Wer mit einem großen Wohnmobil unterwegs ist, kennt das Problem: Viele Stellplätze sind auf kompakte Mobile bis sieben Meter Länge ausgelegt, und die Suche nach geeigneten Übernachtungsplätzen wird zur Herausforderung. Zu enge Einfahrten, zu kurze Parzellen oder schlicht die Angst, mit dem langen Gefährt nicht mehr rangieren zu können – die Liste der Hindernisse ist lang.Dabei bietet Deutschland durchaus komfortable Stellplätze, die für Fahrzeuge über 8 Meter Länge bestens geeignet sind. Großzügige Flächen, breite Zufahrten und ausreichend Rangierspielraum machen den Aufenthalt entspannt. Viele dieser Plätze punkten zudem mit erstklassiger Lage – ob direkt am Wasser, mitten in der Natur oder in Stadtnähe für kulturelle Entdeckungstouren.Große Stellplätze einfach findenSie suchen gezielt nach Stellplätzen für Ihr großes Reisemobil? In der Stellplatz-Radar-App können Sie ganz einfach nach Stellplätzen in Überlänge filtern und so nur Plätze anzeigen lassen, die für Ihre Fahrzeuggröße geeignet sind. Zusätzlich lassen sich weitere Kriterien wie Ausstattung, Bewertung oder Lage kombinieren – so finden Sie garantiert den perfekten Übernachtungsplatz für Ihre nächste Tour.\n\t\t\t,\n\t\tWir haben für Sie die 20 besten Stellplätze für große Mobile aus der Stellplatz-Radar-Datenbank herausgesucht. Alle verfügen über ausreichend Platz, bieten Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten und wurden von der promobil-Community mit Bestnoten bewertet. Von der Ostsee bis zum Chiemsee, von der Elbe bis zur Mosel – diese Adressen garantieren Ihnen einen stressfreien Aufenthalt, egal wie lang Ihr Reisemobil ist.1. Wohnmobilstellplatz Höhenblick, Oberbrombach (Rheinland-Pfalz)Mit einer Topbewertung von 5 Sternen gehört dieser Platz im Hunsrück zu den Favoriten für Großmobile. Ver- und Entsorgung vorhanden, idyllische Höhenlage mit weitem Blick über die Landschaft.\n\t\t\t,\n\t\t2. Stellplatz am Forellenhof Reuss, Hammelburg (Bayern)Dieser Platz in der bayerischen Rhön bietet Vollausstattung inklusive WLAN und ist perfekt für längere Aufenthalte. Die Nähe zum Forellenhof verspricht frische kulinarische Genüsse.\n\t\t\t,\n\t\t3. Stellplatz am Badeland, Celle (Niedersachsen)Direkt am Freizeitbad gelegen – ideal für Familien. Die Fachwerkstadt Celle mit Schloss und historischer Altstadt liegt fußläufig erreichbar. Ver- und Entsorgung komplett vorhanden.\n\t\t\t,\n\t\t4. Wohnmobilstellplatz am Schleswiger Stadthafen, Schleswig (Schleswig-Holstein)Maritimes Flair direkt am Stadthafen für bis zu 45 Mobile. Von hier aus erreichen Sie bequem die Altstadt mit dem Dom St. Petri und dem Wikinger-Museum Haithabu. Alle nötigen Serviceleistungen inklusive.\n\t\t\t,\n\t\t5. Wohnmobilstellplatz am Schiffertor, Stade (Niedersachsen)In der Hansestadt Stade an der Elbe gelegen. Die malerische Altstadt mit ihren historischen Fachwerkhäusern ist schnell erreicht. Vollständige Ver- und Entsorgung am Platz.\n\t\t\t,\n\t\t6. Wohnmobilstellplatz am Winterhafen Magdeburg, Magdeburg (Sachsen-Anhalt)Direkt an der Elbe, mit Blick auf die Landeshauptstadt. Der Magdeburger Dom und die Grüne Zitadelle von Hundertwasser sind nur einen Spaziergang entfernt. Ver- und Entsorgung gewährleistet.\n\t\t\t,\n\t\t7. Reisemobilhafen Twistesee, Bad Arolsen (Hessen)Am idyllischen Twistesee im Waldecker Land gelegen. Perfekt für Wassersportler und Naturliebhaber. Die Barockstadt Bad Arolsen mit Residenzschloss liegt in der Nähe. Komplette Servicestation vorhanden.