Diese 7 Regionen werden unterschätzt: Camping-Ziele mit Überraschungspotenzial

Hand aufs Herz: Bei "Urlaub im Münsterland" denken die wenigsten an Nervenkitzel und atemberaubende Ausblicke. Und wer "Weserbergland" hört, erinnert sich vielleicht an die Klassenfahrt in der Neunten. Doch während sich an Nord- und Ostsee die Wohnmobile stauen, haben clevere Camperinnen und Camper längst andere Ziele entdeckt.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Laut einer aktuellen Auswertung von Pincamp sind Campingplätze im Sauerland zu 57 Prozent ausgebucht. Und eine Studie von Jetcamp setzt den Landkreis Uckermark mit einer Bewertung von 9,05 von 10 Punkten auf Platz 2 der beliebtesten deutschen Camping-Regionen – noch vor vielen klassischen Touristengebieten.

Zeit also, sieben Regionen vorzustellen, deren Namen vielleicht nicht sexy klingen, die aber umso mehr zu bieten haben.

Uckermark – die Toskana des Nordens

Anet Hoppe Kanufahren auf den Seen der Uckermark.

Warum sie unterschätzt wird: Brandenburg, dünn besiedelt, irgendwo zwischen Berlin und Ostsee – da fahren die meisten Camperinnnen und Camper eigentlich durch.

Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Die Uckermark ist eine der am dünnsten besiedelten Regionen Deutschlands – und genau das ist ihr Trumpf. Über 300 Seen, sanfte Hügel, Alleen und eine Stille, die man sonst nur in Skandinavien findet. Nicht umsonst trägt die Region den Spitznamen "Toskana des Nordens". Dazu: Naturparks, Kanureviere und Städtchen wie Templin oder Angermünde mit viel Backsteingotik. Die Uckermark ist wie ein Detox-Urlaub auf Rädern.

Wo in Deutschland: Brandenburg Stell- und Campingplatz-Tipps:

16278 Angermünde (D) Stellplatz an der Stadtmauer 22 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

17291 Oberuckersee (D) Camping am Oberuckersee 5 Bewertungen 49,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Sauerland – mehr als Skigebiet

Thomas Zwicker Die Seen im Sauerland locken auch zum Sommerurlaub.

Warum es unterschätzt wird: Das Sauerland hat ein Imageproblem. Die meisten denken an Après-Ski in Winterberg, Kegelclubs und Landgasthöfe. Im Sommer? Da fahren doch nur Motorradfahrer hin.

Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Genau diese Motorradfahrer wissen, warum: Das Sauerland hat einige der kurvigsten Straßen Deutschlands und dichte Wälder, die sich perfekt zum Mountainbiken eignen. Die Talsperren – Möhnesee, Biggesee, Hennesee – sind kleine Naherholungsparadiese mit Badestellen und Wassersport. Dazu kommt: Die Region ist aus vielen Gegeneden Deutschlands aus schnell erreichbar, ohne dass man stundenlang über die Autobahn muss.

Wo in Deutschland: Nordrhein-Westfalen Stell- und Campingplatz-Tipps:

34633 Ottrau (D) Stellplatz am Aussiedlerhof 15 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

57439 Attendorn (D) Campingplatz Hof Biggen 4 Bewertungen 24,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Niederrhein – Holland-Feeling ohne Grenzübertritt

Hans Kothe Flache Radwege und abwechslungsreiche Natur, das bietet die Region Niederrhein.

Warum er unterschätzt wird: Niederrhein klingt nach Industriegebiet, Kohlekraftwerken und flacher Langeweile.

Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Der Niederrhein ist das bestgehütete Geheimnis Nordrhein-Westfalens. Kopfweiden säumen die Wege, Gänse ziehen über die Felder, und im Herbst rasten hier Zehntausende Kraniche und arktische Wildgänse. Die Landschaft ist ideal zum Radfahren – flach, aber nie monoton. Städtchen wie Xanten (mit Römermuseum und Archäologischem Park), Kalkar oder Kleve bieten Kultur und gute Einkehr. Und das Beste: Am Wochenende fahren die Kölner und Düsseldorfer woanders hin.

Wo in Deutschland: Nordrhein-Westfalen Stell- und Campingplatz-Tipps:

47509 Rheurdt (D) Wohnmobilpark an der Windmühle 30 Bewertungen 11,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

46459 Rees (D) Camping auf Grietherort 2 Bewertungen 17,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Münsterland – Schlösser statt Schickimicki

Otmar Steinbicker Das Münsterland ist bekannt für seine vielen Burgen und Schlösser, wie das Schloss Darfeld in Rosendahl.



