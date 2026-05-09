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Das wissen nur wenige: Zwei Strom-Regeln, die jeder Camper kennen muss

Landstrom am Campingplatz gefahrlos nutzen
Zwei Strom-Regeln, die jeder Camper kennen muss

Theorie und Praxis klaffen bei der Landstromversorgung teilweise erschreckend weit auseinander. Wir zeigen, wo die Fallstricke liegen und wie man auf Nummer sicher geht.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.05.2026
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Foto: KI-generiert/Philipp Heise

Es gibt zwei wichtige Regeln, die CamperInnen kennen sollten, bevor Sie ihren Camper an den Landstrom anschließen. Viele wissen nicht, dass bestimmte Strom-Adapter auf dem Campingplatz unerwartete Sicherheitsrisiken bergen und wichtige Schutzmechanismen unterlaufen können. Ebenso entscheidend ist, dass die Farbe Ihrer Zuleitung in manchen Ländern eine ganz bestimmte, sicherheitsrelevante Rolle spielt.

Dieser Artikel erklärt Ihnen auf einfache Weise, worauf Sie achten müssen, um diese potenziellen Risiken zu erkennen und zu vermeiden.

Risiko durch Schuko-Adapter

In der Campingpraxis tauchen häufig Adapter auf, die einen Schuko‑Stecker (230-V-Haushaltsstecker) auf eine blaue CEE‑Kupplung "umsetzen" – also den großen blauen Stecker mit drei im Dreieck ...