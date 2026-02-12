Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Reiseplanung
Übernachtungstipps

Die 7 besten Campingplätze Europas 2026 – laut echten Campern!

Die besten Campingplätze 2026
Die echten Top 7 – laut Campern!

vom Campingprofi seit 1959

Von Italien bis Kroatien: Die 7 besten Campingplätze 2026 – laut echten Gästen. Familienfreundlich, luxuriös oder naturnah?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.02.2026
Als Favorit speichern
Yelloh! Village Le Brasilia
Foto: Yelloh! Village Le Brasilia

Sie stehen vor 20 Campingplätzen mit 4,5 Sternen. Alle sehen toll aus. Aber welcher ist wirklich der beste? Keine Sorge – wir haben die echten Bewertungen von über 25.000 Campern durchforstet. Das Ergebnis? Diese 7 Plätze sind 2026 die absoluten Favoriten.

Die Top-Campingplätze Europas 2026

Wer hätte gedacht, dass Italien 2026 wieder den Camping-Thron besteigt? Der Club Camping Jesolo International setzt mit All-inclusive-Service und Strandlage Maßstäbe. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Die Niederlande schicken mit De Kleine Wolf einen Familienmagneten ins Rennen, der selbst bei Regenwetter für strahlende Kinderaugen sorgt. Und Frankreich? Platz 3 geht an das Mittelmeer-Juwel Le Brasilia – wo Pool und Palmen den Urlaub zum Traum machen.

Doch was ist mit den anderen beliebten Reiseländern in Europa? Auch Kroatien, Österreich und Spanien liefern Top-Plätze, die sich sehen lassen können! Und das Beste: In diesen Ländern stehen im Gegensatz zum Vorjahr brandneue Geheimtipps ganz vorne! Last but not least zeigen wir die besten Plätze in Deutschland.

Platz 1: Italien – Club Camping Jesolo International

Der unangefochtene König der Campingplätze ist der Camping Jesolo International. Seit Jahren auf Platz 1 – und das aus gutem Grund!

Campingplatz des Monats: Jesolo
Jesolo International Club Camping

Jesolo International Club Camping - Mit konsequentem Club-Konzept hat sich die Anlage bei Venedig an die absolute Spitze in Europa emporgearbeitet.

Warum hier alle hinwollen? Stellen Sie sich vor: Sie wachen auf, rollen aus dem Zelt oder Wohnwagen – und stehen direkt am Adriastrand. Keine "10 Minuten zum Meer", nein: Ihr Stellplatz ist nur einen Steinwurf vom Wasser entfernt. Dazu gibt’s All-inclusive-Service, einen Riesenpool mit Rutschen, Animation für die Kids und abends Live-Musik. Und wenn Sie mal keine Lust auf Strand haben? Venedig ist nur 30 Minuten entfernt.

Was Camper lieben/bemängeln:

"All-inclusive ist ein Traum! Essen, Getränke, Animation – alles inklusive. Die Kinder waren den ganzen Tag beschäftigt." – Google-Bewertung von "Familie Schmidt" (5 Sterne)

"Der Strand ist nur 2 Minuten entfernt – perfekt für einen spontanen Sprung ins Meer!" – Camping.info-Bewertung (4,8/5)

"In der Hochsaison ist es extrem voll. Wer Ruhe sucht, sollte im Mai oder September kommen." – Zoover-Bewertung (4/5)

Die Plätze 2 & 3 in Italien:

Platz 2: Niederlande – Camping De Kleine Wolf

Der familienfreundliche Geheimtipp – nur 15 km von der deutschen Grenze entfernt!

Campingplatz de kleine Wolf
Campingplatz de kleine Wolf

Karibikfeeling in den Niederlanden: Am Sandstrand am Campingplatz de kleine Wolf kommt das schnell auf.


Warum dieser Platz ein Hit ist? Die Niederlande sind nicht nur für Tulpen und Fahrräder bekannt – sondern auch für geniale Campingplätze. Und De Kleine Wolf ist der absolute Spitzenreiter. Hier gibt’s einen riesigen Wasserpark, einen Indoor-Spielplatz und moderne Stellplätze mit viel Platz. Die Kids toben den ganzen Tag – und Sie? Können endlich mal in Ruhe einen Kaffee trinken.

Was Camper sagen:

"Der Wasserpark ist der Hammer! Unsere Kinder (5 und 7) wollten gar nicht mehr nach Hause." – Facebook-Bewertung (5 Sterne)

"Super sauber, freundliches Personal und tolle Sanitäranlagen. Wir kommen seit 5 Jahren jedes Mal wieder!" – ACSI-Bewertung (9,2/10)

"In den Ferien ist es sehr laut – aber das ist bei einem Familienplatz ja irgendwie logisch." – Camping.info-Bewertung (4,5/5)

Die Plätze 2 & 3 in den Niederlanden:

  • Platz 2: Vakantiepark TerSpegelt – Drei Badeseen! Ideal für Wasserratten.
  • Platz 3: Ardoer Camping Julianahoeve – Strandfeeling ohne Meer.

Platz 3: Frankreich – Yelloh! Village Le Brasilia

Mittelmeer-Flair, Pool-Landschaft und Strand direkt vor der Tür. Was will man mehr?

Yelloh! Village Le Brasilia
Yelloh! Village Le Brasilia

Le Brasilia: Stellplätze im Schatten der Pinien, zwischen Sandstrand, Meer und Pool.

Warum dieser Platz ein Traum ist? Frankreich hat tausende Campingplätze – aber Le Brasilia ist der absolute Star. Direkt am Mittelmeer, mit einem der größten Pool-Komplexe Europas, und Stellplätzen, die mehr Luxus bieten als so manche Ferienwohnung. Dazu gibt’s tolle Restaurants, einen Kinderclub und direkten Strandzugang. Perfekt für alle, die Strandurlaub mit Komfort verbinden wollen.

