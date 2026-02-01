Nervige Konstruktionsfehler im Camper: Unauffindbarer Lichtschalter & Co.

Für schlechte Filme gibt es die goldene Himbeere. Im redaktionellen Testalltag würden wir die ebenfalls manchmal gern vergeben. Genau dann, wenn sogar renommierten Herstellern vermeidbare Konstruktionsfehler unterlaufen oder Zubehör in der Praxis einfach nicht wie vorgesehen funktioniert.

Die folgenden Beispiele reichen von einer nicht brauchbaren Kühlschrankbeleuchtung bis hin zur echten Fehlkonstruktionen.