Die 7 besten Campingplätze Europas 2026 – laut echten Campern!

Sie stehen vor 20 Campingplätzen mit 4,5 Sternen. Alle sehen toll aus. Aber welcher ist wirklich der beste? Keine Sorge – wir haben die echten Bewertungen von über 25.000 Campern durchforstet. Das Ergebnis? Diese 7 Plätze sind 2026 die absoluten Favoriten.

Die Top-Campingplätze Europas 2026 Wer hätte gedacht, dass Italien 2026 wieder den Camping-Thron besteigt? Der Club Camping Jesolo International setzt mit All-inclusive-Service und Strandlage Maßstäbe. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Die Niederlande schicken mit De Kleine Wolf einen Familienmagneten ins Rennen, der selbst bei Regenwetter für strahlende Kinderaugen sorgt. Und Frankreich? Platz 3 geht an das Mittelmeer-Juwel Le Brasilia – wo Pool und Palmen den Urlaub zum Traum machen.

Doch was ist mit den anderen beliebten Reiseländern in Europa? Auch Kroatien, Österreich und Spanien liefern Top-Plätze, die sich sehen lassen können! Und das Beste: In diesen Ländern stehen im Gegensatz zum Vorjahr brandneue Geheimtipps ganz vorne! Last but not least zeigen wir die besten Plätze in Deutschland.

Platz 1: Italien – Club Camping Jesolo International Der unangefochtene König der Campingplätze ist der Camping Jesolo International. Seit Jahren auf Platz 1 – und das aus gutem Grund!

Jesolo International Club Camping Jesolo International Club Camping - Mit konsequentem Club-Konzept hat sich die Anlage bei Venedig an die absolute Spitze in Europa emporgearbeitet.



Warum hier alle hinwollen? Stellen Sie sich vor: Sie wachen auf, rollen aus dem Zelt oder Wohnwagen – und stehen direkt am Adriastrand. Keine "10 Minuten zum Meer", nein: Ihr Stellplatz ist nur einen Steinwurf vom Wasser entfernt. Dazu gibt’s All-inclusive-Service, einen Riesenpool mit Rutschen, Animation für die Kids und abends Live-Musik. Und wenn Sie mal keine Lust auf Strand haben? Venedig ist nur 30 Minuten entfernt.

Was Camper lieben/bemängeln:

"All-inclusive ist ein Traum! Essen, Getränke, Animation – alles inklusive. Die Kinder waren den ganzen Tag beschäftigt." – Google-Bewertung von "Familie Schmidt" (5 Sterne)

"Der Strand ist nur 2 Minuten entfernt – perfekt für einen spontanen Sprung ins Meer!" – Camping.info-Bewertung (4,8/5)

"In der Hochsaison ist es extrem voll. Wer Ruhe sucht, sollte im Mai oder September kommen." – Zoover-Bewertung (4/5)

Die Plätze 2 & 3 in Italien:

Platz 2: Camping Village dei Fiori – Strand, Pool und Venedig-Flair. Fast so gut wie Platz 1, doch etwas kleiner.

– Strand, Pool und Venedig-Flair. Fast so gut wie Platz 1, doch etwas kleiner. Platz 3: Luxury Camping Schlosshof Resort – Glamping mit Schloss-Charme! Wer es edel mag, ist hier richtig. Platz 2: Niederlande – Camping De Kleine Wolf Der familienfreundliche Geheimtipp – nur 15 km von der deutschen Grenze entfernt!

Campingplatz de kleine Wolf Karibikfeeling in den Niederlanden: Am Sandstrand am Campingplatz de kleine Wolf kommt das schnell auf.







Warum dieser Platz ein Hit ist? Die Niederlande sind nicht nur für Tulpen und Fahrräder bekannt – sondern auch für geniale Campingplätze. Und De Kleine Wolf ist der absolute Spitzenreiter. Hier gibt’s einen riesigen Wasserpark, einen Indoor-Spielplatz und moderne Stellplätze mit viel Platz. Die Kids toben den ganzen Tag – und Sie? Können endlich mal in Ruhe einen Kaffee trinken.

Was Camper sagen:

"Der Wasserpark ist der Hammer! Unsere Kinder (5 und 7) wollten gar nicht mehr nach Hause." – Facebook-Bewertung (5 Sterne)

"Super sauber, freundliches Personal und tolle Sanitäranlagen. Wir kommen seit 5 Jahren jedes Mal wieder!" – ACSI-Bewertung (9,2/10)

"In den Ferien ist es sehr laut – aber das ist bei einem Familienplatz ja irgendwie logisch." – Camping.info-Bewertung (4,5/5)

Die Plätze 2 & 3 in den Niederlanden:

Platz 2: Vakantiepark TerSpegelt – Drei Badeseen! Ideal für Wasserratten.

– Drei Badeseen! Ideal für Wasserratten. Platz 3: Ardoer Camping Julianahoeve – Strandfeeling ohne Meer. Platz 3: Frankreich – Yelloh! Village Le Brasilia Mittelmeer-Flair, Pool-Landschaft und Strand direkt vor der Tür. Was will man mehr?

Yelloh! Village Le Brasilia Le Brasilia: Stellplätze im Schatten der Pinien, zwischen Sandstrand, Meer und Pool.



Warum dieser Platz ein Traum ist? Frankreich hat tausende Campingplätze – aber Le Brasilia ist der absolute Star. Direkt am Mittelmeer, mit einem der größten Pool-Komplexe Europas, und Stellplätzen, die mehr Luxus bieten als so manche Ferienwohnung. Dazu gibt’s tolle Restaurants, einen Kinderclub und direkten Strandzugang. Perfekt für alle, die Strandurlaub mit Komfort verbinden wollen.

Was Camper begeistert:

"Der Pool ist gigantisch – wir haben uns wie im 5-Sterne-Hotel gefühlt! Der Strand ist nur 5 Minuten entfernt." – Google-Bewertung von "Lisa M." (5 Sterne)

"Tolle Animation für Kinder und abends Live-Musik. Perfekt für Familien!" – Pincamp-Bewertung (4,9/5)

"Die Stellplätze sind sehr eng – wer einen großen Wohnwagen hat, sollte vorher nachmessen." – Zoover-Bewertung (4/5)

Die Plätze 2 & 3 in Frankreich:

Platz 2: Camping Le Paradis – Flusslage in der Dordogne. Ideal für Kanufahrer und Naturliebhaber.

– Flusslage in der Dordogne. Ideal für Kanufahrer und Naturliebhaber. Platz 3: Camping Nature Parc L’Ardéchois – Wildromantik pur! Wer Abenteuer sucht, ist hier richtig. Top-Platz in Kroatien – Val Saline Camping Der Val Saline Camping ist ein neuer Geheimtipp für Familien – weniger überlaufen als Valalta, aber genauso schön!

Val Saline Tolle Lage, direkt am Meer: Der Camping Val Saline



Warum dieser Platz 2026 durchstartet? Kroatien ist das Camping-Paradies Europas – und Val Saline ist der neue Star. Direkt an einer kristallklaren Badebucht, mit flachem Wasser (perfekt für Kinder!), einem Natur-Salzwasserpool und modernen Stellplätzen. Dazu gibt’s Animation für die Kleinen und tolle Ausflugsmöglichkeiten (z. B. nach Rovinj). Und das Beste? Es ist nicht so überlaufen wie andere Plätze in Istrien!

Die Plätze 2 & 3 in Kroatien:

Platz 2: FKK-Camping Valalta – Der FKK-Klassiker. Wer es freizügig mag, ist hier richtig.

– Der FKK-Klassiker. Wer es freizügig mag, ist hier richtig. Platz 3: Valmar Camping Istra – Traumstrand und Pool-Landschaft. Top-Platz Österreich – Zugspitz Resort Alpenpanorama, Badesee und Wellness – das Zugspitz Resort ist der perfekte Platz für Bergfans!

