Camping-Paradies Bodensee: Das sind die 12 bestbewerteten Plätze

Türkisfarbenes Wasser, bunte Blumenlandschaften und ein atemberaubendes Alpenpanorama: der Bodensee zählt nicht ohne Grund zu den beliebtesten Campingzielen Europas. Die Dreiländerregion verbindet Deutschland, Österreich und die Schweiz und bietet eine einzigartige Mischung aus Natur, Kultur und mildem, fast südländischem Klima.

Ein Paradies für Camper Für Wohnmobil- und Wohnwagen-Reisende tummeln sich besonders viele Campingplätze um den Bodensee. Campende haben Sie die Qual der Wahl. Dank guter ÖPNV-Anbindungen und vieler Radwege sind sie auch von einem festen Standort aus mobil. Zahlreiche Campingplätze liegen direkt am Ufer und bieten Seezugang, Badestellen und beste Aussichten.

Aktivitäten für jeden Geschmack Aktivurlauber kommen hier voll auf ihre Kosten: Der rund 260 Kilometer lange Bodensee-Radweg gehört mit über 220.000 Radfahrern pro Jahr zu den beliebtesten Radwegen Europas – und ist dank flacher Streckenführung auch für Familien ideal. Wassersportler finden ein Traumrevier zum Segeln, Stand-up-Paddeln, Schwimmen und Tauchen. Und wer es ruhiger mag, erkundet die historischen Altstädte von Konstanz, Lindau oder Stein am Rhein.

Wir stellen Ihnen die zwölf bestbewerteten Campingplätze rund um den Bodensee vor – sortiert nach Gästebewertungen auf camping.info (4+ Sterne).

1. Wirthshof Resort

88677 Markdorf (D) Wirthshof Resort 10 Bewertungen 48,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Das Wirthshof Resort am Bodensee vereint Campingplatz, Chalet-Dorf und Hotel in einem. Das eröffnet Camperinnen und Campern zahlreiche Möglichkeiten, die einen simplen Campingplatz weit übersteigen. Das Wirthshof Resort ist eine Komfortanlage in der Region Bodensee mit exquisitem Gesundheits- und Freizeitangebot. Für den Spaß der Jugend sorgen drei Kinderspielplätze, Minigolf, Pit-Pat und mehr. Die große Spielscheune ist ein wahres Highlight. Kinder haben auf dem Campingplatz also auch bei Regen immer einen Ort zum Austoben.

Ort: Markdorf, Baden-Württemberg (Deutschland)

Markdorf, Baden-Württemberg (Deutschland) Geeignet für: Familien mit Kindern, Wellness-Liebhaber, Paare

Familien mit Kindern, Wellness-Liebhaber, Paare Besonderheit: 7 km Entfernung zum Bodensee; ADAC Superplatz und 5-Sterne-Superior-Zertifizierung 2. Campingplatz Markelfingen

78315 Radolfzell am Bodensee (D) Campingplatz Markelfingen 13 Bewertungen 19,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Campingplatz Markelfingen liegt direkt am Bodensee und bietet alles für einen perfekten Campingurlaub. Der Campingplatz bietet eine einzigartige Lage, nur wenige Schritte vom Ufer entfernt. Gäste genießen direkten Zugang zum See und entspannen am gepflegten Strand.

Der 4-Sterne-Campingplatz befindet sich direkt am See und verfügt über einen öffentlichen Badestrand. Der Platz ist parzelliert, ein Teil mit Rasen und der andere mit Kies. Camper können von der Anlage bequem mit ÖPNV die Gegend erkunden. Gäste erhalten die Bodenseecard West bei Zahlung der Kurtaxe. Mit dieser Karte können Sie Busse und Lokalbahnen im gesamten Hegau-Bodensee-Verkehrsnetz kostenlos nutzen.

Ort: Markelfingen bei Radolfzell, Baden-Württemberg (Deutschland)

Markelfingen bei Radolfzell, Baden-Württemberg (Deutschland) Geeignet für: Familien, Paare, Radfahrer, Wassersportler

Familien, Paare, Radfahrer, Wassersportler Besonderheit: Flacher Badestrand, direkter Bahnanschluss und Radlerunterkünfte 3. Camping Hüttenberg

8264 Eschenz(CH) Camping Hüttenberg 4 Bewertungen 44,66 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Camping Hüttenberg ist ein Mitglied des Verbands Schweizerischer Campings und ist mit 5 Sternen ausgezeichnet. Der Camping Hüttenberg hat sich besonders an den Familienbedürfnissen ausgerichtet. Großer Kinderspielplatz, Schwimmbad mit Kinderplanschbecken, Jugendraum mit Kino, Spielkonsolen, Dart und Tischfußball lassen keine Wünsche offen.

Der 5-Sterne-Campingplatz liegt leicht erhöht über Eschenz und bietet eine ruhige und sehr schöne Lage am Waldrand mit wundervoller Aussicht auf den Untersee und Rhein.

