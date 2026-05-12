Diese 7 Regionen werden unterschätzt: Camping-Ziele mit Überraschungspotenzial

Hand aufs Herz: Bei "Urlaub im Münsterland" denken die wenigsten an Nervenkitzel und atemberaubende Ausblicke. Und wer "Weserbergland" hört, erinnert sich vielleicht an die Klassenfahrt in der Neunten. Doch während sich an Nord- und Ostsee die Wohnmobile stauen, haben clevere Camperinnen und Camper längst andere Ziele entdeckt.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Laut einer aktuellen Auswertung von Pincamp sind Campingplätze im Sauerland zu 57 Prozent ausgebucht. Und eine Studie von Jetcamp setzt den Landkreis Uckermark mit einer Bewertung von 9,05 von 10 Punkten auf Platz 2 der beliebtesten deutschen Camping-Regionen – noch vor vielen klassischen Touristengebieten.
Zeit also, sieben Regionen vorzustellen, deren Namen vielleicht nicht sexy klingen, die aber umso mehr zu bieten haben.
Uckermark – die Toskana des Nordens
Warum sie unterschätzt wird: Brandenburg, dünn besiedelt, irgendwo zwischen Berlin und Ostsee – da fahren die meisten Camperinnnen und Camper eigentlich durch.
Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Die Uckermark ist eine der am dünnsten besiedelten Regionen Deutschlands – und genau das ist ihr Trumpf. Über 300 Seen, sanfte Hügel, Alleen und eine Stille, die man sonst nur in Skandinavien findet. Nicht umsonst trägt die Region den Spitznamen "Toskana des Nordens". Dazu: Naturparks, Kanureviere und Städtchen wie Templin oder Angermünde mit viel Backsteingotik. Die Uckermark ist wie ein Detox-Urlaub auf Rädern.
- Wo in Deutschland: Brandenburg
Stell- und Campingplatz-Tipps:
Sauerland – mehr als Skigebiet
Warum es unterschätzt wird: Das Sauerland hat ein Imageproblem. Die meisten denken an Après-Ski in Winterberg, Kegelclubs und Landgasthöfe. Im Sommer? Da fahren doch nur Motorradfahrer hin.
Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Genau diese Motorradfahrer wissen, warum: Das Sauerland hat einige der kurvigsten Straßen Deutschlands und dichte Wälder, die sich perfekt zum Mountainbiken eignen. Die Talsperren – Möhnesee, Biggesee, Hennesee – sind kleine Naherholungsparadiese mit Badestellen und Wassersport. Dazu kommt: Die Region ist aus vielen Gegeneden Deutschlands aus schnell erreichbar, ohne dass man stundenlang über die Autobahn muss.
- Wo in Deutschland: Nordrhein-Westfalen
Stell- und Campingplatz-Tipps:
Niederrhein – Holland-Feeling ohne Grenzübertritt
Warum er unterschätzt wird: Niederrhein klingt nach Industriegebiet, Kohlekraftwerken und flacher Langeweile.
Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Der Niederrhein ist das bestgehütete Geheimnis Nordrhein-Westfalens. Kopfweiden säumen die Wege, Gänse ziehen über die Felder, und im Herbst rasten hier Zehntausende Kraniche und arktische Wildgänse. Die Landschaft ist ideal zum Radfahren – flach, aber nie monoton. Städtchen wie Xanten (mit Römermuseum und Archäologischem Park), Kalkar oder Kleve bieten Kultur und gute Einkehr. Und das Beste: Am Wochenende fahren die Kölner und Düsseldorfer woanders hin.
- Wo in Deutschland: Nordrhein-Westfalen
Stell- und Campingplatz-Tipps:
Münsterland – Schlösser statt Schickimicki
Warum es unterschätzt wird: Münsterland = flach, fromm, Pferdezucht. Klingt nach Langeweile für Fortgeschrittene.
Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Über 100 Schlösser und Burgen liegen in der Region, viele davon entlang der berühmten 100-Schlösser-Route. Das Radwegenetz gehört zu den besten in Deutschland, die Wege sind flach und bestens ausgeschildert. Dazwischen: Wasserburgen, die sich im Gräftenteich spiegeln, gemütliche Hofcafés und Münster als kulturelles Zentrum mit entspannter Fahrradkultur. Das Münsterland ist Slow Travel vom Feinsten.
- Wo in Deutschland: Nordrhein-Westfalen
Stell- und Campingplatz-Tipps:
Weserbergland – Märchenhafter als der Name
Warum es unterschätzt wird: Weserbergland klingt nach Schulausflug und Gruppenunterkünften. Die meisten sind als Kind mal mit dem Kanu gekentert und haben die Region seitdem abgehakt.
Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Die Weser schlängelt sich durch ein Tal voller Fachwerkstädte, die wie aus dem Bilderbuch wirken: Hameln (ja, der Rattenfänger), Bad Karlshafen mit Hugenotten-Geschichte, Höxter mit karolingischem Kloster. Die Weserrenaissance-Architektur ist einzigartig in Deutschland. Dazu kommen bewaldete Höhenzüge für Wanderer und ein entspannter Flussradweg. Und Kanufahren kann man immer noch – diesmal freiwillig.
- Wo in Deutschland: Niedersachsen, Hessen & NRW
Stell- und Campingplatz-Tipps:
Altmark – Deutschlands vergessene Mitte
Warum sie unterschätzt wird: Altmark – wo war das nochmal? Die meisten haben diese Region in Sachsen-Anhalt schlicht nicht auf dem Schirm.
Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Die Altmark war im Mittelalter eine der reichsten Regionen Deutschlands, Hansestädte wie Salzwedel, Stendal und Tangermünde zeugen noch heute davon. Backsteingotik, Stadtmauern, Ruhe – und der berühmte Salzwedeler Baumkuchen. Die Landschaft ist sanft, die Elbe fließt am Rand entlang, und Massentourismus ist hier ein Fremdwort. Perfekt für alle, die Deutschland abseits der Hotspots entdecken wollen.
- Wo in Deutschland: Sachsen-Anhalt
Stell- und Campingplatz-Tipps:
Oberlausitz – Sorbische Seele, sächsische Seen
Warum sie unterschätzt wird: Oberlausitz klingt nach Braunkohle und Strukturwandel. Da, wo früher Tagebaue waren.
Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Stimmt – und genau aus diesen Tagebauen ist eines der spannendsten Seengebiete Deutschlands entstanden: das Lausitzer Seenland. Wo früher Bagger gruben, kann man heute paddeln, baden und auf schwimmenden Häusern übernachten. Aber die Oberlausitz ist mehr: die sorbische Kultur mit eigener Sprache und Traditionen, das Zittauer Gebirge mit skurrilen Sandsteinfelsen, barocke Städtchen wie Görlitz und Bautzen. Eine Region im Aufbruch, die Entdecker belohnt.
- Wo in Deutschland: Sachsen
Stell- und Campingplatz-Tipps: