Nervige Konstruktionsfehler im Camper: Unauffindbarer Lichtschalter & Co.

Für schlechte Filme gibt es die goldene Himbeere. Im redaktionellen Testalltag würden wir die ebenfalls manchmal gern vergeben. Genau dann, wenn sogar renommierten Herstellern vermeidbare Konstruktionsfehler unterlaufen oder Zubehör in der Praxis einfach nicht wie vorgesehen funktioniert.
Die folgenden Beispiele reichen von einer nicht brauchbaren Kühlschrankbeleuchtung bis hin zur echten Fehlkonstruktionen.
Toilette mit Verschmutzungsgarantie
Ab 1.095 Euro bietet Dometic seine Dreh-Kassettentoiletten CTS 4110 oder CTW 4110 mit eigenem Spülwassertank an. Das Problem: Der außermittige Abfluss bleibt im gedrehten Zustand an Ort und Stelle, da nur die Klobrille gedreht wird. In Konsequenz landet jedes größere Geschäft neben dem Auslass. Der Wasserdruck ...