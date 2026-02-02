Campingplatz-Tipp für Venedig: Camping Village Dei Fiori

Das Örtchen Cavallino-Treporti liegt auf einer der Lagune vorgelagerten Halbinsel in der Nähe der Städte Jesolo und Venedig. Fünfzehn Kilometer lang ist der Standstrand auf der Adria zugewandten Seite. Hinter dem Strand werden Dünen und Pinienwälder von einer Lagunenlandschaft abgelöst. Diese besondere Landschaftszone besteht aus Kanälen, Sandbänken, Fischfanggründen und einem wattähnlichen Bereich, der "velme" genannt wird.

Camping Village Dei Fiori Auf der anderen Seite der Halbinsel liegt die Lagunenlandschaft.



Entlang der Halbinsel finden in den verschiedenen Gemeinden mehrmals wöchentlich Märkte statt.

Ausstattung Camping Village Dei Fiori Der 4-Sterne-Campingplatz Camping Village Dei Fiori liegt in der Lagune Nord nahe Jesolo. Über das gesamte Areal verteilt sich ein grüner Pinienwald, sodass das Gelände auch in den warmen und sonnigen Sommermonaten schattige Plätze vorweisen kann.

Neben dem modernen Rezeptionsgebäude sind die ebenfalls modern und top-ausgestatteten Sanitärhäuser positiv hervorzuheben. Urlaubende können sich zwischen drei verschiedenen Stellplatzkategorien entscheiden. Alle Plätze haben Strom- (10 Ampere) und Wasseranschlüsse sowie Abwasser und unterscheiden sich hinsichtlich Größe und Lage auf dem Gelände.

Camping Village Dei Fiori Der Platz hat drei verschiedene Stellplatzkategorien, aus denen die Urlauber wählen können.



Das Camping Village Dei Fiori hat drei beheizte Pools, die im Sommer Abkühlung ermöglichen. Diese umfassen ein Schwimmerbecken, ein Planschbecken und einen Whirlpool. Wer sich lieber am Strand in die Sonne legt, hat die Möglichkeit, sich am Strandabschnitt vor dem Campingplatz Sonnenschirmen und Sonnenliegen zu leihen.

Ansonsten sind vor Ort auch einige Geschäfte und Dienstleistungen zu finden. Die Einkaufsmöglichkeiten umfassen einen Supermarkt, einen Bazar mit Camping- und Strandartikeln sowie einen Fahrradverleih. Auch ein Masseur und ein Friseursalon bieten Termine an.

Alle hungrigen Camperinnen und Camper können italienische Spezialitäten wie Pasta, Pizza, Fisch und Fleisch im platzeigenen Restaurant probieren. Es gibt auch die Option eines Takeaway-Services. Zusätzlich sind auch eine Bar, eine Vinothek und eine Eisdiele vor Ort angesiedelt.

Sport und Freizeit

Camping Village Dei Fiori Auf dem Gelände gibt es ein halb olympisches Schwimmerbecken.



Das Camping Village Dei Fiori bietet seinen Gästen ein umfangreiches Sport- und Freizeitangebot. Neben einem modernen Fitnessstudio gibt es auch die Möglichkeit, zahlreiche Sportkurse zu besuchen. Diese umfassen unter anderem Aerobic, Steppen, Aquasport, Spinning, Zumba, Yoga und Pilates. Doch damit nicht genug.

Auf dem Gelände des Campingplatzes sind zusätzlich noch Anlagen für Tennis, Fußball, Volleyball, Beach Volleyball, Tischtennis und Minigolf zu finden. Für all diejenigen, die eine neue Sportart ausprobieren wollen, besteht die Möglichkeit, eine Windsurf- und eine Tauschschule zu besuchen. Für Kleinkinder werden auch Schwimmkurse angeboten.

Der besondere Tipp: Chioggia

Camping Village Dei Fiori Ein großer Vorzug von Camping Village Dei Fiori ist die Nähe zu Venedig.



Venedig ist ein beliebtes Reiseziel für Touristen. Die zahlreichen Kanäle, Paläste, Brücken und Gondeln machen den Reiz der Stadt aus. Obwohl sich ein Besuch Venedigs immer lohnt, wird die Stadt an den meisten Tagen von Touristen überflutet.

Eine gute Alternative ist die am anderen Ende der Lagune gelegene Stadt Chioggia, die auch klein Venedig genannt wird. In der Altstadt sind die typisch venezianischen Brücken und Gassen zu finden. Allerdings zieht Chioggia wesentlich weniger Touristen an und ist dadurch viel ruhiger. Neben der Altstadt und dem historischen Palazzo dei Granai sind auch der große Yachthafen und das Stadtmuseum sehenswerte Orte.

Camping Village Dei Fiori

30013 Cavallino-Treporti(IT) Camping Village Dei Fiori 3 Bewertungen 59,20 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Größe und Charakter : 11 Hektar, 280 Stellplätze mit Strom, 3 Stellplatzkategorien, Mietunterkünfte: Bungalows, Ferienwohnungen, Mietwohnwagen. Behindertengerechte Sanitärgebäude auf dem Gelände. Haustiere nicht gestattet.

: 11 Hektar, 280 Stellplätze mit Strom, 3 Stellplatzkategorien, Mietunterkünfte: Bungalows, Ferienwohnungen, Mietwohnwagen. Behindertengerechte Sanitärgebäude auf dem Gelände. Haustiere nicht gestattet. Öffnungszeiten : 20.04 – 01.10.2024.

: 20.04 – 01.10.2024. Attraktionen: große Poollandschaft, Nähe zu Venedig.