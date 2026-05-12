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Diese 7 Regionen werden unterschätzt: Camping-Ziele mit Überraschungspotenzial

7 unbekannte Campingregionen in Deutschland
Coole Regionen abseits des Massentourismus

Uckermark, Sauerland, Niederrhein – klingt erstmal nicht nach Traumurlaub. Doch aktuelle Zahlen zeigen: Genau diese Regionen boomen bei Campern. Zeit für eine Ehrenrettung.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.05.2026
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Panorama from the long-distance cycle path next to the Weser in Germany in the Weserbergland, with green banks and cloudy sky
Foto: Getty images // geogif

Hand aufs Herz: Bei "Urlaub im Münsterland" denken die wenigsten an Nervenkitzel und atemberaubende Ausblicke. Und wer "Weserbergland" hört, erinnert sich vielleicht an die Klassenfahrt in der Neunten. Doch während sich an Nord- und Ostsee die Wohnmobile stauen, haben clevere Camperinnen und Camper längst andere Ziele entdeckt.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Laut einer aktuellen Auswertung von Pincamp sind Campingplätze im Sauerland zu 57 Prozent ausgebucht. Und eine Studie von Jetcamp setzt den Landkreis Uckermark mit einer Bewertung von 9,05 von 10 Punkten auf Platz 2 der beliebtesten deutschen Camping-Regionen – noch vor vielen klassischen Touristengebieten.

Zeit also, sieben Regionen vorzustellen, deren Namen vielleicht nicht sexy klingen, die aber umso mehr zu bieten haben.

Uckermark – die Toskana des Nordens

Stellplatz Fokus Uckermark i
Anet Hoppe

Kanufahren auf den Seen der Uckermark.

Warum sie unterschätzt wird: Brandenburg, dünn besiedelt, irgendwo zwischen Berlin und Ostsee – da fahren die meisten Camperinnnen und Camper eigentlich durch.

Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Die Uckermark ist eine der am dünnsten besiedelten Regionen Deutschlands – und genau das ist ihr Trumpf. Über 300 Seen, sanfte Hügel, Alleen und eine Stille, die man sonst nur in Skandinavien findet. Nicht umsonst trägt die Region den Spitznamen "Toskana des Nordens". Dazu: Naturparks, Kanureviere und Städtchen wie Templin oder Angermünde mit viel Backsteingotik. Die Uckermark ist wie ein Detox-Urlaub auf Rädern.

  • Wo in Deutschland: Brandenburg

Stell- und Campingplatz-Tipps:

16278 Angermünde (D)
Stellplatz an der Stadtmauer
22 Bewertungen
10,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Hunde erlaubt
17291 Oberuckersee (D)
Camping am Oberuckersee
5 Bewertungen
49,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Hunde erlaubt

Sauerland – mehr als Skigebiet

Reise-Tipp Sauerland
Thomas Zwicker

Die Seen im Sauerland locken auch zum Sommerurlaub.

Warum es unterschätzt wird: Das Sauerland hat ein Imageproblem. Die meisten denken an Après-Ski in Winterberg, Kegelclubs und Landgasthöfe. Im Sommer? Da fahren doch nur Motorradfahrer hin.

Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Genau diese Motorradfahrer wissen, warum: Das Sauerland hat einige der kurvigsten Straßen Deutschlands und dichte Wälder, die sich perfekt zum Mountainbiken eignen. Die Talsperren – Möhnesee, Biggesee, Hennesee – sind kleine Naherholungsparadiese mit Badestellen und Wassersport. Dazu kommt: Die Region ist aus vielen Gegeneden Deutschlands aus schnell erreichbar, ohne dass man stundenlang über die Autobahn muss.

  • Wo in Deutschland: Nordrhein-Westfalen

Stell- und Campingplatz-Tipps:

34633 Ottrau (D)
Stellplatz am Aussiedlerhof
15 Bewertungen
15,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
57439 Attendorn (D)
Campingplatz Hof Biggen
4 Bewertungen
24,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt

Niederrhein – Holland-Feeling ohne Grenzübertritt

Hanse-Radweg
Hans Kothe

Flache Radwege und abwechslungsreiche Natur, das bietet die Region Niederrhein.

Warum er unterschätzt wird: Niederrhein klingt nach Industriegebiet, Kohlekraftwerken und flacher Langeweile.

Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Der Niederrhein ist das bestgehütete Geheimnis Nordrhein-Westfalens. Kopfweiden säumen die Wege, Gänse ziehen über die Felder, und im Herbst rasten hier Zehntausende Kraniche und arktische Wildgänse. Die Landschaft ist ideal zum Radfahren – flach, aber nie monoton. Städtchen wie Xanten (mit Römermuseum und Archäologischem Park), Kalkar oder Kleve bieten Kultur und gute Einkehr. Und das Beste: Am Wochenende fahren die Kölner und Düsseldorfer woanders hin.

