Holger Schwarz

Egal ob Kompaktcamper, Teilintegrierter oder großes Alkovenmobil: Holger testet für promobil alle Arten von Freizeitfahrzeugen. Privat haben es ihm eher die kleineren Campingbusse angetan. An langen Wochenenden und im Urlaub heißt es bei unserem Test- und Service-Redakteur: Frau und Räder eingepackt und los geht’s! Wohin? Dort wo’s schön ist. Das kann in Deutschland oder sonst wo sein, am Meer oder in den Bergen: Hauptsache draußen in der Natur und am liebsten sportlich aktiv beim Wandern, Biken oder Paddeln.