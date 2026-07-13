Einheitsbrei adé: Mutige Wohnmobil-Grundrisse kommen aus Frankreich, Italien und Spanien

Hinten ein Querbett im Heck oder Einzelbetten längs, in der Mitte Bad und Küche und die Halbdinette vorn. Wer die Neuheiten deutscher Wohnmobilhersteller durchblättert, stößt Saison für Saison auf sehr viele ähnliche Grundrisse. Die Verpackung ändert sich, das Layout selten. Innovation findet bei Technik und Materialien statt, bei Batterien, Apps und Assistenzsystemen. Beim Grundriss, also dort, wo der Wohnalltag tatsächlich passiert, herrscht wenig Abwechslung. Wer echte Überraschungen sucht, muss den Blick auf französische, italienische und spanische Marken richten.