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Einheitsbrei adé: Mutige Wohnmobil-Grundrisse kommen aus Frankreich, Italien und Spanien

Wohnmobile aus Frankreich, Italien, Spanien
9 kreative Camper statt teutonischem Einheitsbrei

Neuheiten 2027

Während deutsche Wohnmobil-Marken vorwiegend auf Bewährtes setzen, kommen die kreativsten Grundriss-Ideen aus Frankreich, Italien und Spanien.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.07.2026
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Sitzgrupe, Tisch, Längsbänke
Foto: Challenger

Hinten ein Querbett im Heck oder Einzelbetten längs, in der Mitte Bad und Küche und die Halbdinette vorn. Wer die Neuheiten deutscher Wohnmobilhersteller durchblättert, stößt Saison für Saison auf sehr viele ähnliche Grundrisse. Die Verpackung ändert sich, das Layout selten. Innovation findet bei Technik und Materialien statt, bei Batterien, Apps und Assistenzsystemen. Beim Grundriss, also dort, wo der Wohnalltag tatsächlich passiert, herrscht wenig Abwechslung. Wer echte Überraschungen sucht, muss den Blick auf französische, italienische und spanische Marken richten.

Im Westen und Süden Europas trauen sich Entwickler der Wohnmobilhersteller eher, Konventionen zu brechen: Sie tauschen Küche und Sitzbank, erfinden den Kleiderschrank neu oder ...