Ort: Eschenz, Thurgau (Schweiz)

Eschenz, Thurgau (Schweiz) Geeignet für: Familien mit Kindern, Ruhesuchende

Familien mit Kindern, Ruhesuchende Besonderheit: Das historische Städtchen Stein am Rhein ist nur zwei Kilometer entfernt. 4. Camping Seehorn

9322 Egnach(CH) Camping Seehorn 1 Bewertung 54,88 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Camping Seehorn in Egnach am Bodensee ist Teil der See-Familie und bietet ein breites Übernachtungsangebot – vom klassischen Ferienplatz über Mobilheime bis zu PODhouses. Der Platz wurde von Swisscamps mit einem Camping Award 2026 ausgezeichnet.

Der Camping Seehorn liegt direkt am schönen Bodensee, unweit von St. Gallen und dem Appenzellerland. Die Anlage bietet direkten Zugang zum See, eine moderne Infrastruktur und die ideale Verkehrsanbindung.

Ort: Egnach, Thurgau (Schweiz)

Egnach, Thurgau (Schweiz) Geeignet für: Paare, Senioren, Radfahrer

Paare, Senioren, Radfahrer Besonderheit: Bewertung 4,8 von 5 – einer der am besten bewerteten Campingplätze der Schweiz 5. Park-Camping Lindau

88131 Lindau (Bodensee) (D) Park-Camping Lindau 27 Bewertungen 37,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Park-Camping Lindau liegt unmittelbar am Bodenseeufer mit eigenem Seezugang und verfügt über 300 Touristik-Stellplätze für Wohnmobile und Camper, die zwischen 40 und 150 Quadratmeter groß sind.

Egal, ob es Ihnen mehr nach Ruhe oder Abenteuer ist – auf dem Park-Camping Lindau sind Sie genau richtig. Entspannen Sie im Schatten alter Bäume, erkunden Sie die Dreiländerregion entlang des Bodenseeufers. Als einer der wenigen Campingplätze am Bodensee mit direktem Seezugang ist der Platz besonders bei Schwimmern und Wassersportlern beliebt.

Ort: Lindau (Stadtteil Zech), Bayern (Deutschland), nahe der Grenze zu Vorarlberg

Lindau (Stadtteil Zech), Bayern (Deutschland), nahe der Grenze zu Vorarlberg Geeignet für: Familien, Aktivurlauber, Wassersportler, Durchreisende

Familien, Aktivurlauber, Wassersportler, Durchreisende Besonderheit: Parkähnlicher Charakter mit altem Baumbestand 6. Camping Alpenblick

88709 Hagnau am Bodensee (D) Campingplatz Alpenblick 21 Bewertungen 37,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Campingplatz Alpenblick liegt an der Sonnenseite des Bodensees am Ortsrand des idyllischen Winzer- und Fischerdorfs Hagnau. Die zentrale Lage am Bodenseeufer bietet Ihnen eine Vielzahl von Ausflugszielen.

Der Campingplatz liegt direkt am Bodenseeufer. Gäste sind nicht nur mit Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil willkommen, es gibt auch einige kleine Zimmer mit Stockbetten. Auf dem Campingplatz wird Brötchenservice angeboten, es gibt ein Restaurant, einen Spielplatz und eine Badestelle. Highspeed WLAN, Waschmaschinen und Trockner sind ebenfalls nutzbar. Hunde sind erlaubt.

Ort: Hagnau, Baden-Württemberg (Deutschland)

Hagnau, Baden-Württemberg (Deutschland) Geeignet für: Zelt-Campande, Paare, Radfahrer

Zelt-Campande, Paare, Radfahrer Besonderheit: Bewertung 4,8 von 5 – einer der am besten bewerteten Campingplätze in Baden-Württemberg 7. Camping beim Bauer Manser

9315 Winden(CH) Camping beim Bauer Manser 2 Bewertungen 36,05 EUR/Nacht WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Camping Manser ist ein moderner und doch ursprünglicher Landwirtschaftsbetrieb mit Agrotourismus und Kundenmosterei. Wollen Sie das unkomplizierte Leben auf dem Zeltplatz mit Bauernhof-Ferien kombinieren? Die Mansers machen es möglich. Der Manserhof liegt zwischen saftigen Weiden und stolzen Bäumen eingebettet.

Kinder dürfen bei der Kleintierfütterung dabei sein oder bei den Angus-Mutterkühen und deren Kälbern auf der Weide einen Besuch abstatten.

Ort: Winden, Thurgau (Schweiz)

Winden, Thurgau (Schweiz) Geeignet für: Familien mit kleinen Kindern, Naturliebhaber, Zelt-Campende

Familien mit kleinen Kindern, Naturliebhaber, Zelt-Campende Besonderheit: Camping direkt auf dem Bauernhof 8. Camping Wagenhausen

8259 Wagenhausen(CH) Camping Wagenhausen 2 Bewertungen 38,74 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Regional im Thurgau verwurzelt und zugleich international mitten im Herzen Europas, in einer der schönsten Seeregionen der Schweiz gelegen, ist der Camping Wagenhausen ein grüner, naturnaher Campingplatz mit modernster Infrastruktur.

Der sehr gepflegte Campingplatz liegt direkt am sonnigen und windgeschützten Rheinufer. Die grüne Anlage beherbergt Spielplatz, Minigolf, Hotel mit Restaurant, mietbare Zirkuswagen, Grillplatz, Badeplatz am Rhein und Pool.

