Wir haben Wohnmobile für Hunde-Freunde auf der CMT 2026 gefunden

Welches Campingfahrzeug ist der richtige Camper für Reisen mit Hund? Bei der Flut an Wohnmobilen in den Messehallen bieten sich viele Varianten an für Urlaub mit dem Vierbeiner:

Kompakte Campingbusse punkten mit Wendigkeit, bieten jedoch nur begrenzten Platz.

punkten mit Wendigkeit, bieten jedoch nur begrenzten Platz. Teilintegrierte Wohnmobile gelten als ausgewogener Kompromiss aus Raumangebot, Stauraum und Alltagstauglichkeit, während

Wohnmobile gelten als ausgewogener Kompromiss aus Raumangebot, Stauraum und Alltagstauglichkeit, während Alkovenmodelle vor allem für Familien interessant sind, dafür aber größer und schwerer ausfallen.

vor allem für Familien interessant sind, dafür aber größer und schwerer ausfallen. Integrierte Wohnmobile bieten maximalen Komfort und viel Bewegungsfreiheit für den Hund, gehen jedoch mit höheren Kosten sowie Einschränkungen bei Gewicht und Wendigkeit einher. Die ehrliche Antwort lautet: Es kommt darauf an. Entscheidend sind Faktoren wie die Anzahl der Mitreisenden, die Größe des Hundes, sein Bewegungsdrang und die Zeit, die er draußen verbringen kann.

Ebenso wichtig ist die Frage, an welchen Stellen Mensch und Hund bereit sind, Kompromisse einzugehen. Denn den einen perfekten Hunde-Camper gibt es nicht – selbst dann nicht, wenn ein Fahrzeug von vornherein speziell für das Reisen mit Hund konzipiert wurde, wie etwa die "Fellschnute" von Flowcamper.

Vier Fahrzeuge für unterschiedliche Reisekonstellationen mit Hund Auf der CMT 2026 haben wir uns vier beispielhafte Modelle angesehen und sie gezielt auf ihre Eignung für Reisende mit Hund geprüft. Dabei haben wir vor allem die Bodenfläche, Schlafplätze, Stauraum und Rückzugsbereiche für den Vierbeiner bewertet.

Die folgenden Beispiele zeigen, welche Fahrzeuge sich für welche Reisekonstellationen eignen könnten und wo Hund und Mensch im Alltag Kompromisse eingehen müssen.

1. Malibu Van Compact 540 DB – kurzer Campingbus mit niedrigem Bett

Samira Matschinsky Das Bett im Modell 540 DB ist besonders niedrig.

Geeignet für : Alleinreisende mit kleinem/mittlerem Hund, B-Führerschein, minimalistisch

Hund schläft mit im Bett. Der Malibu Van 540 DB ist mit 5,40 m besonders kompakt. Dementsprechend begrenzt ist auch der Innenraum. Hier warten aber einige Überraschungen für Reisende mit Hund. Zunächst das besonders niedrige Querbett im Heck, das ausreichend Platz für eine Person und einen Hund bietet. Hier kann zumindest ein mittelgroßer Hund eigenständig hinein- und hinauspringen. Tagsüber findet ein kleinerer Hund auch Platz unter dem Tisch.

Ein weiterer Pluspunkt ist das kompakte Bad. Hier lässt sich die Toilette in einen Leerraum unter dem Bett schieben, sodass genug Platz entsteht, um einen mittelgroßen Hund auch mal abzuduschen. Eine Handtuchstange oder Ähnliches im Bad fehlt leider. Werden dort nasse Klamotten nach dem Gassigehen aufgehängt, ist die Toilette blockiert. Nachteil eines Kompaktbads.

Samira Matschinsky Das Bad ist dank der verschiebbaren Toilette erstaunlich geräumig.

Vorteile:

Sehr kompakt und wendig

Niedriges Bett, einfacher Zugang für den Hund

Bad mit verschiebbarer Toilette

Zuladung trotz Messeausstattung ca. 500 kg

Nachteile:

Eingeschränkter Stauraum, besonders unter dem niedrigen Bett

Bodenfläche begrenzt

Malibu Van Compact 540 DB im Überblick:

Schlafplätze : 1 bis 3 (mit opt. Aufstelldach)

: 1 bis 3 (mit opt. Aufstelldach) Sitzplätze : 4

: 4 Leergewicht (zugelassenes Gesamtgewicht): ab 2.754 (3.500) kg

(zugelassenes Gesamtgewicht): ab 2.754 (3.500) kg Preis: ab 61.390 Euro (Ausstellungsfahrzeug: 85.987 Euro) 2. Vantourer 600 L – Campingbus mit viel Heckstauraum

Samira Matschinsky Das Bett im 600 L ist deutlich höher. Dafür entsteht darunter ein großer Raum, den man zum Teil für den Hund herrichten kann.

Geeignet für: Paare mit einem Hund oder kleine Familien mit einem Hund (bei Aufstelldach), B-Führerschein

Hund schläft unter dem Bett Der Vantourer 600 L ist ein etwas längerer Campingbus mit hoher Bettfläche und großem Heckstauraum. Typisch für Campingbusse ist die eingeschränkte Grundfläche: schmaler Gang und ein Absatz in der Sitzgruppe begrenzen die ebene Fläche. Unter dem hohen Längsbett befindet sich viel Stauraum, der bei entfernter Schottwand zu einem eigenen Hundebereich umgestaltet werden kann – der Hund kann diesen Bereich jederzeit verlassen.

