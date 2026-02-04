Männlich, Rentner, erfahren, vermögend: das ist der deutsche Durchschnittscamper

Graue Schläfen, weiße Fahrzeuge – und erstaunlich klare Vorlieben. Der durchschnittliche deutsche Camper ist kein Klischee, sondern eine statistisch gut erfasste Persönlichkeit. Wer genauer hinschaut, erkennt schnell: Alter, Fahrzeugwahl und Nutzung sind kein Zufall.

Wer sitzt am Steuer? Ein Blick auf Alter und Geschlecht Die promobil-Leserwahl 2026 zeichnet ein eindeutiges demografisches Profil. 83 Prozent der Teilnehmenden sind Männer, lediglich 17 Prozent Frauen. Das Durchschnittsalter liegt bei 60,8 Jahren. Zum Vergleich: Laut Allensbacher Werbeträgeranalyse beträgt das Durchschnittsalter in der Gesamtbevölkerung 52,6 Jahre.

Auch innerhalb der Geschlechter zeigen sich Unterschiede: