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Günstig & unkompliziert: Mietwohnwagen auf Campinplätzen als perfekter Camping-Einstieg

Fester Mietwohnwagen als Camping-Einstieg
Günstig campen ohne eigenes Fahrzeug

Fest stehende Wohnwagen als Mietunterkünfte auf Campingplätzen sind ein günstiger und einfacher Weg, Campingurlaub ohne Zelt auszutesten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.05.2026
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Camp Life Test-Tour 2025
Foto: Partners in Beeld

Sie liebäugeln mit Campingurlaub, scheuen aber die Anschaffung eines eigenen Wohnwagens? Oder möchten Sie erst einmal testen, ob das Urlauben auf so engem Raum überhaupt zu Ihnen passt? Dann sind Mietwohnwagen auf Campingplätzen die ideale Lösung.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Sie reisen mit dem eigenen Pkw, per Bahn oder sogar mit dem Fahrrad an – und Ihr Zuhause auf Zeit steht bereits bezugsfertig auf dem Campingplatz. Kein Rangieren, kein Aufbauen, kein Stress. Einfach ankommen und entspannen.

Günstiger als gedacht

Im Vergleich zu luxuriösen Mobilheimen sind Mietwohnwagen deutlich preiswerter. Während Mobilheime oft 100 Euro und mehr pro Nacht kosten, starten Mietwohnwagen bereits ab etwa 40 bis 60 Euro – je nach Saison, Lage und Ausstattung....

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