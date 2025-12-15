Windschnittiger Wohnwagen mit Aufstelldach: der neue Farfalla Flip Up auf der CMT 2026

Mit dem Farfalla Flip hat der junge Hersteller aus Bayern bereits gezeigt, wie sich Transportanhänger und Minicamper intelligent kombinieren lassen. Zur CMT in Stuttgart legt Farfalla nun nach und präsentiert erstmals öffentlich den Farfalla Camper Flip Up – eine konsequente Weiterentwicklung des bekannten Konzepts mit zusätzlichem Aufstelldach.

Der klassische Flip bleibt dabei die Basis: ein kompakter Minicaravan auf Kofferanhänger-Basis, der mit modularer Innenausstattung, Eurobox-Stauraum und großer seitlicher Panoramaklappe punktet. Das Raumkonzept richtet sich vor allem an aktive Camperinnen und Camper, die flexibel zwischen Transport- und Übernachtungsfunktion wechseln möchten.

Bewährtes Konzept, neu gedacht Im Innenraum kombiniert der Flip weiterhin Sofa-, Schlaf- und Stauraumfunktionen. Die Liegefläche lässt sich von einer schmalen Einzelbett-Konfiguration auf eine bis zu 137 Zentimeter breite Fläche erweitern. Unter Bett und Möbelmodulen finden Euroboxen Platz, die für Ordnung sorgen und sich auch außerhalb des Anhängers nutzen lassen. Ergänzt wird das Setup durch ein kompaktes Spülmodul mit Wasserkanistern sowie einen variabel einsetzbaren Tisch.

Große Sportgeräte wie Fahrräder, SUP-Boards oder Kanus können im separatem Laderaum transportiert werden. Wird der Anhänger rein als Transportmittel genutzt, lässt sich das Möbelmodul in mehrere Teile zerlegen und komplett entnehmen.

Neuheit zur CMT: Flip Up mit Aufstelldach Mit dem Flip Up erweitert Farfalla das Konzept nun um ein Aufstelldach, das den Nutzwert deutlich erhöht. Im geöffneten Zustand entsteht ein zweites Doppelbett mit den Maßen 198 × 146 Zentimeter. Alternativ sorgt das hochgeklappte Dach für Stehhöhe im Innenraum, wenn das obere Bett zusammengeschoben ist.

Trotz der zusätzlichen Funktion bleibt der Anhänger bei geschlossenem Dach vergleichsweise flach. In Kombination mit dem neuen Aerokeil verbessert sich die Aerodynamik spürbar. Laut Hersteller ist der Flip Up damit besonders gut für längere Strecken geeignet – auch mit einem elektrischen Zugfahrzeug. Interne Tests sollen bereits elektrische Reichweiten von nahezu 400 Kilometern ermöglicht haben.

Fokus auf Effizienz und Vielseitigkeit Der Flip Up richtet sich damit an Camperinnen und Camper, die auf kompaktem Raum mehr Schlafplätze oder mehr Komfort wünschen, ohne auf ein leichtes, windschnittiges Gespann zu verzichten. Gerade für Paare mit gelegentlichem Besuch oder für Reisende, die flexibel zwischen Tages- und Nachtbetrieb wechseln möchten, bietet das Aufstelldach einen klaren Mehrwert.

Messe-Info: Farfalla auf der CMT 2026 Der Farfalla Camper Flip Up wird erstmals auf der CMT in Stuttgart gezeigt.

Ort: Halle 1, Galerie, Stand 1G09 und 1G10

Neben dem Flip Up ist dort auch ein weiteres Modell des Herstellers zu sehen.