  • Wo in Deutschland: Nordrhein-Westfalen

Stell- und Campingplatz-Tipps:

47509 Rheurdt (D)
Wohnmobilpark an der Windmühle
30 Bewertungen
11,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
Hunde erlaubt
46459 Rees (D)
Camping auf Grietherort
2 Bewertungen
17,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Hunde erlaubt

Münsterland – Schlösser statt Schickimicki

Wohnmobil-Tour Münsterland - Schloss Darfeld
Otmar Steinbicker

Das Münsterland ist bekannt für seine vielen Burgen und Schlösser, wie das Schloss Darfeld in Rosendahl.

Warum es unterschätzt wird: Münsterland = flach, fromm, Pferdezucht. Klingt nach Langeweile für Fortgeschrittene.

Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Über 100 Schlösser und Burgen liegen in der Region, viele davon entlang der berühmten 100-Schlösser-Route. Das Radwegenetz gehört zu den besten in Deutschland, die Wege sind flach und bestens ausgeschildert. Dazwischen: Wasserburgen, die sich im Gräftenteich spiegeln, gemütliche Hofcafés und Münster als kulturelles Zentrum mit entspannter Fahrradkultur. Das Münsterland ist Slow Travel vom Feinsten.

  • Wo in Deutschland: Nordrhein-Westfalen

Stell- und Campingplatz-Tipps:

48336 Sassenberg (D)
Campingpark Heidewald
11 Bewertungen
20,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
49497 Mettingen (D)
Campingplatz "Zur schönen Aussicht"
5 Bewertungen
22,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden

Weserbergland – Märchenhafter als der Name

Panorama from the long-distance cycle path next to the Weser in Germany in the Weserbergland, with green banks and cloudy sky
Getty images // geogif

Immer schön an der Weser entlang geht es durchs Weserbergland.

Warum es unterschätzt wird: Weserbergland klingt nach Schulausflug und Gruppenunterkünften. Die meisten sind als Kind mal mit dem Kanu gekentert und haben die Region seitdem abgehakt.

Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Die Weser schlängelt sich durch ein Tal voller Fachwerkstädte, die wie aus dem Bilderbuch wirken: Hameln (ja, der Rattenfänger), Bad Karlshafen mit Hugenotten-Geschichte, Höxter mit karolingischem Kloster. Die Weserrenaissance-Architektur ist einzigartig in Deutschland. Dazu kommen bewaldete Höhenzüge für Wanderer und ein entspannter Flussradweg. Und Kanufahren kann man immer noch – diesmal freiwillig.

  • Wo in Deutschland: Niedersachsen, Hessen & NRW

Stell- und Campingplatz-Tipps:

37581 Bad Gandersheim (D)
Stellplatz Rio Gande
48 Bewertungen
10,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt
31812 Bad Pyrmont (D)
Campingpark Schellental
17 Bewertungen
30,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Altmark – Deutschlands vergessene Mitte

Tangermünde, via the Elbe harbour, on the Elbe, Altmark, Saxony-Anhalt, Germany, Europe
imageBROKER RF

Backsteingotik, Stadtmauern, Ruhe – das macht die Region Altmark aus.

Warum sie unterschätzt wird: Altmark – wo war das nochmal? Die meisten haben diese Region in Sachsen-Anhalt schlicht nicht auf dem Schirm.

Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Die Altmark war im Mittelalter eine der reichsten Regionen Deutschlands, Hansestädte wie Salzwedel, Stendal und Tangermünde zeugen noch heute davon. Backsteingotik, Stadtmauern, Ruhe – und der berühmte Salzwedeler Baumkuchen. Die Landschaft ist sanft, die Elbe fließt am Rand entlang, und Massentourismus ist hier ein Fremdwort. Perfekt für alle, die Deutschland abseits der Hotspots entdecken wollen.

  • Wo in Deutschland: Sachsen-Anhalt

Stell- und Campingplatz-Tipps:

39343 Süplingen (D)
Camping-Oase Steinbruchsee Süplingen
4 Bewertungen
27,50 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt
29410 Salzwedel (D)
Stellplatz Am Freibad
23 Bewertungen
15,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Oberlausitz – Sorbische Seele, sächsische Seen

f_Reise_Lausitzer_Seenland_Kraftwerk
Klaus Zwingenberger

Aus ehemaligem Tagebau wurden nette Seen in der Oberlausitz.

Warum sie unterschätzt wird: Oberlausitz klingt nach Braunkohle und Strukturwandel. Da, wo früher Tagebaue waren.

Warum Sie trotzdem hinfahren sollten: Stimmt – und genau aus diesen Tagebauen ist eines der spannendsten Seengebiete Deutschlands entstanden: das Lausitzer Seenland. Wo früher Bagger gruben, kann man heute paddeln, baden und auf schwimmenden Häusern übernachten. Aber die Oberlausitz ist mehr: die sorbische Kultur mit eigener Sprache und Traditionen, das Zittauer Gebirge mit skurrilen Sandsteinfelsen, barocke Städtchen wie Görlitz und Bautzen. Eine Region im Aufbruch, die Entdecker belohnt.

  • Wo in Deutschland: Sachsen

Stell- und Campingplatz-Tipps:

02763 Mittelherwigsdorf (D)
Stellplatz am Felde 07
1 Bewertung
10,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
02979 Elsterheide (D)
Ferien & Freizeitpark Geierswalde
12 Bewertungen
23,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt

Fazit