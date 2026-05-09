Das wissen nur wenige: Zwei Strom-Regeln, die jeder Camper kennen muss

Es gibt zwei wichtige Regeln, die CamperInnen kennen sollten, bevor Sie ihren Camper an den Landstrom anschließen. Viele wissen nicht, dass bestimmte Strom-Adapter auf dem Campingplatz unerwartete Sicherheitsrisiken bergen und wichtige Schutzmechanismen unterlaufen können. Ebenso entscheidend ist, dass die Farbe Ihrer Zuleitung in manchen Ländern eine ganz bestimmte, sicherheitsrelevante Rolle spielt.