Warum es unterschätzt wird: Münsterland = flach, fromm, Pferdezucht. Klingt nach Langeweile für Fortgeschrittene.

Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Über 100 Schlösser und Burgen liegen in der Region, viele davon entlang der berühmten 100-Schlösser-Route. Das Radwegenetz gehört zu den besten in Deutschland, die Wege sind flach und bestens ausgeschildert. Dazwischen: Wasserburgen, die sich im Gräftenteich spiegeln, gemütliche Hofcafés und Münster als kulturelles Zentrum mit entspannter Fahrradkultur. Das Münsterland ist Slow Travel vom Feinsten.

Wo in Deutschland: Nordrhein-Westfalen Stell- und Campingplatz-Tipps:

48336 Sassenberg (D) Campingpark Heidewald 11 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

49497 Mettingen (D) Campingplatz "Zur schönen Aussicht" 5 Bewertungen 22,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Weserbergland – Märchenhafter als der Name

Getty images // geogif Immer schön an der Weser entlang geht es durchs Weserbergland.

Warum es unterschätzt wird: Weserbergland klingt nach Schulausflug und Gruppenunterkünften. Die meisten sind als Kind mal mit dem Kanu gekentert und haben die Region seitdem abgehakt.

Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Die Weser schlängelt sich durch ein Tal voller Fachwerkstädte, die wie aus dem Bilderbuch wirken: Hameln (ja, der Rattenfänger), Bad Karlshafen mit Hugenotten-Geschichte, Höxter mit karolingischem Kloster. Die Weserrenaissance-Architektur ist einzigartig in Deutschland. Dazu kommen bewaldete Höhenzüge für Wanderer und ein entspannter Flussradweg. Und Kanufahren kann man immer noch – diesmal freiwillig.

Wo in Deutschland: Niedersachsen, Hessen & NRW Stell- und Campingplatz-Tipps:

37581 Bad Gandersheim (D) Stellplatz Rio Gande 48 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

31812 Bad Pyrmont (D) Campingpark Schellental 17 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Altmark – Deutschlands vergessene Mitte

imageBROKER RF Backsteingotik, Stadtmauern, Ruhe – das macht die Region Altmark aus.



Warum sie unterschätzt wird: Altmark – wo war das nochmal? Die meisten haben diese Region in Sachsen-Anhalt schlicht nicht auf dem Schirm.

Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Die Altmark war im Mittelalter eine der reichsten Regionen Deutschlands, Hansestädte wie Salzwedel, Stendal und Tangermünde zeugen noch heute davon. Backsteingotik, Stadtmauern, Ruhe – und der berühmte Salzwedeler Baumkuchen. Die Landschaft ist sanft, die Elbe fließt am Rand entlang, und Massentourismus ist hier ein Fremdwort. Perfekt für alle, die Deutschland abseits der Hotspots entdecken wollen.

Wo in Deutschland: Sachsen-Anhalt Stell- und Campingplatz-Tipps:

39343 Süplingen (D) Camping-Oase Steinbruchsee Süplingen 4 Bewertungen 27,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

29410 Salzwedel (D) Stellplatz Am Freibad 23 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Oberlausitz – Sorbische Seele, sächsische Seen

Klaus Zwingenberger Aus ehemaligem Tagebau wurden nette Seen in der Oberlausitz.

Warum sie unterschätzt wird: Oberlausitz klingt nach Braunkohle und Strukturwandel. Da, wo früher Tagebaue waren.

Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Stimmt – und genau aus diesen Tagebauen ist eines der spannendsten Seengebiete Deutschlands entstanden: das Lausitzer Seenland. Wo früher Bagger gruben, kann man heute paddeln, baden und auf schwimmenden Häusern übernachten. Aber die Oberlausitz ist mehr: die sorbische Kultur mit eigener Sprache und Traditionen, das Zittauer Gebirge mit skurrilen Sandsteinfelsen, barocke Städtchen wie Görlitz und Bautzen. Eine Region im Aufbruch, die Entdecker belohnt.

Wo in Deutschland: Sachsen Stell- und Campingplatz-Tipps:

02763 Mittelherwigsdorf (D) Stellplatz am Felde 07 1 Bewertung 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

02979 Elsterheide (D) Ferien & Freizeitpark Geierswalde 12 Bewertungen 23,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt