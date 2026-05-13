Hitzeschutz im Wohnmobil-Cockpit: Warum ein Winterzubehör auch im Sommer hilft

Frontscheibe, zwei Seitenscheiben, viel unisoliertes Blech und manchmal sogar ein Panoramafenster: Das Fahrerhaus eines Wohnmobils oder Campingbusses ist im Sommer ein Einfallstor für Wärme. Mehrere Quadratmeter, die thermisch schlecht abgeschottet sind. Im Sommer verwandeln sie das Cockpit in eine Sauna.

Die ab Werk montierten Fahrerhausverdunklungen helfen dabei fast gar nicht. Wärme- und Sonnenschutz zugleich bietet nur die Thermomatte fürs Wohnmobil. Durch die kann aber kein Campender nach draußen schauen, was im Sommer schade ist. Wer den Blick ins Freie beibehalten will, braucht also eine Sonnenschutzmatte. Der richtige Sonnenschutz für das Camper-Cockpit ist ein komplexes Thema, das promobil aufklären will.

Fahrerhausverdunklung schützt vor Licht – nicht vor Wärme Rollos, Plissees und Faltverdunklungen erledigen ihren Job zuverlässig: Sie sperren Licht aus und schaffen Privatsphäre, lassen aber auch keine Blicke nach draußen dringen. Gegen Hitze oder Kälte richten sie praktisch nichts aus. Das liegt am Material und der Position. Dünner Stoff oder Kunststoff ohne Dämmeigenschaften, die Wärme schirmt kaum ab. Im Sommer zeigt sich das besonders deutlich. Die Sonnenstrahlung durchdringt die Scheibe ungehindert, trifft auf die Verdunklung und erwärmt sie. Das aufgeheizte Material strahlt die Wärme direkt ins Fahrzeuginnere ab. Im Winter fehlt schlicht die Isolierung: Die dünne Schicht kann den Kälteverlust durch die großen Glasflächen nicht bremsen.

Heißt das, Verdunklungen sind überflüssig? Nein. Sie lösen das Lichtproblem. Aber wer sein Cockpit thermisch in den Griff bekommen will, braucht andere Mittel.

Sonnenschutzmatten vs. Isoliermatten: Zwei Konzepte, oft verwechselt Wer gezielt gegen Hitze oder Sonneneinstrahlung vorgehen will, landet bei zwei Produktkategorien, die häufig durcheinander geworfen werden. Denn ihre Zwecke unterscheiden sich grundlegend und damit auch die Funktionsweise.

Sonnenschutzmatten Sonnenschutzmatten werden in der Regel außen auf die Frontscheibe gelegt. Eine beschichtete Oberfläche wirft die Sonneneinstrahlung zurück, bevor sie durchs Glas dringt und schützt vor Blicken von draußen. Gute Modelle sind dabei so beschichtet, dass sie von innen nach außen blickdurchlässig sind. Die Matten sind leicht, günstig und schnell angebracht. Nebenbei schützen sie Armaturenbrett und Polster vor UV-Schäden. Allerdings isolieren sie kaum, gegen Wärme helfen sie nicht.

Isolier- oder Thermomatten Isoliermatten für Wohnmobile gehen einen Schritt weiter als reiner Sonnenschutz. Sie bestehen aus mehreren Schichten: außen eine reflektierende Beschichtung, im Kern ein Isoliermaterial wie PE-Schaum, innen oft ein Vlies. Dieses Zusammenspiel aus Reflexion, Dämmung und dem Luftpolster zwischen Matte und Scheibe bildet eine echte thermische Barriere. Fahrzeugspezifische Modelle passen exakt in die Scheibenausschnitte und minimieren Wärmebrücken an den Rändern. Sie sind aber in beide Richtungen absolut blickdicht.

Isoliermatten im Sommer? Macht mehr Sinn als gedacht

Ingolf Pompe Die Abdeckung der Frontscheibe lässt sich an den meisten Thermomatten für Wohnmobile öffnen. Bei der Hindermann Classic fehlt unter der Isolierplane aber ein Sonnen- und Blickschutz, den gibt es zum Nachrüsten. Bei Ganzjahresmodellen ist er gleich integriert.

Die meisten Camper kennen Thermomatten wegen ihrer isolierenden Wirkung als Winter-Zubehör. Dabei haben sie auch im Sommer einen Nutzen, den viele unterschätzen. Die reflektierende Außenschicht wirft Sonnenstrahlung zurück – das können Sonnenschutzmatten auch. Aber der Isolierkern dahinter bremst zusätzlich die Wärmeleitung durch die Scheibe. Das Luftpolster zwischen Matte und Glas dämpft den Effekt weiter.

In der Praxis heißt das: Das Cockpit heizt sich tagsüber langsamer auf, Spitzentemperaturen sinken spürbar. Wer eine Klimaanlage oder einen Lüfter nutzt, senkt den Energieverbrauch.

Welche Isoliermatten im Praxistest am besten abschneiden, zeigt unser großer Vergleich: Isoliermatten im Test: Thermomatten fürs Wohnmobil. Die besten Thermomatten für Außen finden sie schon hier:

Tipps für den Kauf von Thermomatten Es gibt für innen und außen am Wohnmobil Isoliermatten. Für den Sommereinsatz ist grundsätzlich eher zu einem Modell zu raten, das außen montiert wird. Das hat unterschiedliche Gründe.

Saugnäpfe , mit denen Innen-Isoliermatten oft befestigt werden, machen bei Hitze Probleme. Die Haftung lässt bei Hitze schneller nach.

, mit denen Innen-Isoliermatten oft befestigt werden, machen bei Hitze Probleme. Die Haftung lässt bei Hitze schneller nach. Innen oder außen – ein Kompromiss. Außen montierte Matten sind effektiver, weil sie die Strahlung vor der Scheibe abfangen. Dafür sind sie Wind und Wetter ausgesetzt. Innenmatten lassen sich leichter handhaben, können aber erst wirken, wenn die Sonne bereits durchs Glas gedrungen ist.

Außen montierte Matten sind effektiver, weil sie die Strahlung vor der Scheibe abfangen. Dafür sind sie Wind und Wetter ausgesetzt. Innenmatten lassen sich leichter handhaben, können aber erst wirken, wenn die Sonne bereits durchs Glas gedrungen ist. Die Passform entscheidet. Universalmatten sind günstiger, schließen aber selten sauber ab. An den Rändern entstehen Wärmebrücken, die den Effekt schmälern. Fahrzeugspezifische Matten sitzen besser, kosten aber 200 Euro und mehr.

Universalmatten sind günstiger, schließen aber selten sauber ab. An den Rändern entstehen Wärmebrücken, die den Effekt schmälern. Fahrzeugspezifische Matten sitzen besser, kosten aber 200 Euro und mehr. Ganzjahresmodelle sind für den Sommer besser. Denn sie haben unter der Abdeckung der Frontscheibe, die sich bei fast jeder Thermomatte öffnen lässt, in der Regel noch eine blick- und UV-dichte Schicht. Die ist gerade dann wichtig, wenn im Sommer die Front geöffnet wird, um beim Essen oder Kochen Licht ins Fahrzeug zu lassen. Ein Beispiel ist unser letzter Testsieger, die Tecon Covercraft Isolux.