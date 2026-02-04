Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Ratgeber
Sonstige Ratgeber

Männlich, Rentner, erfahren, vermögend: das ist der deutsche Durchschnittscamper

Der deutsche Durchschnittscamper
Männlich, Rentner, vermögend & im TI unterwegs

Er ist älter, erfahrener und ganz schön berechenbar – und genau das macht den deutschen Durchschnittscamper so spannend.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.02.2026
Als Favorit speichern
Durchschnittscamper
Foto: KI-generierte Illustration

Graue Schläfen, weiße Fahrzeuge – und erstaunlich klare Vorlieben. Der durchschnittliche deutsche Camper ist kein Klischee, sondern eine statistisch gut erfasste Persönlichkeit. Wer genauer hinschaut, erkennt schnell: Alter, Fahrzeugwahl und Nutzung sind kein Zufall.

Wer sitzt am Steuer? Ein Blick auf Alter und Geschlecht

Die promobil-Leserwahl 2026 zeichnet ein eindeutiges demografisches Profil. 83 Prozent der Teilnehmenden sind Männer, lediglich 17 Prozent Frauen. Das Durchschnittsalter liegt bei 60,8 Jahren. Zum Vergleich: Laut Allensbacher Werbeträgeranalyse beträgt das Durchschnittsalter in der Gesamtbevölkerung 52,6 Jahre.

Auch innerhalb der Geschlechter zeigen sich Unterschiede:

  • Männer: 61,5 Jahre
  • Frauen: 57,4 Jahre

Die Leserwahl basiert auf ...