\n\t\t\t,\n\t\t8. Wohnmobilstellplatz am Noor Eckernförde, Eckernförde (Schleswig-Holstein)Direkt am Wasser der Eckernförder Bucht. Strandnähe, maritimes Ambiente und die beschauliche Hafenstadt machen diesen Platz besonders attraktiv. Ver- und Entsorgung komplett.\n\t\t\t,\n\t\t9. Womohafen Scharbeutzer Strand, Scharbeutz (Schleswig-Holstein)An der Lübecker Bucht – Ostseeurlaub pur. Der breite Sandstrand und die Promenade liegen in unmittelbarer Nähe. Vollausstattung für große Mobile.\n\t\t\t,\n\t\t10. Reisemobilstellplatz Am Kuhhirten, Bremen (Bremen)In der Hansestadt Bremen zentrumsnah gelegen, ideal für Städtetrips. Bremer Stadtmusikanten, Schnoorviertel und Schlachte-Promenade gut erreichbar. Alle Services vorhanden. Über 50 Plätze können Wohnmobile bis ca. 9 Meter aufnehmen.\n\t\t\t,\n\t\t11. Wohnmobilpark Westhafen, Wismar (Mecklenburg-Vorpommern)Am Hafen der UNESCO-Welterbestadt gelegen. Die backsteingotische Altstadt mit Marktplatz und St. Nikolai-Kirche ist fußläufig zu erreichen. Ver- und Entsorgung inklusive.\n\t\t\t,\n\t\t12. Caravan Stellplatz "An der Rügenbrücke" Stralsund, Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern)Mit direktem Blick auf die imposante Rügenbrücke. Die Hansestadt Stralsund (UNESCO-Welterbe) und das Ozeaneum liegen gleich nebenan. Vollausstattung inklusive WLAN.\n\t\t\t,\n\t\t13. Stellplatz am Tenniszentrum Bernau, Bernau am Chiemsee (Bayern)Am bayerischen Meer gelegen. Der Chiemsee mit Herrenchiemsee und Fraueninsel sowie die Chiemgauer Alpen bieten vielfältige Ausflugsmöglichkeiten. Komplette Ver- und Entsorgung.\n\t\t\t,\n\t\t14. CaravaningPark schaffer-mobil, Dresden (Sachsen)In der sächsischen Landeshauptstadt. Kulturhighlights wie Frauenkirche, Zwinger und Semperoper sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Alle Serviceleistungen vorhanden.\n\t\t\t,\n\t\t15. Reisemobilpark Saarburg, Saarburg (Rheinland-Pfalz)In der malerischen Weinstadt an der Saar. Der spektakuläre Wasserfall mitten in der Stadt und die mittelalterliche Burg sind Besuchermagnete. Ver- und Entsorgung komplett.\n\t\t\t,\n\t\t16. Wohnmobilpark Edersee Alm, Waldeck (Hessen)Direkt am Edersee gelegen. Der drittgrößte Stausee Deutschlands bietet Wassersport, Wandern und die Sperrmauer als Attraktion. Vollständige Servicestation am Platz.\n\t\t\t,\n\t\t17. Wohnmobilhafen am Kanal-Café NOK, Osterrönfeld (Schleswig-Holstein)Direkt am Nord-Ostsee-Kanal. Hier können Sie das Treiben auf einer der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraßen der Welt beobachten. Ver- und Entsorgung vorhanden.\n\t\t\t,\n\t\t18. Wohnmobilpark Achtern Diek, Grömitz (Schleswig-Holstein)\n\t\t\t,\n\t\tIm Ostseebad Grömitz gelegen. Strandnähe, Seebrücke und Promenade versprechen echtes Urlaubsfeeling an der Lübecker Bucht. Alle nötigen Services inklusive.\n\t\t\t,\n\t\t19. Wohnmobilhafen WMV Büsum, Büsum (Schleswig-Holstein)Im Nordseeheilbad Büsum. Krabbenkutter im Hafen, Wattenmeer und frische Nordseeluft machen den Reiz dieses Platzes aus. Ver- und Entsorgung komplett.\n\t\t\t,\n\t\t20. Wohnmobil-Oase-Berlin, Berlin (Berlin)In der Hauptstadt gelegen. Idealer Ausgangspunkt für Städtetrips zu Brandenburger Tor, Reichstag und Museumsinsel. Vollausstattung inklusive WLAN für den urbanen Stellplatz-Aufenthalt.\n\t\t\t,\n\t\t