Die Duschwanne zieht sich bis in den Gang hinein, sodass ein tropfnasser Hund drinnen geparkt werden kann, ohne dass der gesamte Wohnraum nass wird. Eine Außendusche im Heck ist zusätzlich praktisch, um den schmutzigen Hund nach Spaziergängen abzuduschen.

Samira Matschinsky Auf sechs Metern ist der Platz im Gang noch immer begrenzt. Eine Besonderheit im 600 L ist die Duschwanne im Gang.

Für die Fahrt empfiehlt sich eine stabile Reisebox im Heckstauraum, damit das Tier vor anderem Gepäck geschützt ist. Mit Aufstelldach lässt sich der Innenraum flexibler nutzen, allerdings kann es bei Familie plus Hund eng werden und die Zuladung begrenzen.

Vorteile:

Viel Stauraum unter dem Bett, flexibler Hundebereich möglich

Duschwanne bis in den Gang für tropfnasse Hunde

Außendusche im Heck

Nachteile:

Eingeschränkte Bodenfläche im Innenraum

Mit Hund teilweise begrenzter Heckstauraum für Gepäck

Vantourer 600 L im Überblick:

Schlafplätze : 2 bis 4

: 2 bis 4 Sitzplätze : 2–4

: 2–4 zul. Gesamtgewicht : 3.500 kg

: 3.500 kg Preis: ab 59.900 Euro (Wild Edition: + 4.490 Euro) 3. Ahorn Camp T 680 – die geräumigere Option

Samira Matschinsky Der T 680 hat reichlich Bodenfläche.

Geeignet für: Zwei Reisende mit einem Hund (klein bis groß) oder zwei kleinen Hunden

Hund schläft: auf dem Boden / tagsüber in Wohnraumbereich Der Ahorn Camp T 680 ist ein Teilintegrierter mit 6,99 m Länge und bietet einen großzügigen Grundriss für Reisende mit Hund. Das Fahrzeug verfügt über ein Hubbett. Kombiniert mit der Sitzgruppe lassen sich bis zu vier Schlafplätze schaffen. Sitzplätze mit Gurt sind ebenfalls für vier Personen verfügbar. Im Heck sorgt ein großzügiges Bad mit viel Stauraum für Alltagskomfort.

Für den Hund besonders relevant: Die Sitzgruppe mit Längsbänken an der Seite schafft viel ebene Bodenfläche zum Liegen. Auch das Bad ist ausreichend groß, um einen Hund bei Bedarf abzuduschen oder nach nassen Spaziergängen abtropfen zu lassen. Die separate Dusche kann zusätzlich für nasse Hundedecken, Regenjacken oder schlammige Schuhe genutzt werden.

Samira Matschinsky Praktische Details wie diese Trockenstange machen das große Heckbad noch nützlicher für Campende mit Hund.

Vorteile:

Flexibler, offener Wohnraum

Üppige Schrankflächen

Großes Bad, leicht nutzbar für Hund

Nachteile:

Eher schmale Heckgarage, allerdings mit Durchreiche zum Wohnraum

Ahorn Camp T 680 im Überblick:

Schlafplätze : 2–5

: 2–5 Sitzplätze : 4

: 4 zul. Gesamtgewicht : ab 3.500 kg

: ab 3.500 kg Preis: ab 61.500 Euro (First Edition: 79.490 Euro) Hinweis: Alternative T 640 – gleicher Grundriss, aber kürzer.

4. Benimar Mileo M261 – für die ganze Familie mit großer Heckgarage

Samira Matschinsky In einem Teilintegrierten ist naturgemäß mehr Platz, doch je nach Aufteilung der Möbel wird die Bodenfläche eingeschränkt.

Geeignet für: Familien mit einem Hund, mittelgroß bis groß

Hund schläft: unter dem kleinen Hubbett/optional in abgetrenntem Bereich der Heckgarage Der Benimar Mileo M261 ist ein 6,99 m langer Teilintegrierter mit Fokus auf Familienkomfort. Zwei geräumige Einzelbetten im Heck und ein zusätzliches Hubbett bieten Schlafplätze für mehrere Personen. Bodenfläche für den Hund ist im Wohnraum begrenzt, dafür kann nachts die Fläche unter dem kleinen Hubbett genutzt werden. Auch der Durchgriff zur großzügigen Heckgarage birgt Potenzial. Hier lässt sich ein Rückzugsbereich für den Hund abtrennen.

Viele Stauraumfächer und die Schubladen unter den Betten eignen sich für schwere Futtervorräte, der große Kühlschrank ist ideal für BARF-Fütterung. Haken für Leine und Gassibeutel fehlen im Eingangsbereich, ein Haken direkt vor dem Bad ist jedoch gut erreichbar. Praktisch ist außerdem der Mülleimer in der Tür für unterwegs.

Samira Matschinsky Wer seine Toilette im Wohnmobil uneingeschränkt nutzen möchte, setzt mindestens auf eine abgetrennte Dusche wie diese.

Vorteile:

Große Heckgarage, abtrennbarer Hundebereich möglich

Viel Stauraum für Futter und Zubehör

Großer Kühlschrank ideal für BARF

Nachteile:

Bodenfläche im Wohnraum begrenzt

Haken für Leine/Gassibeutel nur eingeschränkt vorhanden

Zuladung bei 3,5 t eingeschränkt

Benimar Mileo M261 im Überblick:

Schlafplätze : 3–5

: 3–5 Sitzplätze: 4

4 Zul. Gesamtgewicht : ab 3.500 kg

: ab 3.500 kg Preis: ab 72.490 Euro Weiterführende Links zum Thema: Camping mit Hund

Karl-Heinz Augustin Mit dem entsprechenden Zubehör dehnt sich der Herrschaftsbereich des Vierbeiners nach draußen aus.