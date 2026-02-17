Markenverzeichnis öffnen
Reiseplanung
Übernachtungstipps

Unsere Lieblingsplätze in der Nebensaison: Südtirol, Kroatien und mehr

Campingplatztipps in der Nebensaison
Zwischen Wellness und Wandern im Frühjahr

Inhalt von

Keine Warteschlangen, keine überfüllten Strände, dafür niedrigere Preise und eine entspannte Atmosphäre – so zeigen sich viele Plätze in der Nebensaison. Unsere Redakteurinnen und Redakteure verraten Ihnen, wo es jetzt besonders schön ist.

17.02.2026
Platz Italien, Campingplatz, Winter, Tirol
Foto: Holger Schwarz

Abseits der großen und überlaufenen Wintersportgebiete findet sich doch so manch unbekannter Fleck der perfekt für einen Campingurlaub in der Nebensaison geeignet ist. Wir zeigen Campingplätze in Kroatien, Italien und Deutschland, die auch im Winter einiges zu bieten haben.

Außerdem eignet sich der Winter perfekt um die in der Hauptsaison sehr vollen Campingregionen, wie zum Beispiel Istrien, mit weniger Trubel und zu besseren Preisen erkunden zu können. Unser Campingplatztipp in Kroatien hat nicht nur in der Nebensaison geöffnet, sondern Camperinnen und Camper müssen auch bei Einrichtung und Service keine Abstriche machen.

Ruhige Tage in Kroatien

Die Südspitze Istriens gilt als ein Camping-Hotspot – mit entsprechend viel Trubel in der Hauptsaison....

