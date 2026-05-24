11 Top-Stellplätze für Wohnmobile über 8 Meter in Kroatien: Mit dem Dickschiff an die Adria

Kroatien begeistert mit türkisblauer Adria, beeindruckenden Nationalparks und charmanten Küstenorten – doch gerade mit großen Wohnmobilen über 8 Meter bringt das Reisen entlang der kroatischen Küste einige Herausforderungen mit sich. Enge Uferstraßen, serpentinenreiche Bergpassagen und historische Altstädte mit schmalen Zufahrten erfordern eine gute Routenplanung.

Besonders in beliebten Ferienregionen wie Istrien, der Kvarner Bucht oder entlang der dalmatinischen Küste können kleine Ortsdurchfahrten und volle Straßen in der Hauptsaison schnell stressig werden. Damit Ihre Wohnmobilreise durch Kroatien entspannt bleibt, sollten Sie folgende Tipps beachten:

Tipps für entspanntes Reisen mit großen Wohnmobilen in Italien: