Camping-Boom und die Preise explodieren: Jetzt handeln – sonst wird’s teuer!

Das Statistische Bundesamt hat es schwarz auf weiß: Camping ist 2025 so teuer wie nie. Wohnmobil-Stellplätze kosten im Schnitt ca. 32 % mehr als 2020, Campingplätze etwa 29 % mehr – die Gesamtheit aller Übernachtungsmöglichkeiten verteuerte sich derweil nur um knappe 27 %, während die Verbraucherpreise seit 2020 um 22 % stiegen.

Der Grund? Der anhaltende Boom: Fast 45 Millionen Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen im vergangenen Jahr. Doch keine Sorge: Mit diesen Tricks umgehen Sie die Preisfalle.

Warum wird Camping immer teurer? Die Nachfrage explodiert – seit 2019 sind die Übernachtungen um fast ein Viertel gestiegen. Beliebte Regionen wie die Ostsee oder der Schwarzwald sind oft ausgebucht, und die Preise ziehen nach.

So sparen Sie trotzdem – vier Tipps Früh buchen: Bei den meisten Plätzen in den beliebten Regionen sollten Sie 4–6 Monate vorher buchen. Einige Plätze sind schon ein Jahr im Voraus ausgebucht. Eine Anfrage wegen kurzfristigen Stornierungen ist dennoch immer möglich. Hier finden Sie mehr Spartipps beim Buchen von Campingplätzen. Nebensaison nutzen: Mai und September sind oft halb so teuer wie Juli oder August. Dazu kommt: Die Natur ist schöner, und die Plätze sind weniger überlaufen. Geheimtipps statt Hotspots: Statt Ostsee oder Schwarzwald lohnen sich Alternativen wie das Fränkische Seenland oder die Eifel. Hier ist es günstiger, und Sie entgehen dem Massentourismus. Die günstigsten deutschen Bundesländer fürs Camping sind Thüringen, Hessen und Sachsen-Anhalt. Hier finden Sie die schönsten Campingplätze in den günstigen Regionen.

Beliebteste Campingregionen 2025 – wo es auch 2026 voll wird

Die Ostsee bleibt ungeschlagen: Schleswig-Holstein verzeichnete 2025 mit 3,5 Millionen Übernachtungen den höchsten Andrang. Auch der Schwarzwald (2,6 Mio.) und die niedersächsische Nordsee (2,0 Mio.) sind Dauerbrenner. Bei ausländischen Gästen liegen grenznahe Regionen wie der Schwarzwald oder die Mosel-Saar vorn.

Wer Massenandrang meiden will, setzt auf Geheimtipps: Das Fränkische Seenland oder die Holsteinische Schweiz bieten Natur pur – oft günstiger und mit mehr Platz.