Was Camper begeistert:

"Der Pool ist gigantisch – wir haben uns wie im 5-Sterne-Hotel gefühlt! Der Strand ist nur 5 Minuten entfernt." – Google-Bewertung von "Lisa M." (5 Sterne)

"Tolle Animation für Kinder und abends Live-Musik. Perfekt für Familien!" – Pincamp-Bewertung (4,9/5)

"Die Stellplätze sind sehr eng – wer einen großen Wohnwagen hat, sollte vorher nachmessen." – Zoover-Bewertung (4/5)

Die Plätze 2 & 3 in Frankreich:

Top-Platz in Kroatien – Val Saline Camping

Der Val Saline Camping ist ein neuer Geheimtipp für Familien – weniger überlaufen als Valalta, aber genauso schön!

Camping Val Saline
Val Saline

Tolle Lage, direkt am Meer: Der Camping Val Saline

Warum dieser Platz 2026 durchstartet? Kroatien ist das Camping-Paradies Europas – und Val Saline ist der neue Star. Direkt an einer kristallklaren Badebucht, mit flachem Wasser (perfekt für Kinder!), einem Natur-Salzwasserpool und modernen Stellplätzen. Dazu gibt’s Animation für die Kleinen und tolle Ausflugsmöglichkeiten (z. B. nach Rovinj). Und das Beste? Es ist nicht so überlaufen wie andere Plätze in Istrien!

Die Plätze 2 & 3 in Kroatien:

Top-Platz Österreich – Zugspitz Resort

Alpenpanorama, Badesee und Wellness – das Zugspitz Resort ist der perfekte Platz für Bergfans!

Das Zugspitz Resort kürt CARAVANING zum Top-Platz in Österreich. 

Warum dieser Platz 2026 so beliebt ist? Österreich ist nicht nur für Skipisten bekannt – sondern auch für traumhafte Campingplätze. Und das Zugspitz Resort ist der absolute Spitzenreiter. Mit Blick auf die Zugspitze, einem Badesee, einem Wellnessbereich und zahlreichen Outdoor-Aktivitäten (Wandern, Mountainbike, Skifahren im Winter). Perfekt für alle, die Natur und Komfort verbinden wollen.

Die Plätze 2 & 3 in Österreich:

  • Platz 2: Erlebnis Resort Aufenfeld – Western-Erlebnispark! Ideal für Familien.
  • Platz 3: Natürlich Hell – Nachhaltiger Luxus in den Alpen.

Top-Platz Spanien – La Ballena Alegre Costa Brava

Strand, Pool und katalanisches Flair – der La Ballena Alegre ist ein Mekka für Sonnenanbeter!

Pool
promobil Stellplatz-Radar

La Ballena Alegre verfügt über zwei zentrale Pools mit Garten-Bereich und Hängematten.


Warum dieser Platz 2026 so beliebt ist? Spanien ist das Land der Sonne – und La Ballena Alegre ist der beste Campingplatz an der Costa Brava. Direkt am langen Sandstrand, mit einem riesigen Pool-Komplex, Sportangeboten (Tennis, Volleyball) und tollen Restaurants. Perfekt für alle, die Strandurlaub mit Action verbinden wollen.

Die Plätze 2 & 3 in Spanien:

  • Platz 2: Camping Les Medes – Ruhige Lage nahe den Medes-Inseln.
  • Platz 3: Camping Aquarius – Familienfreundlich mit direktem Strandzugang.

Top 3 Campingplätze in Deutschland

...weil Heimatliebe auch beim Camping zählt!

Platz 1: Rosenfelder Strand Ostsee Camping

Der Rosenfelder Strand Camping ist der absolute Spitzenreiter in Deutschland – und das aus gutem Grund!

Rosenfelder Strand Ostsee Camping Ostsee
Rosenfelder Strand Ostsee Camping

Das Rosenfelder Strand Ostsee Camping liegt direkt an einem Naturstrand an der Ostsee.

Warum dieser Platz so beliebt ist? Direkt an der Ostsee, mit naturbelassenem Sandstrand, modernen Sanitäranlagen und vielen Freizeitmöglichkeiten (Radfahren, Wassersport, Kinderanimation). Perfekt für alle, die Strandurlaub mit Komfort verbinden wollen.

23749 Grube (D)
Am Rosenfelder Strand Ostsee Camping
8 Bewertungen
39,10 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Platz 2: Camping Hopfensee

Der Camping Hopfensee bietet Alpenblick, Wellness und Schloss Neuschwanstein – was will man mehr?

Warum dieser Platz so beliebt ist? Direkt am Hopfensee, mit Blick auf die Alpen, einem Wellnessbereich und vielen Freizeitmöglichkeiten (Wandern, Radfahren, Ausflüge zum Schloss Neuschwanstein). Perfekt für alle, die Natur und Komfort verbinden wollen.

87629 Füssen (D)
Camping Hopfensee
26 Bewertungen
39,40 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Platz 3: Insel-Camp Fehmarn

Strand, Sonne und Meer – das Insel-Camp Fehmarn ist der perfekte Platz für Ostsee-Fans!

Warum dieser Platz so beliebt ist? Direkt auf Fehmarn, mit direktem Strandzugang, modernen Sanitäranlagen und vielen Freizeitmöglichkeiten (Surfen, Kiten, Radfahren). Perfekt für alle, die Strandurlaub mit Action verbinden wollen.

23769 Fehmarn (D)
Insel-Camp Fehmarn
12 Bewertungen
59,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Fazit