Das Zugspitz Resort kürt CARAVANING zum Top-Platz in Österreich.

Warum dieser Platz 2026 so beliebt ist? Österreich ist nicht nur für Skipisten bekannt – sondern auch für traumhafte Campingplätze. Und das Zugspitz Resort ist der absolute Spitzenreiter. Mit Blick auf die Zugspitze, einem Badesee, einem Wellnessbereich und zahlreichen Outdoor-Aktivitäten (Wandern, Mountainbike, Skifahren im Winter). Perfekt für alle, die Natur und Komfort verbinden wollen.

Die Plätze 2 & 3 in Österreich:

Platz 2: Erlebnis Resort Aufenfeld – Western-Erlebnispark! Ideal für Familien.

– Western-Erlebnispark! Ideal für Familien. Platz 3: Natürlich Hell – Nachhaltiger Luxus in den Alpen. Top-Platz Spanien – La Ballena Alegre Costa Brava Strand, Pool und katalanisches Flair – der La Ballena Alegre ist ein Mekka für Sonnenanbeter!

promobil Stellplatz-Radar La Ballena Alegre verfügt über zwei zentrale Pools mit Garten-Bereich und Hängematten.







Warum dieser Platz 2026 so beliebt ist? Spanien ist das Land der Sonne – und La Ballena Alegre ist der beste Campingplatz an der Costa Brava. Direkt am langen Sandstrand, mit einem riesigen Pool-Komplex, Sportangeboten (Tennis, Volleyball) und tollen Restaurants. Perfekt für alle, die Strandurlaub mit Action verbinden wollen.

Die Plätze 2 & 3 in Spanien:

Platz 2: Camping Les Medes – Ruhige Lage nahe den Medes-Inseln.

– Ruhige Lage nahe den Medes-Inseln. Platz 3: Camping Aquarius – Familienfreundlich mit direktem Strandzugang. Top 3 Campingplätze in Deutschland ...weil Heimatliebe auch beim Camping zählt!

Platz 1: Rosenfelder Strand Ostsee Camping Der Rosenfelder Strand Camping ist der absolute Spitzenreiter in Deutschland – und das aus gutem Grund!

Rosenfelder Strand Ostsee Camping Das Rosenfelder Strand Ostsee Camping liegt direkt an einem Naturstrand an der Ostsee.





Warum dieser Platz so beliebt ist? Direkt an der Ostsee, mit naturbelassenem Sandstrand, modernen Sanitäranlagen und vielen Freizeitmöglichkeiten (Radfahren, Wassersport, Kinderanimation). Perfekt für alle, die Strandurlaub mit Komfort verbinden wollen.

23749 Grube (D) Am Rosenfelder Strand Ostsee Camping 8 Bewertungen 39,10 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Platz 2: Camping Hopfensee Der Camping Hopfensee bietet Alpenblick, Wellness und Schloss Neuschwanstein – was will man mehr?

Warum dieser Platz so beliebt ist? Direkt am Hopfensee, mit Blick auf die Alpen, einem Wellnessbereich und vielen Freizeitmöglichkeiten (Wandern, Radfahren, Ausflüge zum Schloss Neuschwanstein). Perfekt für alle, die Natur und Komfort verbinden wollen.

87629 Füssen (D) Camping Hopfensee 26 Bewertungen 39,40 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Platz 3: Insel-Camp Fehmarn Strand, Sonne und Meer – das Insel-Camp Fehmarn ist der perfekte Platz für Ostsee-Fans!

Warum dieser Platz so beliebt ist? Direkt auf Fehmarn, mit direktem Strandzugang, modernen Sanitäranlagen und vielen Freizeitmöglichkeiten (Surfen, Kiten, Radfahren). Perfekt für alle, die Strandurlaub mit Action verbinden wollen.

23769 Fehmarn (D) Insel-Camp Fehmarn 12 Bewertungen 59,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt