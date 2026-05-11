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Insel-Camping in Deutschland: 10 Traumziele mit Wohnmobil & Wohnwagen erreichen

Top 10 Inseln für Camping in Deutschland
Reif für die Insel? So klappt's mit dem Camper!

Diese Inseln bieten die besten Camping- und Stellplätze. Mit praktischen Anreise-Tipps, Natur-Highlights und dem, was jede Insel einzigartig macht.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.05.2026
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Stellplatz am Campingplatz Klausdorfer Strand
Foto: Carolin Thiersch

Deutschland hat mehr zu bieten als Alpenpanorama und Seenidylle – unsere Inseln sind die ultimativen Entschleunigungs-Kapseln. Hier tickt die Uhr anders. Kein FOMO, kein "Was-muss-ich-noch-sehen?"-Stress, kein Hetzen von Attraktion zu Attraktion. Stattdessen: Wasser, soweit das Auge reicht. Das gleichmäßige Rauschen der Wellen, das sanfte Plätschern gegen den Strand – ein Soundtrack, der den Kopf frei macht.

Und dann passiert es: Spätestens am dritten Tag schaltet der Inselmodus ein. Die Welt schrumpft auf ein paar Quadratkilometer zusammen. Man hat die wichtigsten Ecken erkundet, die Lieblingsdüne gefunden, den perfekten Sonnenuntergangsplatz entdeckt. Und plötzlich ist da nur noch: Genießen. Einfach sein. Kein Druck, nichts verpassen zu müssen....

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