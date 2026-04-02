Technik Caravane 2026: Tolle Tipps und Zubehör zum Anfassen

Die Technik Caravane – oft als "größte mobile Messe" der Caravaning-Branche bezeichnet – kommt 2026 an die Ostsee. Vom 8. bis 10. Mai 2026 steigt auf Gut Damp (Dorotheenpark, Dorotheental 8, 24351 Damp) das 4. Technik Caravane Camp. Und: promobil ist mit dabei.

Worum geht's bei der Technik Caravane? Um Technik, die im Alltag wirklich hilft – und um Antworten, die man nicht aus Prospekten bekommt. Statt Messetrubel erwartet Sie ein Wochenende mit Workshops, Produktvorführungen zum Anfassen und direkten Gesprächen mit den Menschen, die Zubehör entwickeln, verbauen und täglich nutzen. Sie nehmen konkrete Lösungen mit nach Hause: vom Fahrwerks-Feinschliff über Energie- und Klimathemen bis zu Details, die unterwegs Nerven sparen – etwa bei Dichtstoffen, Dachhauben, Toiletten oder cleveren Stausystemen.

Das Camp lebt vom Format: kompetent, aber entspannt. Tagsüber lernen, testen, vergleichen. Dazwischen: Austausch mit Gleichgesinnten, kurze Wege, schnelle Entscheidungen. Abends bleibt Zeit für Gespräche – in lockerer Atmosphäre, ohne Zeitdruck.

P. Heise Tipps direkt vom Hersteller: Thetford informiert über die Bordtoilette und alles, was dazugehört.

Top versorgt dank Location und Bewirtung Für Bewirtung ist gesorgt: Das Ticket kostet 29 Euro pro Person, darin enthalten sind 20 Euro Verzehrgutschein. Offiziell los geht es mit dem Start der Workshops am Freitagabend.

Auch die Location passt: Gut Damp ist ein außergewöhnlicher, topausgestatteter Wohnmobil-Stellplatz – direkt an der Ostsee. Hier finden die Workshops statt. Nach vorheriger Anmeldung können Besucher vor Ort sowie auf benachbarten Stellplätzen übernachten.

Wichtig: Stell- oder Campingplatz bitte vorab buchen, bevor Sie Ihr Ticket kaufen.

Diese Partner der Technik Caravane sind vor Ort:

Linnepe (Fahrwerksoptimierungen, Hubstützen)

(Fahrwerksoptimierungen, Hubstützen) Thule (Markisen, Zubehör)

(Markisen, Zubehör) Carthago

Concorde , LMC (Reisemobile/Wohnwagen)

, (Reisemobile/Wohnwagen) Dekalin (Kleb- und Dichtstoffe)

(Kleb- und Dichtstoffe) FTL (Filmproduktionen)

(Filmproduktionen) Die Polstermacher (Polster- und Bettsysteme)

(Polster- und Bettsysteme) MPK (Dachhauben/-fenster)

(Dachhauben/-fenster) Peggy Peg (Schraubheringe, Stausysteme)

(Schraubheringe, Stausysteme) Reisch (Ver-/Entsorgung, Heizungen)

(Ver-/Entsorgung, Heizungen) SOG (Toilettenentlüftung)

(Toilettenentlüftung) Teleco (Sat, Klima, Energie)

(Sat, Klima, Energie) Thetford (Toilettensysteme)

(Toilettensysteme) sowie der Caravan Salon. promobil beantwortet außerdem Leserfragen und informiert über das Magazin-Angebot – inklusive Stellplatz-Radar-App.

Sichern Sie sich Ihren Platz: Tickets und weitere Infos gibt’s unter www.technik-caravane.store.

Mehr Details auch auf www.technik-caravane.de

Hier geht's zum Rückblick auf die Technik Caravane 2025.