Zwei neue Wohnmobile über 7 Meter bei Roller Team mit getrennten Wohnbereichen

Mit dem Kronos 267 TL und dem Kronos 288 TL bringt der Hersteller für das Modelljahr 2027 gleich zwei neue Layouts in die 7,45-Meter-Klasse der Teilintegrierten.

Der 267 TL war bereits als Spring Edition 2026 zu sehen und wird nun ins reguläre Programm übernommen.

Der 288 TL ist komplett neu und richtet sich mit seiner Maxi-L-Sitzgruppe und fünf zugelassenen Sitz- und Gurtplätzen gezielt an Familien oder Paare, die gerne mit Gästen reisen. Beide Modelle verbindet das Prinzip: klare Raumtrennung, separates Bad und ein komfortables Bettkonzept im Heck.

Roller Team Kronos 267 TL – Queensbett und vier Plätze

Roller Team Der 267 TL kommt mit einem Queensbett. Praktisch, wenn man von zwei Seiten ins Bett steigen will



Das Queensdoppelbett sitzt mittig im hinteren Bereich und ist höhenverstellbar – darunter entsteht eine Heckgarage mit variablem Volumen, je nachdem, wie hoch das Bett gefahren wird. Praktisch für alle, die mal Fahrräder, mal nur eine Getränkekiste transportieren.

Zwischen Schlaf- und Wohnbereich trennt eine feste Tür, was im Alltag zu zweit einen echten Unterschied machen kann: Einer liest, der andere schaut vorne noch einen Film. Zusätzliche Schlafplätze liefert das elektrische Hubbett über der Sitzgruppe im Bug.

Sitzgruppe und Küche

Roller Team Die Sitzgruppe im Kronos 267 TL besteht aus zwei Längsbänken und den drehbaren Pilotensitzen.

Die Vis-à-vis-Sitzgruppe mit längs- und querverschiebarem Tisch lässt sich bei Bedarf zu einem Einzelbett umbauen. Die Küche befindet sich auf der Fahrerseite mit einem runden Edelstahlspülbecken, Zweiflammkocher und einem 152-Liter-Kompressorkühlschrank.

Bad

Dusche und Toilette sind separat voneinander zugänglich und gleichzeitig nutzbar. Das dürfte im Reisealltag zu zweit spürbar mehr Komfort bieten als eine kombinierte Nasszelle.

Kronos 288 TL – Einzelbetten und fünf Plätze

Sophia Pfisterer Der Roller Team Kronos 288 TL bringt zwei Einzelbetten im Heck mit.

Im Heck stehen zwei Einzelbetten, von denen eines volle zwei Meter Liegefläche bietet. Wer es breiter mag, kann beide Betten zu einem Doppelbett mit 160 cm Breite zusammenfügen. Leseleuchten mit integrierten USB-Anschlüssen sorgen für Komfort am Bett. Auch hier trennt eine feste Tür den Schlafbereich vom Wohnraum – maximale Privatsphäre inklusive. Ein elektrisches, höhenverstellbares Hubbett über der Sitzgruppe schafft zusätzliche Schlafplätze.

Sitzgruppe und Küche

Sophia Pfisterer Die große L-Sitzbank und eine seitliche Bank sorgen für eine gemütliche Wohnzimmer-Atmosphäre.

Herzstück des 288 TL ist die neue Maxi-L-Sitzgruppe, die im Vergleich zum Vorgängermodell 284 TL auf beiden Seiten spürbar geräumiger ausfällt – rechts um 25 cm, links um 10 cm. Der Tisch lässt sich horizontal und quer verschieben, sodass sich die Sitzlandschaft flexibel an jede Situation anpassen lässt. Mit fünf zugelassenen Sitzplätzen bietet der 288 TL hier einen echten Mehrwert gegenüber dem 267 TL.

Die Küche ist auf der Fahrerseite untergebracht und bringt ein rundes Edelstahlspülbecken, ein 2-Flammen-Kochfeld, ein Gewürzregal an der Wand sowie einen 152-Liter-Kompressorkühlschrank mit.

Bad

Wie beim 267 TL sind Dusche und Toilette separat zugänglich und gleichzeitig nutzbar – der gleiche Komfortvorteil gegenüber herkömmlichen Nasszellen.

Serienausstattung 267 und 288 TL Ab Werk sind unter anderem eine Truma Combi 4 Dieselheizung, ein 200-W-Solarpanel, ein Open-Sky-Panoramadachfenster und ein 12-Zoll-Touchscreen im Fahrerhaus dabei. Auch Fahrassistenten wie Pre-Collision Assist, Tempomat mit intelligenter Geschwindigkeitsanpassung und Verkehrszeichenerkennung gehören zum Serienumfang.

Kronos Black Edition – beide Grundrisse auch in Schwarz

Sophia Pfisterer Die Black Edition bringt einen sportlicheren Look mit.



Sowohl der 267 TL als auch der 288 TL sind für 2027 ebenfalls als Kronos Black Edition erhältlich. Die Edition hebt sich optisch durch ein in Graphite Grey lackiertes Fahrerhaus, schwarze Scheinwerferumrandungen, zweifarbige 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Metallic-Anthrazit-Schweller und -Heckschürze sowie eigene Black-Edition-Grafiken und -Polster vom Standardmodell ab.

Auch bei der Technik legt die Black Edition zu: Serienmäßig an Bord sind unter anderem ein Pioneer-9-Zoll-Radio mit Apple CarPlay und Android Auto, eine Rückfahrkamera, Drehsitze mit Lordosenstütze und Armlehne ("Captain Chairs"), ein Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Spurhalteassistent und Traction Plus.

Sophia Pfisterer Eine Rückfahrkamera und mehrere Assistenzsysteme sind bei der Sonderausstattung Black Edition ebenfalls an Bord.

Das sogenannte Kronos-Paket – mit XL-Aufbautür, CP-Plus-Steuereinheit, Open-Sky-Dachfenster, Fahrerhaus-Plissees und 200-W-Solar mit MPPT-Regler – sowie das Open-Air-Paket mit Markise, Gasaußensteckdose und externer Dusche gehören ebenfalls zur Serie.

Wer die Black Edition weiter individualisieren möchte, kann auf diverse Zusatzpakete zurückgreifen – etwa das Freedom-Paket mit doppelter Lithium-Batterie und zweitem Solarmodul für autarkes Stehen, das Motion-Paket mit elektrischer Handbremse und Techno-Armaturenbrett oder verschiedene TV-Pakete (Digital, SAT oder WiFi). Für den Wintereinsatz steht ein Winter-Paket mit isoliertem und beheiztem Abwassertank bereit.

Preise: Was kosten Kronos 267 und 288 TL?

Roller Team Beide Teilintegrierte auf Ford-Basis richten sich vor allem an Paare, die Komfort suchen. Der 288 TL ist sogar für größere Familien geeignet.

Preislich liegen beide Grundrisse – auch in der Black Edition – knapp 1.000 Euro auseinander. Damit hat der Queensbetten-Grundriss die Nase vorn. Die Black Edition schlägt 4.000 Euro auf den Normalpreis auf.

Kronos 267 TL : ab 68.990 Euro

: ab 68.990 Euro Kronos 288 TL : ab 67.990 Euro

: ab 67.990 Euro Kronos 267 TL Black Edition : ab 72.490 Euro

: ab 72.490 Euro Kronos 288 TL Black Edition: ab 71.490 Euro