Günstig & unkompliziert: Mietwohnwagen auf Campinplätzen als perfekter Camping-Einstieg

Sie liebäugeln mit Campingurlaub, scheuen aber die Anschaffung eines eigenen Wohnwagens? Oder möchten Sie erst einmal testen, ob das Urlauben auf so engem Raum überhaupt zu Ihnen passt? Dann sind Mietwohnwagen auf Campingplätzen die ideale Lösung.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Sie reisen mit dem eigenen Pkw, per Bahn oder sogar mit dem Fahrrad an – und Ihr Zuhause auf Zeit steht bereits bezugsfertig auf dem Campingplatz. Kein Rangieren, kein Aufbauen, kein Stress. Einfach ankommen und entspannen.