Ort: Wagenhausen bei Stein am Rhein, Thurgau (Schweiz)

Wagenhausen bei Stein am Rhein, Thurgau (Schweiz) Geeignet für: Paare, Senioren, Gruppen, Schulklassen

Paare, Senioren, Gruppen, Schulklassen Besonderheit: Mietbare Zirkuswagen und Cocosweet-Mietzelte 9. Campinggarten Wahlwies

78333 Stockach-Wahlwies (D) Campinggarten Wahlwies 7 Bewertungen 38,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der gemütliche Campinggarten befindet sich in typischer Bodenseelandschaft nur wenige Kilometer vom Bodenseeufer entfernt und ist somit ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge, Rad- und Wandertouren. Der Campinggarten Wahlwies liegt idyllisch auf einer Obstwiese in schönster Umgebung des westlichen Bodensees.

Geselliger, kleiner Camping in idyllischer Lage zwischen Obstgärten. Hier genießt man einen ruhigen, erholsamen Aufenthalt. Wahlwies ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge zur Vulkanlandschaft Hegau, ins Berggebiet der Donau und in die angrenzende Schweiz.

Ort: Stockach-Wahlwies, Baden-Württemberg (Deutschland)

Stockach-Wahlwies, Baden-Württemberg (Deutschland) Geeignet für: Hundebesitzer, Paare, Ruhesuchende

Hundebesitzer, Paare, Ruhesuchende Besonderheit: Umweltbewusstes Campen 10. Camping Fliesshorn

78465 Konstanz (D) Seepark Fließhorn 8 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Das Wasser des Bodensees schimmert smaragdgrün, auf der gegenüberliegenden Seeseite grüßen die barocken Zwiebeltürme der Klosterkirche Birnau. Auf dem Naturcampingplatz Fliesshorn in Konstanz-Dingelsdorf verbringen Sie Ihren Campingurlaub inmitten der idyllischen Bodenseenatur mit wunderbaren Aussichten über den Überlinger See und bis zur Insel Mainau.

Als Naturcampingplatz erstreckt sich der Seepark Fliesshorn direkt am Bodenseeufer zwischen den Konstanzer Ortsteilen Dingelsdorf und Litzelstetten und inmitten eines Naturschutzgebietes. Das Highlight ist die Lage – abseits von Straßen und Trubel hört man nur den Wellenschlag vom Bodensee. Für Wassersport und Radsport ist der Platz ideal.

Ort: Konstanz-Dingelsdorf, Baden-Württemberg (Deutschland)

Konstanz-Dingelsdorf, Baden-Württemberg (Deutschland) Geeignet für: Naturliebhaber, Wassersportler, Ruhesuchende

Naturliebhaber, Wassersportler, Ruhesuchende Besonderheit: Kanu- und Wakeboard-Verleih vor Ort, Tauchbasis sowie Restaurant mit Thai-Küche 11. Camping & Ferienpark Orsingen

78359 Orsingen-Nenzingen (D) Camping- und Ferienpark Orsingen 2 Bewertungen 32,40 EUR/Nacht WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Am Ortsrand von Orsingen, direkt am Wald und nur einen Katzensprung vom Bodensee entfernt, liegt das kleine Ferienparadies. Hier findet jeder seinen perfekten Platz für Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt.

Das Highlight des Ferienparks ist das leuchtend blaue, beheizte Freibad. Und dann sind da noch die Schäfchen, Ziegen und Esel, die alle im Ferienpark wohnen. Der Platz ist besonders geeignet für Familien mit Kindern unter 6, 12 und 18 Jahren.

Ort: Orsingen-Nenzingen, Baden-Württemberg (Deutschland)

Orsingen-Nenzingen, Baden-Württemberg (Deutschland) Geeignet für: Familien mit Kindern, Glamping-Fans

Familien mit Kindern, Glamping-Fans Besonderheit: Übernachten in Auenhöhlen – "Herr der Ringe"-Feeling garantiert; Schäferwagen und Schäferhäusle 12. Camping Mexico

6900 Bregenz(AT) Camping Mexico am Bodensee 6 Bewertungen 37,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Auf dem Campingplatz Mexico campieren Sie gleich neben dem Bodensee unter schattigen Bäumen mit ausreichendem Platz. Aufgrund der überschaubaren Größe mit familiärer Atmosphäre campen hier nur Kleingruppen bis zu sechs Personen.

Camping Mexico liegt in Bregenz direkt neben dem Naturschutzgebiet Mehrerauer Seeufer und Bregenzerachmündung. Schöne, teils schattige Stellplätze bieten eine erholsame Atmosphäre. Es handelt sich um einen Familienbetrieb mit nur 38 Stellplätzen.

Ort: Bregenz, Vorarlberg (Österreich)

Bregenz, Vorarlberg (Österreich) Geeignet für: Ruhesuchende, Paare, kleine Gruppen

Ruhesuchende, Paare, kleine Gruppen Besonderheit: ECOCAMPING-zertifiziert; Bemühungen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind spürbar