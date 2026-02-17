Unsere Lieblingsplätze in der Nebensaison: Südtirol, Kroatien und mehr

Abseits der großen und überlaufenen Wintersportgebiete findet sich doch so manch unbekannter Fleck der perfekt für einen Campingurlaub in der Nebensaison geeignet ist. Wir zeigen Campingplätze in Kroatien, Italien und Deutschland, die auch im Winter einiges zu bieten haben.

Außerdem eignet sich der Winter perfekt um die in der Hauptsaison sehr vollen Campingregionen, wie zum Beispiel Istrien, mit weniger Trubel und zu besseren Preisen erkunden zu können. Unser Campingplatztipp in Kroatien hat nicht nur in der Nebensaison geöffnet, sondern Camperinnen und Camper müssen auch bei Einrichtung und Service keine Abstriche machen.