Verfügung, Strom, WC und Dusche können gegen Gebühr genutzt werden. Eine Entsorgungsmöglichkeit für Grauwasser oder Kassettentoiletten ist nicht vorhanden. Auch Hunde sind auf dem Stellplatz nicht erlaubt.

In Gästebewertungen werden vor allem die ruhige Lage am Wasser und der freundliche Platzwart positiv hervorgehoben:

"Herrlich ruhig, schöner Spielplatz für Kinder, Toilettenhaus mit kleiner Abwaschstelle."

"Wer Ruhe sucht und weitestgehend autark ist, liegt hier richtig, 4 Plätze für Womos, Dusche, Toilette und überdachter Grillplatz, keine Entsorgung, kein Chemie-WC und Grauwasser, Strom ebenfalls keiner." Kritik gibt es hingegen an den zusätzlichen Kosten für Strom und Duschen, die neben dem Übernachtungspreis von 20 Euro anfallen.

14715 Seeblick (D) Wohnmobilstellplatz Wassersuppe 9 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Wo liegt Wassersuppe? Wasssersuppe ist ein idyllisches Dörfchen mit etwa 100 Bewohnenden und ist Teil der Gemeinde Seeblick. Der Ortsteil liegt direkt am Nordufer des Hohennauener Sees und am Rande eines Naturschutzgebietes.

Die nächste Bäckerei ist übrigens vier Kilometer weit entfernt im Hauptort Seeblick. Ein Restaurant befindet sich ebenfalls dort und weitere am gegenüberliegenden Seeufer. Die nächsten großen Supermärkte liegen etwa 10 km entfernt in Rathenow.

Aktiv unterwegs im Naturpark Westhavelland Das Havelland zählt mit seinen Flusslandschaften, Seen und weitläufigen Naturgebieten, wie dem Naturpark Westhavelland, zu den abwechslungsreichsten Regionen Brandenburgs. Die Umgebung lässt sich hervorragend mit dem Fahrrad erkunden. Zudem laden zahlreiche idyllische Wanderwege zu abwechslungsreichen Touren durch die Natur ein.

Im Sommer erfreut sich besonders der nahegelegene Badesee mit seinem Strand großer Beliebtheit. Familien profitieren außerdem von einem Spielplatz in unmittelbarer Nähe, der für zusätzliche Abwechslung sorgt.

Ausflugsziele rund um Seeblick Auch kulturell hat die Region einiges zu bieten. Zu den sehenswerten Ausflugszielen gehören das Schloss Rheinsberg, der Havelberger Dom, das Rheinsberger Keramikmuseum sowie der Rheinsberger Obelisk, der an bedeutende Persönlichkeiten der preußischen Geschichte erinnert.